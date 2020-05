Dijín inspeccionó la Federación de Fútbol por caso de boletas

Una semana antes de que se desatara la emergencia sanitaria del coronavirus, un grupo de investigadores de policía judicial de la Dijín se tomó la sede de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Por solicitud del Grupo Anticorrupción de la Fiscalía se pidió indagar presuntos pagos o dádivas de la Federación o de sus miembros a personal de organismos de investigación vinculados al expediente de la reventa de boletas de fútbol para las eliminatorias del Mundial de Rusia.



Aunque se verifican varios filones, uno está centrado en el nexo de la exfiscal Yajaira Cáceres Pacheco con un miembro del comité ejecutivo: Claudio Javier Cogoyo.



Le puede interesar: (La infiltración de hombres de Nicolás Maduro en Colombia).



Tal como lo anticipó EL TIEMPO, Cáceres estaba a cargo de una investigación por el robo de tiqueteras y de una máquina con la que una banda criminal estaba falsificando boletería de varios partidos. Dentro de las interceptaciones del caso escucharon a los miembros de la banda hablar del caso de la reventa de boletas y se abrió el nuevo expediente, que también se le asignó a Cáceres.

Credencial y Fan ID

Fue ella quien se reunió con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para trasladar evidencia de la reventa.



Hasta ese punto no se había vinculado a las indagaciones a ningún miembro de la FCF, aunque tanto en la SIC como en la Fiscalía había indicios del pago de un supuesto soborno para la asignación del contrato de las boletas.



También lea: (Espía de Maduro pagó $ 2,5 millones por cédula colombiana).



Eso empezó a llamar la atención de los investigadores, y uno de ellos compulsó copias para que se indagara a la fiscal Cáceres. La Dijín centró sus pesquisas en el viaje de Cáceres al Mundial de Rusia.



Se pidió a la FCF la relación de tiquetes y pago de hoteles y viáticos, así como la entrega de boletas de cortesía a los juegos de la Selección Colombia.



Cáceres le dijo a EL TIEMPO que si bien ella viajó –por ser fan del fútbol y la intención de conocer San Petersburgo– , lo hizo con sus propios fondos y que tiene lista la relación de sus tarjetas de crédito y gastos.



A través de su abogado, Julián Quintana, también explicó que si bien conoce hace años al miembro del comité Claudio Javier Cogoyo, nunca ha recibido boletas de cortesía y menos viajes.



“No pude entrar on line a sacar el Fan ID que se requería para viajar a Rusia y le pedí el favor a Javier Cogoyo. Es un trámite gratuito”, explicó.



Y añadió que si bien se le expidió una credencial para entrar a los partidos de la Selección contra Brasil y Venezuela, se pidió y usó para hacer operaciones encubierto dentro del caso. Además, que otros investigadores las obtuvieron.



En la Fiscalía recordaron que Cáceres también habría ayudado a que en noviembre del 2017 la FCF les prestara la cancha sintética para que jugara la selección de la entidad.

Por ahora, la Dijín quiere establecer qué boleta usó la FCF o Cogoyo, para sacar el Fan ID de la entonces fiscal (quien se retiró de la entidad hace 8 meses).



Así mismo, se le pedirá que explique por qué, siendo la fiscal del caso, participaba en operaciones encubiertas con credencial de la FCF.



Al respecto, el penalista Quintana fue enfático en que no está prohibida dicha participación en labores de campo y que en casos operativos es normal que una fiscal asista para darles celeridad a posibles capturas u otras decisiones.



EL TIEMPO le preguntó a la FCF al respecto, pero al cierre de esta edición no habían respondido. Por ahora, Quintana está a la espera de que se reactive el caso para enviar los soportes de la ahora exfiscal en Rusia. Y pedirá que se escuche en entrevista a Cogoyo.



La SIC ya anunció que en julio tomará medidas de fondo sobre la vinculación o no de miembros de la FCF en el caso, y la Fiscalía también avanza. Y los miembros del Comité Ejecutivo involucrados niegan cualquier nexo con sobornos y reventas, aunque hay testimonios que así lo señalan.



u.investigativa@eltiempo.com