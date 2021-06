Falsos positivos: 'expresidente Uribe no irá a Comisión de la Verdad'

"El expresidente Uribe recuerda que ha expresado su dolor por los falsos positivos y pedido perdón a madres de Soacha y en otras ocasiones a las víctimas. Lo he invitado, respetando su decisión, a que voluntariamente venga a la CEV presente su análisis y amplíe ese reconocimiento".



El mensaje fue enviado, hace un día, por el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), y se conoció luego de la comparecencia ante esa instancia de Juan Manuel Santos (expresidente colombiano) en su calidad de ministro de Defensa del Gobierno Uribe.



Sin embargo, EL TIEMPO estableció que el expresidente Uribe no asistirá a la Comisión de la Verdad, a pesar de que tienen una interlocución respetuosa y frecuente con De Roux, quien además mantiene cercanía con la exprimera dama Lina Moreno.



El propio Uribe ha sido enfático en que ha pedido perdón por este capítulo oscuro en varias oportunidades, una de ellas, en la Corte Suprema, en donde les pidió perdón a las madres de Soacha.



De hecho, tras confirmar que, al día de hoy, la decisión del exmandatario es "no asistir a la Comisión de la Verdad", recordaron que es claro que, "a pesar del respeto mutuo con el padre De Roux, Uribe no ha legitimado instancias derivadas del acuerdo de paz con las ex-Farc".



El padre Francisco de Roux reiteró su invitación a Uribe a hablar de los Falsos Positivos y a reiterar el perdón a las víctimas. Foto: Foto: Carlos ortega. Archivo EL TIEMPO.

'Santos no dijo la verdad'

"La Comisión de la Verdad debería implementar el polígrafo. Estoy seguro que el expresidente Santos no lo hubiera pasado": Jaime Granados. FACEBOOK

TWITTER

Además, el penalista Jaime Granados, abogado del exmandatario, recordó que la comparecencia ante esa instancia es voluntaria. Y agregó: "La Comisión de la Verdad debería implementar el polígrafo. Estoy seguro que el expresidente Santos no lo hubiera pasado".



EL TIEMPO estableció que Granados se refiere a al menos tres puntos clave que Santos mencionó en su versión ante la Comisión de la Verdad, que son consideradas mentiras por el uribismo.



De hecho, para el uribismo es claro que el 57 por ciento de los casos de falsos positivos ocurrieron cuando Santos estaba al frente de la cartera de Defensa: "Santos fue ministro el 30 por ciento del gobierno Uribe y durante su ministerio ocurrieron dos veces más falsos positivos por mes que durante la gestión de los otros ministros de Defensa".



Madres de Soacha continúan pidiendo verdad y justicia. Foto: EL TIEMPO

"No existía, dicen, ninguna 'doctrina Vietnam' y desde antes de que Santos llegara, ya se habían incorporado políticas que privilegiaban la desmovilización, por encima de capturas y bajas". FACEBOOK

TWITTER

"No me cabe la menor duda de que el pecado original, lo que en el fondo dio pie para estas atrocidades (los 'falsos positivos'), fue la presión para producir bajas y todo lo que se tejió alrededor de lo que muchos han llamado 'la doctrina Vietnam'", aseguró Santos en referencia a las causas de las ejecuciones extrajudiciales que se cometieron durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, del cual él formó parte como ministro de Defensa entre 2006 y 2009..



Sin embargo, para el uribismo es una afirmación falsa. No existía, dicen, ninguna 'doctrina Vietnam' y desde antes de que Santos llegara a la cartera de Defensa, ya se habían incorporado políticas que privilegiaban la desmovilización, por encima de las capturas y de las bajas.



"Cuando Santos llegó al Ministerio de Defensa ya se habían registrado 20.202 desmovilizaciones. Y tampoco es cierto, como dijo, que las políticas de Derechos Humanos en el gobierno Uribe hubieran nacido con él, con Sergio Jaramillo y con Juanita Goebertus", le dijeron a EL TIEMPO desde la oficina de Uribe.



Sergio Jaramillo. Foto: Juan Pablo Gutiérrez / Revista BOCAS

Y agregaron que los lineamientos fueron trazados desde 2003, cuando la ministra era Marta Lucía Ramírez: "Además, desde la oficina de Carlos Franco ya se habían registrado muchas acciones para la protección de los Derechos Humanos".



"Lamentablemente falta a la verdad al pretender que solo con su llegada se combatió el fenómeno de los falsos positivos, por el contrario, durante su paso por el Ministerio se presentaron el mayor número de casos como se evidencia en el cuadro de casos por años presentados por él en su testimonio ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad", señalan.



Medidas tomadas

Marta Lucía Ramírez trazó los lineamientos de las políticas de DD.HH., dice el uribismo. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Durante el gobierno Uribe, también se establecieron mecanismos de trabajo conjunto con la Oficina de Naciones Unidas para los DD. HH. para hacerle seguimiento a esas denuncias. FACEBOOK

TWITTER

De hecho, recuerdan que 48 horas después de que Uribe fue informado de las primeras denuncias por falsos positivos (en su momento reveladas por EL TIEMPO), el vicepresidente Francisco Santos convocó a la cúpula Militar en el Palacio de Nariño. Tras expresar la gravedad del tema, solicitó que el General Fredy Padilla de León se encargara de investigarlo.



Además, durante el 2005, funcionarios de su Gobierno, participaron en varias reuniones del Comité de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia revisando las denuncias sobre 29 casos denunciados; y el gobierno fortaleció desde su llegada la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General facilitando los recursos para ampliar su nómina de 42 a 102 Fiscales y posteriormente se creó la sub Unidad de investigación de casos en los cuales estaban involucrados miembros de la Fuerza Pública.



Además, se realizó el convenio entre el ministro de Defensa Camilo Ospina y la Fiscalía para dar transparencia a la investigación de hechos en los cuales se presentaran muertos en combate y con el apoyo del Gobierno de los Países Bajos se implementó el Programa de lucha contra la impunidad, el cual ejecutó 13 millones de dólares, capacitó a Fiscales y Funcionarios de la Justicia Penal Militar y fortaleció la investigación de casos de violaciones a los derechos humanos.



Y añade que, durante su gobierno, también se establecieron mecanismos de trabajo conjunto con la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para hacerle seguimiento a esas denuncias y analizar las posibles causas.



Incluso, se señala que fueron expedidas Directivas sobre la protección de sectores vulnerables: sindicalistas (2003); desplazados (2005); desaparición forzada (2006) e indígenas (2006); y se implementó un mecanismo de trabajo entre la Presidencia, la Dirección de DD HH, la Justicia Penal Militar y la Fiscalía, para tramitar todas las denuncias recibidas.



De hecho, Uribe solicitó la investigación de los hechos denunciados en Guaitarilla y Cajamarca: “Estoy convencido de la buena fe del Ejército en esta equivocación. Si se tratara de un Ejército violador de los derechos humanos, quienes dispararon contra los campesinos, habrían buscado el ocultamiento, la mentira o la desaparición de los cadáveres”, dijo en su momento (abril de 2004).

Aniquilamiento de las Farc

También señalan que es falsa las supuestas diferencias sobre la visión de conflicto que Santos expuso ante la Comisión de la Verdad.



"Uribe en realidad pretendía acabar militarmente a las Farc, quería una derrota total. Nunca quiso ni siquiera reconocer la existencia de un conflicto armado; los guerrilleros para él eran unos simples narcotraficantes y terroristas. En mi caso, consideraba más viable y conveniente, más rápido y menos costoso, una derrota estratégica –debilitarlos psicológica y militarmente– y llevarlos a una mesa de negociación", contó Santos a la Comisión de la Verdad.



En cualquier caso, para la Comisión de la Verdad es clave que este tipo de contribuciones a la verdad se hagan en ese escenario de dignificación.



Por esa instancia, además de Santos, han pasado los expresidentes César Gaviria y Ernesto Samper.



