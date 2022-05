A pesar de la defensa que varios colombianos, incluida la electa senadora Piedad Córdoba, hicieron en favor de Facundo Molares, alias Camilo o El Argentino, un juez de Esquel (Noroeste de Argentina) acaba de aprobar parcialmente su extradición a Colombia.



Tras militar en la columna 'Teófilo Forero' de las entonces Farc, Molares se desmovilizó tras la negociación de Paz de La Habana. Sin embargo, se apartó del proceso y luego apareció capturado en Bolivia en las revueltas de 2019.

Este es el momento en que Piedad Córdoba llega con el hoy diputado Acuña luego de que 'Camilo' se lo entregara. Foto: Fernando Ariza / EL TIEMPO

En Colombia, alias Camilo tomó protagonismo luego de que le entregó a Piedad Córdoba (2011) a dos de los secuestrados de las Farc: el entonces concejal y ahora diputado, Armando Acuña y un infante de marina.



Tras permanecer casi un año preso en Bolivia fue repatriado a su país. En 2021 se hizo efectiva una circular roja de la Interpol en donde Colombia lo reclama por los delitos de terrorismo, secuestro extorsivo, homicidio agravado, porte ilegal de armas y rebelión.



Diez días después de la captura de ‘Camilo’ en Argentina, y ya como militante del Pacto Histórico, la hoy electa senadora Piedad Córdoba salió en su defensa. Y pidió que se frenara su extradición y lo dejaran libre.



“Me parece injusto lo que está ocurriendo, exijo la libertad y no extradición (de Facundo). Si por lo que lo acusan se hizo dentro de la guerra, no veo por qué el Gobierno colombiano está exigiendo la extradición para que responda por temas que se hicieron en el conflicto armado que, luego, en el acuerdo, se entiende que no hay que llamar a juicio a nadie”, se le oye decir en un video publicado en YouTube.

La decisión

En las últimas horas, un juez de Esquel (Argentina) le dio vía libre al envío. Si bien pidió que se le retirara el cargo de terrorismo, aprobó los delitos de secuestro, homicidio y hurto agravado.



Molares, quien permanece en una cárcel de Ezeiza, ahora deberá esperar hasta el próximo jueves cuando se conocerán los fundamentos completos de la sentencia.



Sin embargo, la defensa del exguerrillero, quien dijo que en Bolivia estaba en calidad de fotorreportero, ya anunció que apelará esa decisión, a la que calificó de "inadmisible". Y agregó, que los hechos por los que Colombia lo solicita ocurrieron antes de los acuerdos de Paz del Gobierno Santos con las Farc, y que estos ya precluyeron a la luz de la negociación.

La apelación tendrá que resolverla la Corte Suprema de Justicia de Argentina y si la aprueba, la última palabra para aprobarla o recharzarla, la tiene el presidente Alberto Fernández.



