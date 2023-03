EL TIEMPO estableció, en exclusiva, que el proyecto para importar gas de Venezuela a Colombia se acaba de caer por el escándalo de corrupción que sacude al país vecino.



(Lo invitamos a leer: Gas y Monómeros, dos negocios con Venezuela que dependen de EE. UU.)



Los socios colombianos del proyecto decidieron liquidarlo luego de que uno de los accionistas de la empresa venezolana que los acompañaba terminó investigado por el desvío de fondos estatales.

Facebook Twitter Linkedin

Bernardo Arosio, accionista de la sociedad Prodata Energy C.A. Foto: Linkedin Bernardo Arosio

La firma colombiana Energy Plus S.A.S., acaba de emitir este comunicado:



"En la mañana de hoy el Fiscal General de Venezuela anunció que dentro de las personas imputadas en las investigaciones que se adelantan en dicho país por casos de corrupción se encuentra el señor Bernardo Arosio", se lee en el comunicado.



(Le puede interesar: El video y los chats de la presunta estafa que golpea al ‘jet set’ bogotano)



Y se agrega: "Teniendo en cuenta que el señor Arosio es accionista de la sociedad Prodata Energy C.A., los accionistas de la empresa Integral Energy Plus S.A.S. se reunieron en la mañana de hoy en asamblea extraordinaria de accionistas y acordaron disolver y liquidar de forma inmediata la sociedad".

No se había adelantado ningún contrato de venta de gas ni se había ejecutado el mencionado proyecto, toda vez que el mismo estaba sujeto al visto bueno del Departamento de Estado de EE. UU. FACEBOOK

TWITTER

Además, aseguran que "si bien es cierto que Bernardo Arosio no tiene ninguna participación en Integral Energy Plus S.A.S., su calidad de socio en Prodata Energy C.A., accionista de nuestra compañía, hace inviable seguir adelante con el proyecto que se venía adelantando para la importación de gas de Venezuela a Colombia".



(Además: Los hilos que se mueven detrás del interés por Monómeros)



Y finalizan diciendo: "A la fecha no se había adelantado ningún contrato de venta de gas ni se había ejecutado el mencionado proyecto, toda vez que el mismo estaba sujeto al visto bueno de la Office of Sanctions Coordination del US. Department of State del gobierno de los Estados Unidos, conforme a la solicitud que se presentó en noviembre de 2022".

¿Quiénes son los colombianos?

Facebook Twitter Linkedin

Alejandro Navas Ramírez. Foto: Archivo Particular

La firma colombiana vinculada al negocio de exportación de gas de Venezuela a Colombia es Energy Transitions S. A. S ESP., donde figura como representante Alejandro Navas Ramírez. Se trata del hijo del general (r.) del Ejército Alejandro Navas.



Aunque se trata un convenio confidencial, se sabe que la firma venezolana que suministraría el gas es Prodata Energy a través de Energy Transitions.



(También: Expresidente Duque lanza dura alerta por posible compra de Monómeros a Venezuela)



A pesar del escándalo que sacude a Venezuela -por el desvío de cerca de 3.000 millones de dólares de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y que ya le costó la cabeza al ministro del Petróleo de ese país, Tareck El Aissami-, el pasado miércoles un vocero de Energy Transitions S. A. S ESP., le dijo a EL TIEMPO que “El permiso de exportación estaba vigente y válido”.



Y agregó que "las empresas involucradas en el proyecto están a la espera de una respuesta por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos para proceder con la implementación del mismo y la materialización de las inversiones".

Facebook Twitter Linkedin

El renunciado ministro del Petróleo, Tareck El Aissami Foto: Marvin Recinos / AFP

En el caso de Venezuela, autoridades aseguran que el dinero que se habría desviado de PDVSA provenía de operaciones de venta de crudo que se hacen a través de criptomonedas para evadir las sanciones de Estados Unidos contra el régimen.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Además de la renuncia del ministro Tareck El Aissami, ya van 21 capturados, todos cercanos al exfuncionario, incluido el diputado Hugbel Roa; el presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, Cristóbal Cornieles, y alcalde de Santos Michelena del estado Aragua, Pedro Hernández.

UNIDAD INVESTIGATIVA

U.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook