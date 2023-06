Tres magistrados del Tribunal Superior de Bogotá acaban de declarar la nulidad de la acusación que la fiscal Angélica Monsalve hizo ante la justicia en contra del exconcejal Felipe Ríos Londoño, dentro de la investigación por las presuntas irregularidades en la adjudicación del millonario contrato para el recaudo de los pasajes del sistema de transporte de TransMilenio.



Para los magistrados Alexandra Ossa, Jhon Jairo Ortiz y Manuel Antonio Merchán, la imputación del delito que se le endilgó exigía ser sujeto activo calificado: es decir servidor público. Por eso, la imputación es considerada ilegal y violatoria del debido proceso.

EL TIEMPO obtuvo el fallo, notificado este jueves, 29 de junio, en donde se advierte que la decisión solo afecta el caso de Felipe Ríos y no el de Francisco Javier y Carlos Mario Ríos, sus tíos, imputados dentro de la misma actuación.



Además, se advierte que contra la decisión de los tres togados, atendiendo una apelación del penalista Jaime Lombana, no procede ningún recurso.

Los hermanos Carlos y Javier Ríos Velilla. Foto: Archivo particular

Jaime Lombana, apoderado de Felipe Ríos. Foto: Fernando Ariza

El tribunal señala que, tras la revisión de las piezas procesales, se estableció que la Fiscalía no comunicó de manera clara y concisa los hechos jurídicamente relevantes que le pretende endilgar a Felipe Ríos Londoño, punto que fue advertido por la defensa en la audiencia de formulación de imputación, sin que tuviera eco tal pretensión.



Ese proceder, en criterio de los magistrados, constituye una vulneración de los derechos al debido proceso y defensa.



Además, se advierte que la conducta atribuida a Ríos Londoño requiere de un sujeto activo cualificado, es decir, se necesita de un servidor público que en ejercicio de sus

funciones intervenga en el trámite, aprobación o celebración de un contrato. En este caso, sería el celebrado entre Transmilenio S.A. y RECAUDO BOGOTÁ.



"En este evento, no se desconoce que Ríos Londoño para el período constitucional 2008-2011, según indicó la Fiscalía, fungió como concejal de Bogotá, por lo que, para esa época tuvo el rol de servidor público", señala el fallo.



Y agrega que el ente acusador no explicó cuál fue la participación de Ríos

Londoño en dicho proceso de contratación, (si lo fue desde su inicio hasta su

terminación o en solo un aspecto de este) con ocasión al ejercicio de sus funciones en el Concejo de Bogotá.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

