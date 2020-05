Exfiscal Gómez Méndez explica visita de general y jurídica de Palacio

El exfiscal general Alfonso Gómez Méndez habló con EL TIEMPO del almuerzo que tuvo a principios de mayo con la jefe jurídica de Casa de Nariño, Clara María González, y con el director de la Policía, general Óscar Atehortúa, en su casa de campo de Girardot.



Según explicó el exfiscal, la funcionaria Clara María Gonzalez es su amiga personal desde hace muchos años y habían acordado el almuerzo desde mucho antes.



(Le puede interesar: El dosier secreto de la tormenta en la Policía Nacional)



"Me djjo que venía con el general Atehortúa y no tuve ningún inconveniente. No tengo por qué vetarlo. Por esta casa han pasado desde el entonces presidente Santos hasta generales y obispos", le dijo Méndez a EL TIEMPO y confirmó que llegaron en helicóptero de la Policía y que el alto oficial estaba uniformado.

Clara María González, secretaria jurídica de Casa de Nariño. Foto: Néstor Gómez. Archivo EL TIEMPO

El general Óscar Atehortúa, director de la Policía Nacional. Foto: Policía

'No es un respaldo al general'

"Me parece normal que hayan llegado con escoltas y helicóptero, por temas de seguridad. Los altos dignatarios que han venido llegan con sus esquemas", explicó el exfiscal.



Cuando se le preguntó por las versiones que han circulado en medios sobre su asesoría al general Atehortúa dentro del juicio disciplinario que arrancó hoy (martes) en su contra -por el presunto detrimento en la construcción de 111 casas fiscales-, lo negó de manera tajante.



"No soy su abogado ni estoy ejerciendo la profesión y que quede claro", dijo el exfiscal Gómez Méndez.



Y cuando reporteros de EL TIEMPO le preguntaron sobre el tema del almuerzo, dijo que se habló de generalidades y que, naturalmente, se habló tangencialmente del proceso contra el general Atehortúa.



Por su parte, Clara María González le dijo a este diario que se trató de un evento netamente social, invitado por el exfiscal Gómez Méndez.



(Lo invitamos a leer: Polígrafo a responsables de polémicos contratos en la Policía)



"No hice ningún tipo de puente entre el general Atehortúa y el exfiscal, porque ellos se conocen hace muchos tiempo", dijo.



Y sobrer el uso del helicóptero señaló que el general fue quien le dijo que, como ambos iban para el mismo lugar, se fueran los dos en el aparato oficial.



"Yo no le veo nada de raro a eso porque no usé el helicóptero oficial para fines personales", enfatizó la funcionaria. Y agregó que por ser un evento social no se trara de ningún resplado a Atehortúa.



Y agregó que ella se levantó a caminar un rato y que mientras estuvieron los tres, no se habló de la investigación contra el general.

En la Policía informaron que preguntarán si hay algún pronunciamiento oficial sobre el tema.



Fuentes de la institución aseguraron que tras el almuerzo, el general cambió de abogado, ahora es el exmagistrado Marco Antonio Velilla. Además, que en la Contraloría ya había un fallo que libra Atehortúa de toda responsabilidad por el tema de las casas fiscales.



Sin embargo, en la Contraloría aseguraron que no hay aún una decisión de fondo.



También se indaga la denuncia de un capitán de la Policía, que investigaba internamente el tema de las casas, quien asegura que ha recibido amenazas de muerte.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com@UinvestigativaET