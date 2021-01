Supersalud sale a explicar incómodo audio con investigado

Desde el sábado en la noche, un audio de 25 minutos de duración de una conversación del actual superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, empezó a llegar a varias redacciones. Su interlocutor es Luis Guillermo Grosso, interventor de Saludcoop y gerente de Cafesalud, investigado por la justicia.



De manera paralela, el veedor Pablo Bustos empezó a subir a sus redes apartes de la conversación, anunciando que acababa de pedir que se investigara a Aristizábal por presuntos actos de corrupción: "El Superintendente Nacional de Salud habla con Luis Guillermo Grosso sobre un negocio personal, poniendo de manifiesto un evidente conflicto de interés en la contratación con Sarpa SAS, empresa contratista de SALUDCOOP".

Eva Katherine Carrascal y Guillermo Grosso. Foto: Archivo particular

Y en otro más agrega: "Superintendente de Salud @Supersalud Fabio Aristizabal habría ocultado información clave al expresidente y senador @AlvaroUribeVel

cuando fue su asesor en el senado, según audios con Luis Guillermo Grosso donde, además. expresa interés directo en la contratación de la firma SARPA".



(Le puede interesar: Son tres los congresistas que EPS pide investigar por presión indebida)



Habla de un "evidente conflicto de interés en la contratación de la empresa de transporte aéreo medicalizado Sarpa SAS, de la que Aristizábal era asesor, con Saludcoop, ligada a Grosso.

No hay nada irregular en la conversación. Fue antes de que yo asumiera la Superintendencia de Salud y cuando el señor Grosso tampoco cumplía para ese momento ningúna función pública FACEBOOK

TWITTER

Audio 1 en el que el Superintendente Nacional de Salud @Supersalud Fabio Aristizábal habla con Luis Guillermo Grosso sobre un negocio personal, poniendo de manifiesto un evidente conflicto de interés en la contratación con SARPA SAS, empresa contratista de SALUDCOOP pic.twitter.com/RMfaKjUZWq — Pablo Bustos S. -Red de Veedurias de Colombia- (@pablobustossanc) January 30, 2021

Audio entre el Supersalud y Luis Guillermo Grosso Esta es una de las conversaciones. El audio embebido no es soportado

'No hay nada ilegal en la conversación'

EL TIEMPO buscó a Aristizábal y, tras ponerle de presente el audio que obtuvo este diario, de entrada aseguró que no hay nada irregular en esa conversación.



(Además: Nueva orden judicial vuelve a poner en vilo decisiones de Supersalud)



"Esa conversación fue antes de que yo asumiera la Superintendencia de Salud y cuando el señor Grosso tampoco cumplía para ese momento ninguna función pública". aseguró y así lo consigna en un comunicado que dará a conocer esta tarde y que EL TIEMPO anticipa.



Y en este aclara que es falso que el haya sido asesor del expresidente Álvaro Uribe Vélez o hubiera pertenecido a su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).



(Lo invitamos a leer: Graban a congresista pidiendo a EPS pagos y hablando de contratos)

"Para la fecha de los audios, ni yo cumplía función pública, ni tampoco lo hacía mi interlocutor. Nada irregular ni objeto de reproche puede derivarse de esas conversaciones. El contexto correspondía a la pregunta que todo el sistema de salud se hacía para esa fecha. Si CAFESALUD iba a tener la capacidad de pago para cumplir con las obligaciones con sus acreedores públicos y privados. De otro lado, debo aclarar que la empresa SARPA, para quien yo trabajé como particular, no ha sido objeto de cuestionamiento público por parte de ninguna autoridad en Colombia", dice Aristizábal.

'No tengo nada que ocultar'

Según Aristizábal, él es el primero en pedir que las autoridades evalúen el audio: "No tengo nada que ocultar. Es el precio que estoy pagando por atacar a la corrupción. Ojalá saquen todo lo que tengan", señaló.



También se refirió al derecho de petición en donde le preguntaron específicamente su conocía a Grosso y en el que habría respondido que no tiene ni ha tenido relación de ninguna índole".



El punto resulta relevante porque Grosso y la capturada Eva Katherine Carrascal son clave en un enttramado de corrupción enquistado en la Superintendencia de Salud.

"Empecé a cumplir función pública el 13 de agosto de 2018, años después de las conversaciones publicadas. No he sido asesor ni miembro de UTL de ningún Congresista ni tuve contrato alguno con el Estado durante los años en que tuvieron lugar estos audios. Mi labor como Superintendente ha estado encaminada a luchar contra la corrupción, depurando el sistema de aquellos actores que no ven la salud como un derecho fundamental, y que creen que con estas intimidaciones lograrán impedir o revocar mis decisiones", señala el funcionario.



Y recuerda quem para la fecha de las conversaciones, no existía ningún cuestionamiento penal conocido sobre Grosso.

Aristizábal le dijo a EL TIEMPO que siempre ha admitido que conoce a Grosso por su actividad empresarial.

"La Fiscalía General de la Nación ha ejecutado todo el ejercicio de la acción penal para llevar a juzgamiento a los responsables por actos de corrupción que tuvieron lugar en la Superintendencia Nacional de Salud, mucho antes de que el suscrito fuera el jefe de dicha entidad", enfatiza.



Y puntuzaliza. "La Superintendencia Nacional de Salud ha prestado toda la colaboración necesaria a la Fiscalía General de la Nación para llevar a buen término dichos procesos, en aras de que se conozca toda la verdad".



Además, recordó que desde el momento en que la Fiscalía presentó acusación en contra de los investigados, lo cual ocurrió durante mi Administración, la Superintendencia Nacional de Salud se constituyó como víctima en ese proceso.



"Expreso a la opinión pública que este es un ataque más, y sin fundamento alguno, para tratar de frenar mi gestión en depurar y moralizar el sistema de salud en Colombia".

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET