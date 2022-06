La sección primera del Consejo de Estado le acaba de poner fin a una disputa de más de 22 años entre la Federación Nacional de Cafeteros, un empresario del sector y la Superintendencia de Industria y Comercio.



El fallo está relacionado con las llamadas desmucilaginadoras y lavadoras de café, máquinas clave para el procesamiento y clasificación del grano.

Esta es la sentencia a la demanda presentada por la Federación Nacional de Cafeteros. Foto: EL TIEMPO

Desde 1999, se le reconoció a un empresario la patente de esa máquina, bajo la resolución 07672 de la Superintendencia de Industria y Comercio, que le reconoció el rango de inventor del mecanismo.



"La invención reúne los requisitos de patentibilidad, dado que los elementos ya conocidos y la utilización de otros similares representan un avance técnico, específicamente con el acoplamiento del rotor a la máquina, que la demandante (la Federación) pretende hacer ver como una sutil diferencia", señaló el apoderado de Álvaro Ardila Duarte, el dueño de la patente según la Superintendencia de Industria.



Aunque no se cuantifica el supuesto uso ilegal de esa patente, se trata de un mecanismo que usan todos los productores y que convertía esta disputa en un pleito millonario y clave.

La decisión

Exmagistrado Julio César Ortiz. Foto: Archivo Particular

La Federación demandó la resolución bajo el argumento de que la patente no reúne los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, por cuanto está comprendida dentro de la técnica que se viene aplicando.



La Superindustria se opuso a las pretensiones de la Federación y dijo que la patente sí cumplía los requisitos legales. Y advirtió que, según el examen de patentabilidad, no se encontró prueba de anteriores.



Pero el Consejo de Estado le acaba de dar la razón al apoderado de la Federación, el exmagistrado Julio César Ortiz.



EL TIEMPO estableció que acaba de declarar la nulidad de la Superindustria y dice que este tipo de mecanismo, según un perito experto, existe desde 1994.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET