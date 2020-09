La FAC responde a dudas sobre su poderosa agencia de compras

Por primera vez desde la creación de la Agencia de Contratación de la Fuerza Aérea (Acofa), en 1953, la Contraloría ordenó hacer un estudio sectorial planteando dudas de fondo sobre esa oficina, que funciona en Florida y en los últimos cuatro años selló contratos por 581 millones de dólares.



Como lo reveló EL TIEMPO, la Contraloría Delegada para el sector Defensa y Seguridad, en cabeza de Sebastián Montoya, adelantó una revisión de varios contratos luego de encontrar anomalías en la adquisición de un barco, por 14 millones de dólares, un jet y otros elementos.



Y en criterio del ente de control, la mayoría se hacen a través de brókeres o intermediarios. Además, llamó la atención sobre concentración de requerimientos en algunos tipos de aeronaves y hasta los costos de funcionamiento de la agencia.



“Los principales contratos no se hacen con fabricantes ni distribuidores exclusivos, sino con intermediarios. Probablemente, esos brókeres podrían venir a Colombia con el fin de que se hagan bajo el marco de la Ley 80 y no regidos por la ley de Florida”, dijo Montoya.

El ARC Caribe permanece anclado en el muelle naval de Cartagena desde hace dos años. La Contraloría les pasó el caso a la Fiscalía y a la Procuraduría. Foto: Contraloría General

‘Se respeta el erario’

En una primera comunicación, la FAC se abstuvo de hacer comentarios y remitió el caso a la Contraloría. Pero recientemente emitió un comunicado en el que rechaza la información de la Contraloría. “No por estar contratando bajo las leyes de Florida están desconociendo los principios que guían la Ley 80 o no se esté respetando y salvaguardando el erario”, responden.



Y añaden que los ordenadores del gasto son delegados por el Ministro de Defensa y velan por el cumplimiento de los contratos, “observando principios constitucionales y contractuales”.

En otro de los puntos aseveran que generalizar frente a la bondad o inconveniencia de los brókeres, respecto a la de los fabricantes o distribuidores exclusivos, es contrario a la realidad, ya que la FAC efectúa contactos directos con compañías fabricantes de cada una de las flotas con las que cuenta.



Sin embargo, admiten que no siempre estos fabricantes o distribuidores autorizados ofrecen las condiciones ajustadas a los requerimientos de tiempo y valor que requiere la FAC, “por lo que se hace necesario que todos los tipos de empresas, incluyendo los brókeres, participen en los estudios de mercado”.

Sebastián Montoya, Contralor delegado para el sector Defensa y Seguridad. Foto: Archivo Particular

Y sobre compras de elementos que, en criterio de la Contraloría, no tienen que ver con el objeto de la agencia, como combustibles, lubricantes o llantas, aseguran que es para proveer aeronaves que se encuentren en el exterior cumpliendo alguna misión: “La provisión de dichos elementos tiene que efectuarse in situ, donde la oportunidad del servicio se debe corresponder con la inmediatez de los vuelos programados, sean presidenciales o administrativos”.

‘Nos ratificamos’

También explican que si bien es cierto que, como lo reveló EL TIEMPO, tuvieron inconvenientes en la adquisición de un jet, por el que se había hecho un pago anticipado, “su valor fue retornado a la Dirección del Tesoro Nacional al no haberse adquirido la aeronave en mención". Y agregan que esta no cumplía con las especificaciones técnicas requeridas; por tanto, no es preciso que haya habido recibo a satisfacción.



Este diario consultó con el delegado de la Contraloría el contenido del comunicado, y la respuesta fue contundente: “Nos ratificamos en todo lo dicho en el estudio sectorial sobre Acofa”. “De acuerdo con la información que nos suministraron en Acofa, se obtuvieron unos indicadores que plantean si la agencia debe hacer ajustes en su funcionamiento”, señaló Montoya.

