La exesposa de Euclides Torres Romero fue una de las primeras en rastrear el patrimonio y movimientos societarios de este empresario de la costa Caribe, a quien ahora se le atribuye una supuesta financiación en la sombra de la campaña Petro Presidente.



La dama estuvo indagando por su fortuna mucho antes de que la foto y el nombre de Torres Romero, de 69 años, aparecieran en plena audiencia de imputación contra Nicolás Petro Burgos —el hijo mayor del presidente Gustavo Petro—, dentro del entramado que supuestamente recibió y ocultó dineros no declarados.

Parte del organigrama presentado por la fiscalía en la audiencia solicitud de medida de aseguramiento de Nicolás Petro y Day Vásquez. Foto: Captura de pantalla

Esa plata, confesó el propio Petro Burgos, se usó para comprar lujosas propiedades, joyas, carros de alta gama; y para pagar eventos de la campaña de su padre, cuyas pruebas prometió entregar.



En el caso de Euclides Torres, una cita con Petro Burgos dos días antes de la segunda vuelta electoral (el 17 de junio de 2022) y otra información reservada fueron suficientes para que apareciera en el organigrama de la Fiscalía. Day Vásquez, entonces pareja del hijo del Presidente, se refería a Torres en chats como el verdadero financiador de la campaña, cercano al exsenador Armando Benedetti, quien fue su boleto de ingreso al Pacto Histórico.

Armando Benedetti, Nicolás Petro y Pedro Flórez, parte del llamado clan Torres. Foto: Archivo particular

La exesposa de Torres

Documento de la Corte Suprema sobre investigación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito en contra de Armando Benedetti. Foto: Archivo particular

Pero el poder político y empresarial de Euclides Torres está en la mira de las autoridades y de la prensa desde antes de que estallara el caso de Nicolás Petro, que ya llevó a su padre y al exgerente de la campaña, Ricardo Roa (cabeza de Ecopetrol), a contratar abogados.



En el expediente por presunto enriquecimiento ilícito y lavado contra Armando Benedetti, que volvió a la Corte Suprema luego de que este perdió su fuero de embajador en Caracas, Torres fue mencionado. En ese caso, EL TIEMPO reveló la compra (en 2020) de una mansión en Puerto Colombia que Benedetti justificó con un préstamo de Torres.



Y, en 2019, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) alcanzó a hacer una malla empresarial vinculada al llamado clan Torres, por la presunta cartelización para operar los centros de reconocimiento de conductores del país y otros servicios y trámites para choferes y empleados del sector de la seguridad.

Este es el proceso de la Sic contra Euclides Torres y varias de sus empresas. Foto: Archivo particular

Para que ese expediente se cerrara, Euclides Torres y otros implicados tuvieron que entregar garantías de que el mercado estaría libre de cualquier distorsión y estrategia y de que el acto investigado no se repetiría.



Ahora, el caso en el que se le menciona está de nuevo en el campo penal. De hecho, allegados al empresario le dijeron a EL TIEMPO que hace unas semanas Torres consultó a un prestigioso penalista. Y evaluó acciones contra quienes lo empezaron a vincular con la financiación opaca de la campaña Petro y las 15.000 barras (millones de pesos) que Benedetti dijo que había conseguido en la Costa.

¿Sin dividendos?



Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, en audiencia de imputación de cargos. Foto: AFP

Mientras Nicolás Petro entrega los datos que dice tener sobre el tema —y sobre contratos en el Ministerio de Transporte y en una alta consejería— la Fiscalía avanza en su propia indagación.



EL TIEMPO investigó y estableció que, para la misma época en la que la SIC tenía bajo la lupa a Torres por los jugosos contratos de los centros de reconocimiento, Yomaira Monsalvo también preguntaba por los ingresos y las concesiones de alumbrado público en las que ha figurado su exmarido.



La dama le dijo a la justicia que Euclides Torres se comprometió a pagarle una suma mensual de manutención vitalicia, que ya iba en 30 millones de pesos mensuales. Pero que, en 2017, pidió eliminar la cuota bajo el argumento de que sus ingresos variaban y no estaba en capacidad de pagarle.



Para probar el flujo de dinero del que sabía, la exesposa de Torres dio nombres de empresas —que hoy aparecen en jugosos contratos— a las que ella renunció tras la cesación de efectos del matrimonio. Según dijo, su exmarido “se quedó con el patrimonio productivo de la sociedad conyugal” y aun así se libró mediante fallo judicial de la cuota mensual de ella.

Euclides Torres, empresario barranquillero, durante la posesión de Gustavo Petro. Foto: Archivo particular

En los descargos del caso, Euclides Torres dijo que ya había salido como socio de varias de esas empresas (en donde aparecen familiares) y que otras no daban dividendos ni rentabilidad.



Él mismo mencionó a Simetric S. A.; Iluminamos y Semaforizamos Colombia S. A.; Holding CR S. A. S.; Luces del Valle S. A.; Luces de Florida Blanca S. A.; DM Acciones S. en C.; APH Servicios Eléctricos S. A. y ETR & Asociados S. en C.



Una de estas —Simetric S. A.— está en la malla de la SIC. Y se sabe que en el computador de la revisora fiscal de una de las firmas se halló un listado de 51 empresas que dan la dimensión de los negocios y poder de Torres.



Otra de las firmas, Gestión de Seguridad Electrónica S. A. (GSE), con Álvaro de Borja Carrera a la cabeza, ha obtenido varios contratos durante el último año.

El yerno, Dian y Mintic



Álvaro de Borja Carreras Amoros, yerno de Euclides Torres. Foto: Archivo particular

De Borja es un español, casado con Katy Torres, hija de Euclides Torres. Entre los socios que ha tenido esa firma aparece ETR & Asociados S. en C., de la que Torres es socio gestor y por la que su exesposa preguntaba.



En el último año, GSE ha obtenido unos 75 contratos, por unos 2.769 millones de pesos, algunos con entidades estatales. También con privados y hasta con el Distrito Capital, en donde Guillermina Torres —hermana de Euclides y accionista de firmas de la familia— es contratista de la oficina jurídica.



Entre los contratos que GSE ha sellado el de mayor cuantía es con la Dian, por 823 millones de pesos, firmado el 13 de octubre de 2022, por derechos de uso de certificados de firmas digitales.

Jorge Cantillo Menco y su pareja Jessica Rosales de León, cuñada de Efraín Torres. Foto: Suministrada

Y hay otro con la Agencia Nacional de Gobierno Digital, adscrita al Ministerio de las TIC, por 218 millones de pesos, del 16 de mayo pasado. El resto, de menor valor, es con el Inpec, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), la FAC y el ICA, entre otros. Además, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) los contrató en diciembre pasado, por 986 millones de pesos, para servicios de certificados digitales; y el Fondo Rotatorio de la Registraduría, por 32 millones.



Desde febrero de 2023, GSE está bajo la subordinación de I Business Master S. A. S., cuya cabeza es Jorge Andrés Cantillo Menco, el esposo de Jessica Rosales. Esta es la cuñada de Efraín Torres, hijo de Euclides y otrora fórmula de Benedetti en el Congreso.

Sin respuesta

Álvaro de Borja Carreras Amoros. Foto: EL TIEMPOlLinkedn

Álvaro de Borja le admitió a EL TIEMPO, en diciembre pasado, que él y Euclides Torres hicieron cabildeo ante el gobierno Petro para incluir un artículo en el Código Electoral que permitiera que la Registraduría se quedara con la exclusividad de la identificación digital, el fuerte de GSE.



Este diario buscó a Euclides Torres para conocer su versión sobre sus supuestas conexiones con Nicolás Petro y con la campaña, y para saber si la Fiscalía ya lo citó. Pero no respondió llamadas ni el correo que se le envió. De Borja tampoco contestó. Un allegado dijo que, al parecer, están fueran del país y que Torres saldrá bien librado dentro del escándalo de Nicolás Petro.

Euclides Torres, Armando Benedetti y Nicolás Petro. Foto: Archivo Particular

Las fichas en la política de la familia Torres

El senador Pedro Flórez, el presidente Gustavo Petro y Armando Benedetti, exembajador. Foto: Archivo particular

Euclides Torres y su hijo, el excongresista Efraín Torres. Foto: Suministrada

Los Torres han militado en varios partidos. Y en las últimas elecciones Euclides apoyó a Gustavo Petro. De hecho, Pedro Flórez, casado con Karina Llanos Torres, sobrina de Euclides, fue elegido en senador del Pacto Histórico.



Flórez también aparece en el organigrama del caso Nicolás Petro que hizo la Fiscalía y en una foto con Gustavo Petro y con Benedetti que fue exhibida en la audiencia. En su UTL trabajó, hasta agosto de 2022, Andrés Parra, esposo de Laura Sarabia, ex jefa de gabinete del Presidente.



Y Dolcey Torres, hermano de Euclides Torres, es representante del partido Liberal. Por ‘la U’ llegaron al Congreso Efraín Torres Monsalvo y Martha Villalba, en 2014. Villalba es cuñada de Euclides y su hijo aspira a la Asamblea del Atlántico.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook