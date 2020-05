Farc no ha entregado $ 10.000 millones que ofrecieron para reparación

EL TIEMPO acaba de conocer un documento oficial en el que se hace un corte de cuentas sobre los bienes ofrecidos por las Ex-Farc para la reparación a sus víctimas y se asegura que hay millonarios recursos en efectivo y en bienes inmuebles que no aparecen.



El informe, del alto Gobierno, está fechado el 16 de mayo y allí consta que la ahora exguerrilla reportó su disposición de entregar en efectivo un total de 12.070 millones de pesos, pero tan solo se han recibido 2.114 millones.

El documento viene firmado por el alto consejero Emilio Archila, cuyo equipo ha hecho un amplio trabajo de campo. Foto: Ricardo Ajiaco

Según el Ejecutivo, “más de la mitad del dinero del inventario, las Farc lo registraron con la observación de hurtado, incautado y desaparecido. Es decir que, desde el momento de la entrega del inventario, se había especificado que dicho dinero no sería entregado”.



El documento, firmado por el consejero para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, va más allá. En efecto, se advierte que las inconsistencias con el inventario de la extinta guerrilla son mayores y deben subsanarse con prontitud, pues el próximo 31 de julio se vence el plazo legal para su entrega.



Un aspecto clave es el de la entrega de los bienes inmuebles.



De los 722 que las Farc dijeron estaban en disposición de entregar, solo se han podido recuperar 8 y, de ellos, 7 son catalogados como baldíos, por lo cual su propiedad es directamente de la Nación.

Además, Archila asegura que los voceros de la exguerrilla ya notificaron que 136 de esos inmuebles no serán entregados y, con corte al 14 de mayo, solo han facilitado un punto coordenado que corresponde a 196 del total de propiedades.



Esta información, que hace parte de un debate de control político que está presupuestado se realice este lunes en la plenaria del Senado, también incluye lo que ha pasado con las divisas estadounidenses que se comprometieron a entregar para reparación.



Si bien se reconoce que la totalidad de los 450.000 dólares que reportaron ya fueron entregados, e incluso monetizados por 1.442 millones de pesos, el Gobierno advierte que la exguerrilla pasó 1.500 dólares falsos.

Oro, carros y vacas

“Reportaron 25.000 gramos en joyas y 440.020 gramos de oro, de los cuales se han recibido 2.540 gramos de las joyas y 252.500 gramos de oro entre lingotes y oro granulado”, añade el documento de Archila.



Y advierte que las propias Farc reportaron hay 172.000 gramos de oro que faltan por entregar, de los cuales 112.500 estarían en una caleta ubicada zona rural del Meta. Sin embargo, se han hecho 4 intentos infructuosos de búsqueda, con excavaciones incluidas, por lo que esa caleta ya se reportó como “no encontrada”.



También hay otros 60.000 gramos de oro en una caleta que, de acuerdo con las coordenadas de las exFarc, está ubicada en el sur de Bolívar. Ahora mismos se trabaja en la verificación de esta información.



Y en cuanto a los semovientes –según Archila– la exguerrilla reportó 24.456 cabezas de ganado, pero de entrada dijo que 16.739 habían sido hurtadas. Además, solo han devuelto 226, de las cuales 3 murieron.



“El valor líquido total de lo recibido hasta el momento corresponde a 3.694millones de pesos, correspondiente a lo obtenido por los semovientes, el dinero en efectivo y las divisas”, enfatiza Archila, quien agrega que también anunciaron la entrega de 319 carros, pero que solo se han identificado plenamente 268. No obstante, a la fecha no se ha recibido ninguno.

Esta radiografía de los bienes que las Farc se comprometieron a entregar para reparar a sus víctimas se conoce en momentos en que la Comisión de Seguimiento, Impulso y verificación de la Implementación del Acuerdo de Paz (CSIVI) entró en una especie de limbo, luego de que el partido político que la exguerrilla conformó tras su desmovilización se retirara de esa instancia como protesta a la inclusión de Cuba en la lista de países terroristas.



Pero, además, contrasta con un reporte que a comienzos del 2020 presentó la exguerrilla, en el cual advierte que ya han devuelto 450.000 dólares, 114 millones de pesos en efectivo, 255.000 gramos de oro, 229 semovientes y, entre otras cosas, 1.546 enseres, muebles y equipos varios.



UNIDAD INVESTIGATIVA

@UInvestigativaET

u.investigativa@eltiempo.com