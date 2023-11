Exclusivo: habla el exmilitar al que los vecinos expulsaron de su apartamento

Residentes del conjunto Heliconias, ubicado en Facatativá, bloquearon el pasado 21 de noviembre una calle de ese municipio en modo de protesta por los comportamientos agresivos y escándalos de un cabo retirado del Ejército que vive en ese lugar.



La manifestación, que empezó de forma tranquila, se convirtió en una violenta turba cuando los vecinos destruyeron el carro, la moto y otras pertenencias del exuniformado.

Así quedó el carro del exmilitar en Facatativá Foto: Redes Sociales

John Leo Rocha Bernal. Foto: redes sociales/suministrado

Por el hecho, las autoridades tuvieron que sacar al hombre y a su familia fuertemente escoltados en una tanqueta del antiguo Esmad.



El exuniformado al que expulsaron es John Leo Rocha Bernal, un cabo retirado del Ejército, señalado por los residentes de amenazar con armas de fuego a los celadores del conjunto y de iniciar otros escándalos que consideran graves.

La imputación

El exmilitar habría agredido a una vigilante del conjunto residencial Heliconias. Foto: redes sociales y captura de pantalla noticias caracol

EL TIEMPO indagó por la conducta de Rocha Bernal y encontró que, en 2011, fue detenido cuando ostentaba el grado de cabo segundo del Ejército.



En ese momento el exmilitar hizo varios tiros al aire cuando departía en una tienda en Facatativá y fue capturado. Tras la detención, los agentes de Policía que hicieron el operativo fueron agredidos verbalmente por Rocha Bernal y este se defendió argumentado que no había matado a nadie.



Además, al excabo la Fiscalía le imputó en 2019 el delito utilización ilegal de uniformes e insignias de uso privativo de la Fuerza Pública o de los organismos de seguridad del Estado.

Casa por cárcel

El exmilitar aseguró que permanece en el búnker de la Fiscalía. Foto: Suministrada

En julio de ese año, Rocha Bernal junto a otras dos personas pretendían ingresar a la Escuela de Comunicaciones Militares, de Facatativá, vestidos como miembros activos del Ejército, cuando ya no hacían parte de la institución.



Por esto, un juez de control de garantías lo cobijó con medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia.



También hay otro episodio en el que se vio involucrado el excabo y que está siendo investigado por las autoridades.



Se trata de un intento de sicariato del que fue víctima Rocha Bernal en 2018, cuando dos sujetos que conducían una moto por el barrio Santa Rita de Facatativá le propinaron disparos en sus piernas, provocándole algunas heridas.

'No me importa quedar preso'

Otro de los vehículos de Rocha Bernal. Foto: Archivo particular

EL TIEMPO contactó al exmilitar, quien empezó por asegurar que el problema con los vecinos inició por las quejas que él había presentado en la administración contra unos residentes que, al parecer, expedían drogas en un apartamento de Heliconias y dijo que nunca le pegó a la vigilante.



"Yo estoy detenido en el búnker de la Fiscalía, me trajeron para acá después de hacerme una valoración médica y me detuvieron. Ya sé quiénes fueron los que me sacaron a mí y a mi familia. Yo no voy a actuar por la ley, porque la ley no actúa, algún día saldré de aquí y me las van a pagar, no me importa quedar preso", señaló Rocha Bernal.



Y agregó: "Lo que hicieron fue una bajeza y aprovecharon que me vieron con mi arma para que los policías que me sacaron me requisaran. Yo tenía algunas armas, algunas con salvoconducto. Teníamos dos revólveres, uno corto, una pistola Browning y un fusil de asalto".



El exmilitar, además, le dijo a EL TIEMPO que todos los procesos judiciales en los que aparece están activos y que está dispuesto a responder ante las autoridades. También aseguró que la firma de abogados De La Espriella Lawyers Enterprise lo representaría en el caso, pero desde ahí aseguraron que eso es falso.

