El listado de ataques del exmilitar que vecinos han denunciado

Desde hace varios meses las madrugadas en el conjunto cerrado Heliconias, ubicado en Facatativá, se habían convertido en campos de batalla, miedo e incertidumbre.



En los libros o bitácoras de la empresa de vigilancia privada quedaron registrados los enfrentamientos verbales y físicos en donde siempre se repetía un mismo nombre: John Leo Rocha Bernal, un excabo del Ejército que asegura haber sido uno de los fundadores del conjunto cerrado.

Carro de exmilitar en Facatativá Foto: Redes Sociales

El caso trascendió cuando el vecino de Heliconias tuvo que ser retirado en una tanqueta de la Policía después de un reciente incidente con sus vecinos, que decidieron expulsarlo de la propiedad horizontal, no sin antes escribir letreros en su carro y arrumar en su parqueadero efectos personales del vecino.



EL TIEMPO ha sido el único medio que logró hablar con el exmilitar, quien manifestó que no utilizará mecanismos legales contar los vecinos que, dice, lo agredieron a él, a su familia y a su propiedad.



"Ya sé quienes fueron los que nos sacaron del conjunto, no voy a actuar por la ley, porque la ley no actúa, algún día saldré de aquí y me las van a pagar, no me importa quedar preso", le dijo Bernal a EL TIEMPO.

El listado de agresiones

Este es el listado de denuncias en contra del exmilitar John Leo Rocha Bernal. Foto: Archivo particular

Videos grabados por los propios vecinos han sido allegados a la Fiscalía seccional de Facatativá, así como bitácoras y testimonios que buscan demostrar los niveles de agresión a los que se llegó en Heliconias.



EL TIEMPO tuvo acceso a la información y aparecen seis episodios de amenazas, destrucción de monitores de vigilancia y nueve episodios de presuntas lesiones.



En uno de los videos que circulan en redes, se ve al exmilitar en el quinto nivel del bloque de apartamentos con una ruana blanca, insultando a la propietaria de uno de los apartamentos y quejándose de que uno de sus hijos había sido agredido.



En otro video se le ve amenazando a los vigilantes de turno con un arma blanca que parece ser un machete y en ambos episodios utilizando vocabulario de grueso calibre y advirtiendo que él era propietario.

John Leo Rocha Bernal, excabo del Ejército Nacional. Foto: Archivo particular

En el listado de agresiones conocido por EL TIEMPO, aparecen: "Discusión con los guardas de seguridad porque no estaba funcionando el citófono. Golpea a uno de ellos y los amenaza con un machete, agresión, insultos y amenazas a una vigilante del conjunto residencial por no arreglarle un bombillo".



Además: "Discusión con uno de los vecinos por según él irrespetar a los hijos y familia. En el video se escucha como por medio de gritos e insultos amenaza a residentes, amenaza con armas de fuego a residentes del conjunto".

¿Qué dice el Ejército?

John Leo Rocha Bernal. Foto: redes sociales/suministrado

EL TIEMPO estableció que algunos residentes, incluso, buscaron acudir al Ejército para denunciar la conducta de Rocha Bernal, que incluía la supuesta utilización ilegal del uniforme y de sus insignias, especialmente cuando usaba un jeep tipo militar.



EL TIEMPO estableció que representante de los residentes están acudiendo a vías legales y que, tras la publicación de la entrevista exclusiva de EL TIEMPO con Rocha Bernal, temen por sus vidas.

Las armas del exmilitar

En las bitácoras de Heliconias quedaron registrados los ataques. Foto: X: @RedMasNoticias / @ruidiaz_ddhh

EL TIEMPO contactó al exmilitar, quien empezó por asegurar que el problema con los vecinos inició por las quejas que él había presentado en la administración contra unos residentes que, al parecer, expendían drogas en un apartamento de Heliconias y dijo que nunca le pegó a la vigilante.



"Lo que hicieron fue una bajeza y aprovecharon que me vieron con mi arma para que los policías que me sacaron me requisaran. Yo tenía algunas armas, algunas con salvoconducto. Teníamos dos revólveres, uno corto, una pistola Browning y un fusil de asalto", le dijo el exmilitar a EL TIEMPO.



El exmilitar, además, le dijo a EL TIEMPO que todos los procesos judiciales en los que aparece están activos y que está dispuesto a responder ante las autoridades. También aseguró que la firma de abogados De La Espriella Lawyers Enterprise lo representaría en el caso, pero desde ahí aseguraron no conocen a Rocha Bernal.

UNIDAD INVESTIGATIVA

