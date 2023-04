La defensa de Felipe Rocha Medina -miembro de la conocida dinastía Rocha, vinculada al criadero de toros de lidia Achury Viejo-, venía avanzando en arreglos parciales con los cerca de 80 inversionistas del fracasado y opaco negocio de su fondo ganadero.



(Lo invitamos a leer: El correo que les llegó a víctimas de estafa del ‘jet set’ bogotano)



Cálculos generosos estimaban en 32.000 los millones de pesos perdidos en inversiones para engorde de ganado, algunas de las cuales nunca se hicieron.

Facebook Twitter Linkedin

El abogado Jaime Lombana. Foto: Archivo particular

Lo que hasta ahora se sabe es que Felipe Rocha manejaba en la sombra un fondo exclusivo, con cupos limitados, para el que reclutaba gente interesada en invertir y ganar con ganado de engorde en tierra cálida.



“Prometía rendimientos de entre el 30 e incluso el 40 por ciento porque él ponía la tierra, la veterinaria e insumos. Yo pedí visitar los potreros para ver los novillos que decía comprar, pero lo único que me llegaron fueron videos (ver eltiempo.com) y unas cuentas que hoy no sabemos de dónde salen”, le dijo a EL TIEMPO un empresario que se declara estafado.



(Puede ser de su interés: Los 5 datos que no se conocen del remezón en el gobierno Petro)



Los abogados de Rocha les enviaron a varios de estos inversionistas un correo en el que les planteaban un arreglo a largo plazo dentro de una especie de liquidación de bienes de Rocha.

Facebook Twitter Linkedin

Cuando los inversionistas pedían visitar los potreros y el ganado, Felipe Rocha les enviaba fotos o videos. Foto: Archivo Particular

A la Fiscalía

Facebook Twitter Linkedin

La hacienda Achury Viejo es reconocida por sus toros de lidia. Foto: Archivo particular

Un grupo de empresarios, cercanos a Rocha, aceptó la oferta y hasta firmó documentos.



Pero una de las víctimas, que invirtió cerca de 4.500 millones de pesos, tomó la decisión de ir por la vía penal.



Así se lo confirmó a EL TIEMPO el penalista Jaime Lombana quien los apodera. EL TIEMPO omite el nombre de los inversionistas quienes aseguran que declararon ante la Dian la inyección de fondos.



"Hoy presento denuncia penal por los delitos de estafa agravada, concurso de falsedades y concierto para delinquir de una Organizacion criminal de cuello blanco, en masa liderada por el señor Rocha", explicó Lombana.



(Lo invitamos a leer: Sacan trinos contra Petro de nueva cabeza de Fedecafé y supuesta inhabilidad)



Y añadió: "Actuó en representación de una familia que invirtió más de 4000 millones de pesos de capital, que además los declararon siempre tributariamente. Por eso, no es cierto la información de que arreglaron con las víctimas. Al parecer han venido haciendo arreglos con cercanos por fuera. Tema que también pido se investigue penalmente".

UNIDAD INVESTIGA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook