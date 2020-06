Exconsejero dice que a Trump le parecía ‘cool’ invadir Venezuela

“Poco después de convertirme en consejero de Seguridad Nacional, mientras Maduro hablaba en una ceremonia militar (agosto 4) fue atacado por dos drones. Aunque el ataque falló, generó fuerte discrepancia dentro de los militares. Las graciosas fotos de miembros del servicio huyendo, tras el fuerte sonido de la explosión –a pesar de la propaganda del régimen–, mostró cuán leales eran los militares a Maduro”.



Este es uno de los apartes del libro de John Bolton, exconsejero de Seguridad de Estados Unidos (de la editorial Simon & Schuster), que la Casa Blanca intenta frenar –con el argumento de que revela secretos de seguridad nacional– para que no revele intimidades de Donald Trump.



En 39 páginas del capítulo ‘Venezuela libre’, Bolton revela que Trump le había dicho que le parecía “cool” invadir ese país, al cual también calificaba como una amenaza.



“El régimen autocrático de Maduro era una amenaza por sus conexiones con Cuba y las entradas que les daba a Rusia, China e Irán. La amenaza de Moscú era innegable, militar y financieramente, habiendo entregado recursos sustanciales para apoyar a Maduro, dominar la industria de gas y petróleo de Venezuela y para imponer costos a los Estados Unidos. Beijing no estaba lejos. Trump vio esto, y me dijo después de una llamada con el presidente de Egipto, Abbel Fattah al-Sisi, en el año nuevo de 2019, que estaba preocupado por Rusia y China: ‘No quiero sentarme a ver’ (...). Venezuela no era mi principal prioridad cuando comencé, pero un competente manejo de la seguridad nacional requiere flexibilidad cuando nuevas amenazas u oportunidades surgen, y Venezuela era una de esas contingencias”, dice en otro de los apartes del libro.



Y agrega: “Poco después del ataque con drones, durante una reunión no relacionada el 15 de agosto, Venezuela salió a colación, y Trump me dijo enfáticamente ‘hazlo’, lo que significaba que acabara con el régimen de Maduro (...). ‘Esta es la quinta vez que lo pido’, continuó Trump, (...) e insistió en que quería opciones militares para Venezuela y dijo que ‘es realmente parte de Estados Unidos’ ”.



Por eso, precisa Bolton, le dijo a la prensa que tenían muchas opciones para Venezuela y que no se descartaba la militar, porque la gente estaba sufriendo y muriendo.



Añade que le explicó a Trump por qué la vía militar no era una alternativa frente al Congreso. Pero le dijo que se podía lograr el mismo objetivo trabajando con oponentes de Maduro: “Yo, posteriormente, decidí ponerle el reflector a Venezuela, por el ampliamente cubierto discurso en Miami el 1.º de noviembre de 2018, en el que yo condené la ‘troica de la tiranía’: Venezuela, Cuba y Nicaragua. Anuncié que la administración, en su reversa en curso de las políticas de Obama hacia Cuba, impondría nuevas sanciones en contra de La Habana; y además la puesta en marcha de una nueva orden ejecutiva sancionando el sector del oro en Venezuela, el cual el régimen usó para mantenerse a flote por medio de la venta de oro del Banco Central de Venezuela”.



Bolton asegura que a Trump le gustó el discurso de la “troica de la tiranía”, y que le dijo: “Tú das grandiosos discursos”.



Además, que Trump dijo luego que quería reunirse con Maduro para resolver todos los problemas con Venezuela, “cosa que ni Pompeo ni yo pensábamos que era una buena idea”.

En otro de los apartes se asegura: “En un punto en diciembre, me encontré con Rudy Giuliani en la Ala Oeste. Me dijo que quería verme después de una reunión con los abogados de Trump, la cual era la razón por la que él estaba ahí. Tenía un mensaje para Trump del Representante Pete Sessions, quien abogaba por una reunión de Trump y de Maduro, tal como lo hizo el Senador Bob Corker, por razones que mejor saben ellos mismos. Discutiendo esto más tarde, Pompeo sugirió que primero enviáramos a alguien a Venezuela a ver a Maduro, sin embargo, los intereses de Trump por hablar con Maduro declinaron y nada pasó después de eso”.



Y se refiere también a Juan Guaidó, a quien Trump calificaca de débil frente a Maduro.



“El Big Bang en Venezuela llegó el viernes, 11 de enero. El nuevo, joven presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, anunció en un gran concentración de gente en Caracas que la Asamblea creía que la manifestada fraudulenta reelección en 2018 fue ilegítima, y por esto inválida (...) Hubo especulación que fueron realmente los cubanos quienes detuvieron a Guaidó, pero su liberación indicó confusión real del régimen, un buen síntoma".



Y asegura que Trump tenía en la mira a Cuba y a Nicaragua.



"(...) Lo más importante, comenzamos a idear los pasos para tomar inmediatamente el régimen de Maduro, y también Cuba, su protector y posible controlador, y Nicaragua. ¿Por qué no ir por los tres al mismo tiempo? Las sanciones del petróleo eran una opción natural, pero, ¿por qué no declarar a Venezuela un “estado fomentador del terrorismo,” algo que sugerí por primera vez en octubre 1 de 2018, y además regresar a Cuba a la lista después de que Obama lo quitó?".



Sobre la decandencia de la Venezuela petrolera anota: "Bajo Chávez y ahora Maduro, las ganancias de Venezuela de exportaciones relacionadas al petróleo bajaron dramáticamente, como la producción misma bajó de aproximadamente 3.3 millones de barriles de crudo extraídos por día cuando Chavez tomó el poder en 1999 a aproximadamente 1.1 millones de barriles por día en enero de 2019. Este declive precipitoso, haciendo caer a Venezuela a niveles de producción vistos en la década de 1940, ya ha empobrecido sustancialmente al país. Llevando la producción del monopolio estatal del petróleo tan bajo como fuera posible, cosa que la oposición apoyó por completo, pudo haber sido suficiente para estrellar el régimen de Maduro. Hubo muchas otras sanciones necesarias para eliminar los ingresos ilícitos del régimen -especialmente el de tráfico de drogas con narcoterroristas operando primariamente en Colombia, con lugares a salvo en Venezuela- pero darle un golpe a la compañía de petróleo era clave".

Bolton también narra en detalle lo que Trump pensaba de la llave Venezuela-Rusia.



"El primer signo preocupante de Trump se dio esa noche después de las 8:30 p.m. cuando me llamó a decirme, 'no me gusta donde estamos', refiriéndose a Venezuela. Estaba preocupado por la conferencia de prensa de Padrino, diciendo que 'todo el ejército está detrás de él'. Luego, agregó, 'Siempre he dicho que Maduro es duro. Este niño [Guaidó] -nadie ha escuchado de él'. Y, 'los rusos han emitido declaraciones brutales'. Yo alejé a Trump del abismo, explicándole que el Ejército seguía en su cuartel, lo cual es muy significativo, y que se seguía hablando con la oposición acerca de cómo sería para ellos si se unieran a la oposición o si se retiraran.



La editorial y los abogados de Bolton siguen intentando que el libro sea publicado, tal y como estaba planeado.

UNIDAD INVESTIGATIVA

@UinvestigativaET

u.investigativa@eltiempo.com