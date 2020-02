Exjefe de la ANI desmiente declaraciones de Aida Merlano

La defensa del expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, acaba de difundir una comunicación en la que desmiente declaraciones de la fugitiva excongresista Aida Merlano.



Andrade, vinculado a un proceso penal por el escándalo de Odebrecht, asegura que es falso que se hubiera manipulado o direccionado el proceso de adjudicación de la concesión del aeropuerto de Barranquilla, Ernesto Corissoz.

"Todos los procesos de adjudicación pasaban por al menos seis filtros (...) Es imposible que se hubiera cambiado el sobre (de la oferta de Varlocom, firma de los Gerlein) como ella lo dice y menos aún con el beneplácito del exdirector de la ANI", asegura Andrade.



De hecho, Andrade señala que, para ese momento, 24 horas después de recibir las ofertas, ya estaban en una bóveda de seguridad, protegida por varios sellos, en una urna metálica, con la firma de los apoderados de los competidores en el sobre original.



"Cualquier irregularidad quedaría grabada y o sería detectada en la audiencia de apertura de los sobres económicos", señaló.



Y remató indicando: "Debo decir que me genera una profunda tristeza continuar siendo víctima de injurias, calumnias y persecución judicial. Ya perdí cuenta de cuantos comunicados de aclaración, derechos de réplica o pedidos de rectificación he tenido que escribir en los dos últimos años. Es la terrible retribución que estoy recibiendo por dedicar 6 años de mi vida a liderar la creación la ANI, así como el desarrollo y adjudicación transparente del mayor programa de infraestructura en la historia del país. Para los colombianos de bien el riesgo de hacer patria en se ha vuelto intolerable".

Luis Fernando Andrade, expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura. Foto: Mauricio León / EL TIEMPO

El proceso, según Andrade

Andrade, quien se encuentra en Estados Unidos, colaborando con la justicia, explicó paso a paso el trámite de esa concesión, que se ganó la firma de la familia Gerlein, con quien Merlano está trenzada en una disputa personal y procesal.



En efecto, ella fue condenada a 15 años en Colombia, por corrupción electoral, de una investigación de la que también hace parte Julio Gerlein (en juicio) y Arturo Char (con preliminar en la Corte Suprema por ese caso y ahora, por la supuesta complicidad en la fuga de Merlano hacia Venezuela, donde se encuentra.



Si bien el empresario, de 83 años, admite haber tenido una relación personal con Merlano y haberle girado varios, cheques durante un largo lapso, niega que haya sido para 'aceitar' la maquinaria corrupta que ayudó a elegir a varios alcaldes, y a la propia Merlano.

Julio Gerlein ya está en etapa de juicio por su presunta vinculación a la red de corrupción electoral.. Foto: Cortesía Zonacero.com

"Las ofertas eran entregadas en dos sobres separados. El primero con la documentación técnico-jurídica y el segundo con la propuesta económica", señaló Andrade.



Y prosiguió: "La entrega de propuestas se hacía en audiencia pública, con la presencia de todos los participantes, sus apoderados, los medios de comunicación y todos aquellos interesados en el proceso. La audiencia era grabada y transmitida en vivo por “streaming”.

Arturo Char, senador. Foto: Guillermo González

"El primer sobre, con la documentación técnico-jurídica se abría en la audiencia, se digitalizaba, y se publicaba para que todos los participantes conocieran la información de sus competidores. El segundo sobre, el económico, se entregaba a una empresa privada de seguridad para que lo tuviera bajo custodia hasta la audiencia de adjudicación. Previo a la entrega a la empresa de seguridad, se seguían los siguientes pasos; cada sobre era inspeccionado y firmado por los apoderados de los competidores", explicó.



