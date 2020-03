Evalúan ayudas a colombianos 'varados' en el exterior

“El Ministerio se encuentra coordinando gestiones para que estos connacionales puedan ser identificados a la brevedad posible, se diagnostiquen sus necesidades y se puedan explorar recursos para ofrecer de manera subsidiaria, y dentro de las posibilidades, asistencia temporal para su subsistencia en el extranjero”.



Así respondió la Cancillería luego de que EL TIEMPO le trasladó varios mensajes de connacionales, buscando orientación desde países que van desde Guatemala, hasta Australia, Ecuador, España y Panamá, entre muchos otros.

Los colombianos han buscado ayuda en la opinión pública para conseguir apoyo del Gobierno. Foto: Particular.

Se analiza la situación de los que se han ubicado, que extraoficialmente se estima son más de 4.500, con el fin de determinar si requieren o no de la movilización de ayuda, hasta que se vuelva a abrir el espacio aéreo colombiano, cerrado desde el 19 de marzo, por 30 días, hasta nueva orden presidencial



El proceso de identificación de estos colombianos se hace a través de una especie de censo virtual que se habilitó desde Migración Colombia, en cuya página web hay un enlace específico para que los colombianos que estén ‘varados’ en el exterior por cuenta de la emergencia desatada por el coronavirus puedan reportar sus casos.



“Se están priorizando las gestiones para brindar asistencia a los nacionales colombianos que se encontraban en viajes temporales –de turismo o de negocios– en el exterior para que, a través de los consulados, les sea suministrada orientación y acompañamiento, y sean diagnosticadas sus necesidades”, precisaron las fuentes diplomáticas.

Restringen viajes humanitarios

Y agregaron que el Gobierno no cobra ningún dinero por realizar esta gestión de verificación y tampoco por servir de puente entre el ciudadano y las aerolíneas, ya que no realiza ninguna gestión comercial. Incluso, pidieron que "se denuncie cuando se reciban ese tipo de ofertas falsas”.



Y si bien alcanzaron a ingresar varios vuelos humanitarios –de Chile, Israel, España y Suiza, entre otros países–, la Cancillería informó que están a la espera de reanudarlos, debido a la propagación que ha tenido el virus.



“Efectuado el monitoreo de la situación y teniendo en consideración los hechos nuevos y tendencias en la situación generada por la propagación del virus covid-19, el Gobierno (…) consideró necesario no autorizar, por el momento y salvo en circunstancias muy excepcionales, el ingreso al territorio nacional de ningún pasajero proveniente del exterior”, señalaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.

De carga; van más de 900 vuelos

El decreto que promulgó la restricción del tránsito aéreo comercial, regente desde el 25 de marzo hasta el 13 de abril, tiene como excepción los vuelos de carga con equipos médicos, fármacos, alimentos y traslado de pacientes.



Para esas excepciones (incluidos los humanitarios), la Aeronáutica Civil ha autorizado a 26 empresas, de las cuales siete son nacionales y 19 internacionales.





Se estima la movilización de 220 toneladas de carga con fines humanitarios en el territorio nacional, y la distribución de 1.480 toneladas desde otros países.





Para este fin, se operaron cerca de 993 vuelos entre el 26 y el 29 de marzo cumpliendo labores de carga, vuelos humanitarios, vuelos ambulancia, transporte de valores, aviación Estatal y operaciones militares.





De estos vuelos, 304 fueron operaciones del Estado, 257 trasladaban carga, 168 transportaron valores, 139 servicios de ambulancia, 78 misiones humanitarias, 40 operaciones militares y 7 para el apoyo a la industria de los hidrocarburos.





La misión de la Aerocivil ante esta coyuntura es llegar a todas las regiones de Colombia para abastecer las necesidades suscitadas por la pandemia del covid-19.





Mientras tanto, en 68 aeropuertos del país se encuentran estacionadas 128 aeronaves que prestaban un servicio de aviación comercial. En el momento, el aeropuerto con la mayor flota inactiva es El Dorado, con 46 aviones.





Otros aeropuertos con aviones sin uso son el José María Córdoba de Rionegro con 34, Alfonso Bonilla Aragón de Palmira con 19 y el Ernesto Cortissoz de Barranquilla con 7.









UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET