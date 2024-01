Exclusivo: carta del poderoso Euclides Torres notificando que no declarará ante el CNE

Todo estaba previsto para que este miércoles, 24 de enero, el empresario y político de la costa Euclides Torres finalmente diera su versión sobre su presunta financiación en la sombra de la campaña Petro Presidente.



El Consejo Nacional Electoral (CNE) lo tenía citado para que rindiera testimonio a las 2 de la tarde y un abogado cercano a Torres señaló que este asistiría, tras advertir que no estaba siendo investigado por ninguna irregularidad. Pero las cosas acaban de cambiar.

La carta

Esta es la carta enviada por Euclides Torres. Foto: EL TIEMPO

EL TIEMPO estableció que Torres acaba de radicar una carta en la que anuncia que no irá a la diligencia a la que lo citaron los magistrados investigadores Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada.



"Sobre dicha convocatoria me permito informarles que, con el fin de proteger mis derechos fundamentales, especialmente el de defensa -tanto material como técnica-, me abstendré de concurrir a la diligencia que había sido fijada para el próximo 24 de enero del año en curso. Esta decisión se fundamenta en varios aspectos que considero de especial relevancia y los cuales procederé a explicar a continuación", se lee en la carta de Euclides Torres.



Y agrega: "El primero de ellos obedece a que, de acuerdo con la información que ha sido expuesta a los medios de comunicación, la Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación penal por la supuesta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro Urrego; investigación que fue expuesta a la opinión pública, en un primer momento, con la captura, imputación y solicitud de medida de aseguramiento contra los señores Nicolás Petro Burgos y Daysuris del Carmen Vásquez".

Nicolás Petro y Gustavo Petro Foto: Nicolás Petro Burgos

La mención a Nicolás Petro

Armando Benedetti , ex embajador en Venezuela, cercano a Euclides Torres, Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

El nombre de Torres salió a relucir en las audiencias en contra de Nicolás Petro Burgos. De hecho, la Fiscalía lo incluyó en un organigrama.



Al respecto, la carta de Torres, cercano al exsenador Armando Benedetti, señala: "El 3 de agosto de 2023, dentro de esa actuación penal, el Fiscal Delegado manifestó que existía "un círculo vicioso" del cual supuestamente hacía parte el suscrito y que "hoy en día, tanto el señor Nicolás Fernando Petro Burgos y la señora Daysuris del Carmen Vásquez Castro reconocieron la participación activa de todos y cada uno de ellos que hoy se encuentran frente a su digno estrado (...) que hicieron indistintos aportes que, al parecer, lo ayudaron tanto al señor Nicolás Fernando Petro Burgos como a la señora Daysuris del Carmen Vásquez Castro, al primero de ellos, a Nicolás a incrementar su patrimonio de manera injustificada".



Y agrega: “Manifestación que el fiscal realizó mientras exhibía una diapositiva donde, entre otras, figuraba mi fotografía. Acto seguido, el fiscal delegado para el caso manifestó que "de una u otra forma, (...) estas personas le ayudaron en la consecución de recursos de una posible corrupción, su Señoría, para inyectar capital a la campaña presidencial que, de una u otra forma, no se reportó ante las autoridades electorales". Estas afirmaciones estuvieron acompañadas de una diapositiva donde la Fiscalía General de la Nación sostiene que las personas relacionadas son indiciados dentro de la causa penal que adelanta el Despacho del fiscal Mario Burgos".

Organigrama presentado por la fiscalía en la audiencia solicitud de medida de aseguramiento de Nicolás Petro y Day Vásquez. Foto: Captura de pantalla

'Derecho a la defensa y no autoincriminación'

Este escenario conlleva que, lejos de ser un potencial testigo, se active el ejercicio de mis derechos a la defensa y no autoincriminación", señala Torres. FACEBOOK

TWITTER

Torres también asegura que de todos los hechos citados se desprende que, dentro de la investigación adelantada por la Fiscalía General, él también es objeto de averiguación.



"Este escenario conlleva que, lejos de ser un potencial testigo, se active el ejercicio de mis derechos a la defensa y no autoincriminación. Como consecuencia de esta categorización hecha por las mismas autoridades, no resulta dable hacer exposiciones en el marco de una diligencia de testimonio ante el honorable Consejo Nacional Electoral. Pues los planteamientos del ente de persecución penal -como quedó en evidencia- es la supuesta existencia de un posible comportamiento reprochable de mi parte", asegura Torres.



Según el empresario: "De manera que, de darse el escenario relacionado con la diligencia de testimonio ordenada por ese digno Despacho, se abrirían espacios de riesgo de vulneración de mi derecho a la defensa y a la garantía procesal de no autoincriminación. Un segundo aspecto que motiva la decisión de no comparecer a la diligencia es el evidente quebrantamiento del deber de reserva que se ha avizorado dentro la actuación penal en la que he sido nombrado varias veces por el fiscal del caso. Como fue de conocimiento público, en días anteriores, algún funcionario del ente persecutor filtró irregularmente el interrogatorio de indiciado rendido por Nicolás Petro Brugos; actividad investigativa que -hasta ese momento- estaba cobijada por la reserva sumarial conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 138 de la Ley 906 de 2004".

'Me abstendré de asistir a la diligencia

Benjamín Ortíz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), investigadores del caso. Foto: Cortesía

El poderos empresario finaliza la carta diciendo: "Mi decisión de no concurrir a la diligencia también se fundamenta en lo dado a conocer recientemente por algunos medios de comunicación masiva acerca de la "coordinación" y “retroalimentación” que se viene presentando entra esa autoridad electoral y la Fiscalía General de la Nación para el adelantamiento de las actuaciones dentro de las que yo sería sujeto de investigación".



Y asegura, sin embargo, que está presto a colaborar con la justicia: "Considero jurídicamente fundamentada la decisión de abstenerme de asistir a la diligencia de testimonio a la que he sido convocado. Sin embargo, es importante resaltar que, como es costumbre, estoy presto a colaborar con la administración de justicia mediando el respeto y tutela de mis derechos fundamentales, y en general, de todas las partes e intervinientes que tengan relación con las actuaciones que se están tramitando por varias autoridades con ocasión de la campaña presidencial de Gustavo Petro Urrego".

