‘Sicario de Pablo Escobar mintió sobre bomba del avión de Avianca’

Abiertas. Así están la investigación y las heridas que dejó en el país la explosión del avión de Avianca HK 1803, el 27 de noviembre de 1989.



El saldo de este acto narcoterrorista no puede ser más crudo: 107 ocupantes muertos; un sicario (la ‘Quica’), condenado a cadena perpetua, que jura que él no participó, y otro más (el ‘Arete’), escondido en España, que asegura que fue él quien armó el artefacto explosivo y lo planeó todo.(Le puede interesar: Estos son los tres sanguinarios secuaces de 'Popeye' que siguen vivos)

El agente especial José Ballesteros asegura que alias 'el Arete' mintió al decir que él puso la bomba al avión de Avianca. Foto: Archivo Particular

Familiares de víctimas, mientras tanto, llevan 31 años exigiendo y esperando justicia. Y para aproximarse a lo que sucedió, le entregarán un informe a la Comisión de la Verdad (a través de la Fundación Colombia con Memoria) con datos inéditos y declaraciones de actores claves de esa oscura jornada.



Uno de ellos es el entonces agente especial José Ballesteros, de la Dirección de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) de Estados Unidos, que terminó indagando por el bombazo a la aeronave, que cubría la ruta Bogotá- Cali. En diálogo con EL TIEMPO, el exagente aseguró que alias el Arete, uno de los más sanguinarios sicarios de Pablo Escobar, le mintió al país sobre el atentado para cubrir a otro sicario del cartel de Medellín.

Esta es una de las pocas imágenes que se tiene de Carlos Mario Urquijo, alias 'el Arete'. Corresponde a una entrevista no publicada con el desaparecido noticiero QAP. Foto: Archivo Particular

El caso de la ‘Quica’

En 1989, Ballesteros estaba afincado en El Paso, Texas: “Mi especialidad era la investigación del tráfico internacional de armas y explosivos. Y, como instructor, capacité en el manejo y destrucción de explosivos”.



En junio de 1989 fue asignado a trabajar temporalmente en Colombia para contrarrestar el flujo de armas y explosivos a los narcotraficantes y la guerrilla.

“Capacité a múltiples elementos de la Policía, el Ejército, la Armada y el DAS en la identificación de armas, explosivos y artefactos explosivos”, recordó.

Dandenis Muñoz Mosquera, alias 'La Quica', asegura que no participó en el atentado, Fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Foto: Archivo Particular

El 2 de diciembre de 1990, cuando el cartel de Medellín intentaba arrodillar al país a punta de asesinatos y narcoterrorismo, el agente fue enviado permanentemente a la embajada de Estados Unidos en Bogotá. Y meses después, entre otras, recibió una misión clave.



“Cuando Carlos Alzate Urquijo, alias el Arete, trató de asumir la responsabilidad de ser el autor del atentado, lo interrogué, armado con los resultados de la investigación. Se quería determinar si estaba diciendo la verdad”, señaló Ballesteros.

El exfiscal Gustavo de Greiff (q.e.p.d), aseguró que alias el Arete había confesado que elaboró la bomba que acabó con el vuelo HK 1003. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

En ese momento estaba andando en Nueva York el juicio contra Dandeny Muñoz Mosquera, alias la Quica, acusado de armar y poner el artefacto explosivo en el vuelo 203 de Avianca.



“Gustavo de Greiff, entonces fiscal general, intentó interferir en el juicio de la ‘Quica’, alegando que el verdadero culpable era Alzate y no Muñoz ”, le dijo Ballesteros a EL TIEMPO.



Por eso, el Departamento de Justicia solicitó el apoyo del agente especial, para determinar si Alzate Urquijo tenia conocimiento de los detalles del artefacto usado y si podría ser el responsable.

''El Arete' miente'

“Fue hace muchos años, (...) lo que me dijo no era consistente con lo que los investigadores y expertos en explosivos determinaron tras examinar los restos del avión y del artefacto”, aseguró Ballesteros.



Y continuó: “Sus respuestas me dieron la opinión de que él no fue el que hizo o colocó el artefacto en el avión. No digo que no estaba involucrado, pero dudo que fue la persona responsable de la fabricación y colocación del artefacto”, insistió.

El ahora exagente dice que no había evidencia de que mafia o guerrilla tuvieran acceso a misiles antiaéreos. Foto: Archivo Particular

Y admite que le impresionó cómo un sicario tenía conocimiento del uso de explosivos y sabía armar una bomba casera: “Pero también me dio la impresión de que estaba mintiendo. No se comportó como una persona normal, acusado de un crimen tan atroz. Estaba relajado y hablaba abiertamente y sin miedo de las consecuencias”.



Ese día estuvo la fiscal Cruz Elena Aguilar y Ballesteros aseguró que no sospechaban que Aguilar podría tener nexos con los capos que pretendía investigar.



¿Por qué el ‘Arete’ intentó salvar a la ‘Quica’?



Ni Ballesteros ni el país conocen la respuesta. Pero, como lo reveló EL TIEMPO, el ‘Arete’ vive en España, con una carta en la que consta que supuestamente colaboró con la justicia y obtuvo beneficios. Y la ‘Quica’ completa 29 años preso.

La versión del misil

Sobre la bomba, el exagente dice que solo sabe que el tipo de explosivo usado contenía RDX y Pent.



“Se especula que el explosivo que usó fue semtex. En todo el tiempo que pasé trabajando con unidades en Colombia (1989-1995), nunca hubo un caso en el que encontráramos ese explosivo en manos de la guerrilla o narcotraficantes”, señaló.



Y explicó que Semtex es un explosivo checo, que contienen RDX y pent, utilizado comercialmente y con aplicación militar. Pero otros explosivos mineros podrían contener esa mezcla: “Un artefacto casero usando un estopín, un metro o menos de cordón detonante, y un refuerzo de reparto también podría dejar rastros de RDX y pent. Sería ligero y portátil, con suficiente fuerza para destruir un avión en el aire”.

Los fallecidos narcos Pablo Emilio Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Sobre la versión de que fue un misil lo que derribó el HK 1803, el exagente dijo que había rumores de que la mafia y la guerrilla podrían tener misiles antiaéreos. Pero nunca fueron encontrados por el Ejército, la Armada o alguna otra agencia.



“La única referencia del decomiso de un misil antiaéreo fue un tubo de un Ojo Rojo desechable y gastado encontrado en Medellín en 1992. Fue rastreado a Panamá donde se usó para instrucción”, puntualizó Ballesteros.

Informe a Comisión de la Verdad

La Fundación Colombia con Memoria, integrada por familiares de víctimas de la explosión del avión de Avianca, le entregará a la Comisión de la Verdad una investigación independiente.



“Por tres décadas hemos vivido la incertidumbre de no conocer la verdad sobre el crimen de nuestros familiares; hemos tenido que ver cómo usan nuestro caso para sacar hipótesis sin fundamento. Hemos callado nuestra historia, mientras medios se benefician en contar la de los victimarios. Es la oportunidad de contar nuestra historia, inmortalizarla y honrar la memoria de nuestros familiares”, dijo Gonzalo Rojas, cofundador de Colombia con Memoria.

UNIDAD INVESTIGATIVA

