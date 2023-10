Estos son los 6 reputados cirujanos contra quienes pidieron órdenes de captura

El caso contra seis reputados cirujanos a los que la justicia colombiana había absuelto hace 8 meses, acaba de dar un giro inesperado.



Los médicos que venían siendo investigados por fraude procesal y falsedad en documento privado, acaban de ser condenados a 7 años de prisión y al pago de una multa de 200 salarios mínimos.



Los cirujanos fueron condenados a 7 años de cárcel. Foto: Suministrada

Según la acusación de la Fiscalía, existirían falsedades en documentos y certificaciones presentadas por los procesados en estudios de posgrados en la Universidad de Veiga de Almeida, en Río de Janeiro, Brasil.



En la sentencia, se libra orden de captura contra los cirujanos Francisco y Carlos Sales Puccini, Jorge Nempeque, Óscar Sandoval, Ronald Ricardo Ramos y Juan Pablo Robles. Además, fueron inhabilitados por 5 años para ejercer funciones públicas.

La defensa de los médicos ya habían obtenido un fallo absolutorio que fue revocado. Foto: iStock

Esta es la sentencia contra los seis cirujanos. Foto: Suministrada

Para el juez del caso, es claro que sí hubo de dolo por parte de los médicos al momento de ejecutar los actos falseados y engañosos para provocar que el Ministerio de Educación Nacional incurriera en error, pues era menester que bajo los lineamientos de la Resolución 5547 de 2005 se analizara si las peticiones de los solicitantes de convalidación cumplían los requisitos.



Según el togado, "quienes presentaron la traducción de los documentos incorporados en el juicio fueron los mismos acusados, y no el Ministerio de Educación Nacional, así con ese breve análisis el primer cimiento de la sentencia absolutoria queda derruido, pues resulta claro que no era la concurrencia del traductor para incorporar los documentos en idioma español, pues no fue el Ministerio de Educación el que tradujo los documentos".



Las dudas

En febrero pasado, el juez del caso los absolvió bajo el argumento de que se estaba ante un equilibrio procesal: "No le podemos dar fe, por lo menos con esa realidad, a las pretenciones de la Fiscalía y tampoco a la defensa y por ese equilibrio procesal tenemos que optar ante la duda procesal”.



Y agregó: "No hay prueba que indique que estamos ante una especie falsaria, que aquí concertaron los directivos, profesores y educandos de la Universidad para cometer esa falsedad. Si la Fiscalía tiene pruebas tiene que decir qué profesores y qué directivos para iniciar investigaciones allá en Brasil".

'Ni la nueva sentencia ni las órdenes de captura están en firme'

Jaime Granados, abogado penalista. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

Para conocer la postura de la defensa ante esta nueva decisión, EL TIEMPO se comunicó con el abogado penalista Jaime Granados, cuya oficina apodera a varios de los cirujanos condenados.



Según Granados, ni las órdenes de captura ni la condena están en firme porque cabe el recurso de la apelación, el cual van a ejercer en los próximos días.



"Vamos a interponer los recursos legales de acuerdo al principio de la doble conformidad", señaló Granados. Y resaltó que su equipo de abogados ya había logrado en primera instancia una absolución.



El recurso del que habla Granados se presentará ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

La reacción de Lorena Beltrán

La conocida periodista Lorena Beltrán, víctima de una cirugía estética que le dejó secuelas -practicada por uno de los procesados-, reaccionó de inmediato al fallo



"Espero que esta decisión siente un precedente, pues son muchos los médicos que estarían convalidando su título en cirugía plástica sin rigor", señaló la comunicadora.

Condenaron a 7 años de prisión al médico que destrozó mis senos, Francisco Sales Puccini.



Espero que esta decisión siente un precedente, pues son muchos los médicos que estarían convalidando su título en cirugía plástica sin rigor.



UNIDAD INVESTIGATIVA

