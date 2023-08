Las víctimas del llamado fondo ganadero de Felipe Rocha Medina esperan que en las próximas horas la Superintendencia de Sociedades notifique una decisión de fondo sobre esta 'pirámide' que golpea a miembros de la élite bogotana.



La defensa de Rocha no logró el 75 por ciento de los votos que requería para la aprobación del plan de pago que les presentó a los inversionistas, a los que les prometía rendimientos irregulares dentro de un negocio de vacas de engorde que ligaba a la llamada ganadería Achury Viejo, que en el pasado distinguió a los Rocha.

EL TIEMPO estableció que, el pasado 18 de agosto, la defensa de Rocha Medina fue notificado de que no aceptaba el ajuste al plan de pagos, en los que varios de los inversionistas criticaron por no contener un avalúo de los bienes con los que planea pagar más de 16 mil millones de pesos: parte de la hacienda Achury en la Sabana de Bogotá, una casa de veraneo en Anapoima (Cundinamarca) y un apartamento en Rosales, norte de Bogotá.



Además, un grupo de víctimas, representado por la oficina de abogados Rodríguez Azuero, la de Juan Felipe Criollo y de una abogada independiente, insisten en que les deben reconocer millonarias reinversiones de fondos que hicieron y que no se reflejan en el plan de pago.

Aporte de pruebas y datos clave

La hacienda Achury Viejo es reconocida por sus toros de lidia. Foto: Archivo particular

La semana del 11 de julio, la Supersociedades escuchó en declaración a apoderados y pudo establecer que Felipe Rocha viene realizando captación ilegal de dinero desde hace 11 años. sin que las autoridades lo detectaran.



Hay documentos que prueban captaciones desde 2012 y; lo que más ha llamado la atención, hasta febrero de 2023 y entre los clientes 'reclutados' hay reputados empresarios y miembros de prestigiosas familias de políticos.



¿Sabían que era una pirámide ilegal?



Y si bien la defensa de Rocha habló de devoluciones cercanas a los 16.000 millones de pesos, las cifras de captación pueden triplicar esa suma sin que se sepa a dónde fue a parar ese dinero.

Ganado en finca de Felipe Rocha. Foto: Archivo particular

Coletazos penales

Si bien, desde el punto de vista administrativo, ahora viene la notificación de la intervención de Felipe Rocha, que golpeará a su familia y sus predios, en el campo penal el caso puede escalar.



En efecto, varias víctimas insisten en que más allá de una pirámide, se configuró una estafa.



Mientras el caso avanza en la justicia penal, en la administrativa no se descarta que, después de la intervención venga una liquidación del negocio de Felipe Rocha.



Por ahora, se tendrá que nombrar interventor y las víctimas deberán empezar a acreditar la millonaria deuda de la pirámide que golpea a varios miembros de la élite bogotana, otrora amigos de Rocha.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

