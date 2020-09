Profesor de la Nacional gana tutela tras señalamiento de acoso sexual

El profesor de antropología de la Universidad Nacional, Fabián Sanabria, decidió llevar a los estrados judiciales los señalamientos sobre presunto acoso sexual a estudiantes de los que ha sido blanco.



En efecto, a mediados de julio de 2020, se conoció un informe de presuntos casos de abuso sexual en el interior de esa institución, en el departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Humanas.



"Al verificar su contenido, se pudo advertir, que el nombre de Fabián Sanabria aparecía como una de las personas que había agredido sexualmente a un estudiante y, a otro, en el lanzamiento de un libro, le había tocado el miembro viril", dice la defensa del abogado en la tutela que presentaron.



(Lo invitamos a leer: Caso Andino: niegan tutela por supuesta estigmatización de U. Nacional)

Según el profesor, tras ese informe, usó la red social Facebook para rechazar su contenido, "por cuanto se trataba de una acusación temeraria, dado que jamás había concurrido al lanzamiento ningún libro". Y califica de calumnia los señalamientos.



Dice que, a pesar de su rechazo, se enteró de que había salido un segundo informe en donde vuelve a ser mencionado, como la persona que le hizo insinuaciones a un joven mediante invitaciones y ofrecimientos de prebendas a cambio de favores sexuales, hecho que ocurrió en un ritual indígena celebrado en la Universidad Nacional".



(Lo invitamos a leer: Estado nunca giró plata para enterrar a muertos del Andino)



Según Sanabria, si bien se nombran a otros profesores, el único que cobró relevancia fue él, debido a que solicitó que se hicieran las rectificaciones correspondientes.

Según el profesor, tras ese informe, usó Facebook para rechazar su contenido, "por cuanto se trataba de una acusación temeraria, dado que jamás había concurrido al lanzamiento ningún libro" FACEBOOK

TWITTER

La orden de la juez

Y señala que, tras esa publicación, iniciaron hostigamientos por redes sociales,

por parte de Mónica Godoy, quien además -dice él-, presentó ante medios de comunicación grabaciones con relatos que lo acusaban y lo sometían al escarnio público, razón por la cual concedió tres entrevistas. A pesar de ello, señala que los ataques por redes sociales continuaron.



Tras escuchar los argumentos de las partes, la juez María Isabel Parada Ayala decidió conceder la tutela a favor de Sanabria.



(Además: Corte quita mordaza a niña para que testifique en caso de abuso sexual)



Por eso ordenó, a Mónica Godoy Ferro, que "si aún no lo ha hecho, dentro del término de cinco (5) días, contados desde cuando se le notifique esta decisión, no solo retire de sus redes sociales los comentarios realizados en torno de las acusaciones concernientes a las agresiones sexuales endilgadas al accionante, sino, abstenerse de seguirlo haciendo, tanto en ellos, como en otros medios de comunicación". Sanabria y Godoy dueron notificados el jueves del fallo y la abogada anunció que apelara.

Entre otros aspectos, Godoy Ferro le señaló al despacho que, entre otros aspectos, que la acción de tutela era improcedente, porque el accionante cuenta

con otros mecanismos como lo son las denuncias por los delitos de injuria y

calumnia.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Además, que en su criterio no se cumplen los requisitos para su procedencia contra un particular, porque ella no está a cargo de la prestación de un servicio público,

ni hay una relación de subordinación con el accionante, como tampoco se presenta

un estado de indefensión.

¿Qué dice La Nacional?

En el fallo, obtenido en exclusiva por EL TIEMPO, se menciona la intervención de la Nacional en el caso, sefún lo refirió Sanabria.



Manifestó que la Universidad Nacional, el 5 de agosto pasado, se abstuvo de iniciar procedimiento disciplinario, al considerar que no había pruebas suficientes, dada la fecha de los hechos. Adicionalmente, señala que el 18 de agosto, solicitó ante la Fiscalía que le informaran la existencia de denuncias en su contra.



EL TIEMPO estableció que Sanabria y al menos otro de los señalados, ya interpusieron acciones ante la Fiscalía.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investgativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET