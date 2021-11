¿Qué hacían vallas con logo de la Guardia Bolivariana en evento de Faca?

La alcaldía de Guillermo Aldana (Polo Democrático), mandatario de Facatativá (Cundinamarca), estuvo este fin de semana bajo la lupa de oficiales de inteligencia de un par de agencias.



Desde el sábado en la mañana, la plaza principal de esa ciudad empezó a ser cercada por vallas metálicas que tenían una leyenda y un escudo particular.



El logo llamó la atención porque en las investigaciones judiciales que se adelantaron por las violentas jornadas de movilizaciones registradas tanto en septiembre de 2019 como en mayo y abril de este año, hubo denuncias de la presunta injerencia del régimen de Nicolás Maduro.

De hecho, tanto Lenín Monreno, presidente de Ecuador, como el expresidente Andrés Pastrana hicieron menciones directas. Y Facatativá hizo parte del cinturón de municipios cerca a Bogotá que fueron epicentro de incendios de oficinas públicas, muertes, heridos y capturas.



Por eso, el hecho de aparecieran vallas con un escudo y el nombre 'Guardia Nacional Bolivariana', inquietó a autoridades incluso nacionales. Es más, antes de que terminara el evento, publicitado como 'Festival Nacional de Danza Folclórica Luis Eduardo Rozo', las vallas empezaron a ser retiradas.

Así incendiaron el Palacio de Justicia de Facatativá durante las pasadas jornadas de disturbios de mayo. Foto: Archivo particular

La expliación del contratista

El alcalde del municipio, Guillermo Aldana. Foto: Redes sociales

EL TIEMPO buscó al alcalde Aldana, pero no ha respondido. Sin embargo, el episodio llevó a que se exigiera que el contratista que suministró las vallas -19/84 Eventos y Alquileres S. A. S.- saliera a dar explicaciones.



"Mi empresa es la encargada de suministrar el servicio de alquiler de vallas para el evento a realizar en el parque central de Facatativá los días 6, 7 y 8 de noviembre del 2021. Este comunicado es de carácter informativo ya que el contratista me

dio a conocer que se presentó un altercado porque las vallas se encuentran brandadas y/o contramarcadas con la palabra Guardia Nacional Bolivariana", explicó Heider Javier Cuitiva Baquero, representante legal de la empresa de logística.





Los logos fueron desprendidos tras un altercado. Foto: EL TIEMPO

Agregó que esta imagen estaba en las vallas porque también están siendo alquiladas para el uso y desarrollo de la grabación de una película nacional la cual se está rodando en varios sectores del país, entre ellos, dice, bases militares, el Congreso de la República, la base militar de Catam, entre otros.



A pesar de la explicación, hubo un fuerte llamado de atención de autoridades locales, lo que obligó a que tres operarios del área administrativa se desplazaran al lugar y desprendieran los logos.

Este es el comunicado de la empresa encargada de la logística del evento. Foto: EL TIEMPO

"Pido excusas ya que por temas de tiempo y cumplimiento las vallas fueron retiradas de una de las locaciones de grabación y fueron llevadas directamente a el evento de su municipio; cabe aclarar que no se hizo con el fin de incomodar ni entorpecer el desarrollo de su evento y tampoco con fines publicitarios. De antemano me disculpo formalmente por medio de este comunicado".



EL TIEMPO intentó hablar con el alcalde Aldana para que explicara por qué permitieron la instalación sin que nadie se percatara de la leyenda. Pero hasta el momento no ha respondido.

La contramarca, no tiene relación con los escudos de las Fuerzas Armadas venezolanas. Se rechazan señalamientos a la Administración Municipal en donde se acusa de irrespeto a los símbolos patrios" FACEBOOK

Sin embargo, luego de que este diario publicara el altercado, la Alcaldía emitió un comunicado en el que señala: "La Administración Municipal se permite informar que las vallas usadas en la Plaza Principal Simón Bolívar de Facatativá en el marco del Tunjo Fest 2021, de acuerdo al comunicado enviado por la empresa prestadora de esta infraestructura logística en el cual se aclara que la contramarca que estas vallas contienen, tienen relación con el rodaje de una película, a la cual esta empresa también realizó el préstamo de las mismas".



Y agrega: "La mencionada contramarca, no tiene relación alguna con los emblemas y escudos oficiales de las Fuerzas Armadas venezolanas. Dicho esto, se rechazan los señalamientos hechos a la Administración Municipal en donde se acusa de irrespeto a los símbolos patrios de la República de Colombia".

