El video de los líos de la llamada gurú del emprendimiento en Colombia

Un video de cerca de 6 minutos, que comenzó a circular el 14 de abril entre seguidores de Katherine Loaiza, dejó al descubierto una serie de episodios de orden judicial en torno a la reconocida influencer, la única latina en el Consejo de Desarrollo Empresarial de Forbes.



En su círculo y en publicaciones estaban acostumbrados a escucharla hablar de cómo, con apenas 36 años, ya ha fundado 11 empresas en diferentes sectores, como Go Lab Cosmetic, que, en 2019, reportó 9 millones de dólares en ventas.



En esta ocasión Katherine se dedicó a explicarles a sus seguidores que ha tenido un par de quiebras, “como cualquier persona”, de las cuales se está reponiendo.



Y se refirió a hablar de temas específicos: “Habíamos firmado un contrato y siempre se sabe que cuando uno invierte en un negocio gana o pierde”. Y añadió: “Este señor (Luis Alberto Andrade) y su abogado Fabio Humar arrancaron una campaña de desprestigio contra mí (…) han ido detrás de mis clientes, del laboratorio, a todas las otras organizaciones en las que estoy, y empezaron una persecución sistemática”, insiste la influencer.



‘Fe de erratas’ e Invima

EL TIEMPO estableció que detrás del video hay varias demandas y una denuncia en las que se habla desde incumplimientos en compromisos hasta supuesta falsedad marcaria.



Una de las demandas señala que Katherine y su esposo, Pablo González, incumplieron con las entregas de productos que el Grupo La Perla SAS le compró a Fragoria SAS, firma representada por la pareja.



Explican que, en agosto de 2019, suscribieron un contrato para el desarrollo de cremas de contorno e hidratantes, ‘sérum’ facial. Tras hacer el 50 por ciento del pago, La Perla SAS suscribió un nuevo contrato con ‘GoDynamics’, otra compañía vinculada a Katherine, para el suministro de geles antibacteriales.



El penalista Fabio Humar instauró denuncia contra la empresaria. Foto: EL TIEMPO

Pero, además de demoras en la entrega de las cremas, dicen que notaron que la fórmula presentada en la etiqueta “no corresponde a un gel incoloro” sino a una que sería para masajes reductores. Además, la marca (Essem Skincare) no estaba registrada en la página del Invima y la etiqueta no coincidía con la referencia.



El abogado Gustavo González, defensor de la joven emprendedora, le dijo a EL TIEMPO que el error con el etiquetado y la referencia del Invima fue una fe de erratas. Y añadió que el 16 de abril de 2021 se suscribió un acuerdo entre las partes para reembolsar la plata.



La firma Saber Vivir SAS también tiene una queja sobre los geles. Dice que hizo un pago de 78 millones de pesos y nunca obtuvo el producto. Además, que le hicieron una prueba a algunas muestras entregadas, y solo tenían un 43 por ciento de alcohol, y no el 65 por ciento que prometía. Pero la defensa de Loaiza dice que no conoce el estudio y que tiene el certificado de que su gel antibacterial sí cuenta con el alcohol debido.



El festival y los arreglos

Pero el lío más grande está con el festival de música ‘Hot in Paraíso’, de 2018.



El empresario Andrade al que se refiere la emprendedora en su video –expresidente de la Organización Mundial de Emprendedores (EO Bogotá)– dice que la empresaria lo invitó a hacer una inversión cercana a los 35.000 dólares.

Festival de música 'Hot in paraiso', realizado en Ricaurte, Cundinamarca. Foto: Hot in Paraiso

Según el abogado Humar, para animar la inversión, le dijo a Andrade, en diciembre de 2018, que se habían vendido 14.000 boletas de 24.000 que tenían como meta. Sin embargo, se enteraron, en un documento supuestamente remitido por Katherine (en marzo de 2019), que solo se habían vendido 6.990 boletas.



La defensa de la gurú explica que el dinero que Andrade aportó, a través de una empresa panameña, se usó para pagar artistas: “Y como sucede en los negocios, se hizo una inversión y en este caso no se dio”.



Por eso, habla de una quiebra porque solo vendieron 870 boletas y niega que su clienta haya dado otro reporte.



Este es la denuncia que instauró el penalista Fabio Humar. Foto: EL TIEMPO

¿Conciliaciones?

Las comunicaciones de ese evento estuvieron a cargo de On Brand Experience, empresa de Enrique Coral y Álvaro Potes, quienes cumplieron sin que les hayan pagado lo pactado: $45’220.000. Y tampoco les han respondido por 100 millones de pesos que invirtieron en el evento.



“Mi cliente está dispuesta a llegar a una negociación con Potes y Coral para restituir la inversión. Hubo una pérdida en un negocio jurídico legal y estamos esperando que acepten la conciliación”, explicó el abogado González.

Y agregó que citó a Coral y Potes a conciliación para hacerles un oferta y no asistieron.



Para el abogado Humar hay una acción sistemática de Loaiza: “Propone negocios que luego, sin mayores razones, resultan grandes fiascos. En algunos casos hubo irregularidades con el ofrecimiento de venta de productos de salud o con espectáculos que resultaron negocios de humo. Y los ofrecimientos de dinero para conciliar son microscópicos”.



Pero la defensa de Loaiza insiste en que no son hechos con características de delitos, sino contratos donde han surgido diferencias: “Su intención es llegar a acuerdos”.(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

Tutela vs. denuncia penal

El episodio más reciente en este caso es una acción de tutela que interpuso el abogado de la influencer en contra del abogado Fabio Humar. Según la emprendedora, en redes sociales Humar escribió que “el negocio de Katherine Loaiza es estafar a las personas”.



Ante la negativa del abogado por rectificar, este diario conoció que Loaiza radicó el 16 de abril una acción de tutela donde argumenta que es una calumnia. Pero Humar ya había radicado una denuncia ante la Fiscalía por presunta “captación masiva y habitual de dinero, estafa agravada, falsedad marcaria y corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico”. Aunque la defensa de la empresaria dice que la denuncia de Humar no ha sido radicada, el abogado envió la respectiva constancia.

UNIDAD INVESTIGATIVA

*Con reportería de Nicolás Rivera de la Escuela de Periodismo Multimedia de EL TIEMPO.