Los datos de la camioneta de alta gama y fichas de 'Mordisco' que atacaron a indígenas

En menos de 24 horas, miembros de la asociación de cabildos indígenas de Toribio, Tacueyó y San Francisco (Cauca) lograron identificar a los tres cabecillas de las disidencias de 'Iván Mordisco' que los atacaron la tarde del pasado domingo.

Los hechos, en los que fue asesinada la líder indígena Carmelina Yule, llevaron al Gobierno Petro a suspender el cese bilateral del fuego con el llamado Estado Mayor Central (EMC). "El EMC del Cauca, en sus diferentes frentes no dio, desde el principio, ninguna señal de querer un proceso serio de paz. Creyó muy equivocadamente que la negociación era para fortalecerse militarmente", señaló el presidente Petro.

La camioneta de alta gama

En esta camioneta se movilizaba el cabecilla de la 'Dagoberto Ramos'. Foto:Suministrada por autoridades Compartir

Además, se ordenó una investigación sobre los hechos para judicializar a los responsables del crimen de Yule, del reclutamiento de menores y de las heridas que sufrió el comunero Rodrigo Ul Músicue.

Sin embargo, miembros de los cabildos ya empezaron sus propias indagaciones. Por ejemplo, descubrieron que lugarteniente de 'Mordisco' que se movilizaba en una camioneta de alta gama, Nissan Qashqai, es Alberto Escue Rivera, alias Brayan.

"Él es uno de los que secuestró al joven de 16 años, estudiante de décimo. Nosotros logramos capturar a Escue pero se fugó cuando sus hombres abrieron fuego contra nuestra líder y los otros comuneros", le dijo a EL TIEMPO una líder de la zona.

Además, se estableció que la camioneta llevaba placas de Barranquilla: MHY906. EL TIEMPO la rastreó y corresponde a una Nissan NP300, modelo 2013, que perteneció a un miembro de la Policía y que evidentemente es una matrícula robada o gemeleada. Hoy aparece a nombre de una aseguradora.

La camioneta fue incinerada después del ataque a la comunidad indígena.

Los otros cabecillas y la orden indígena de detenerlos

Compartir Este es el cabecilla de las disidencias de Iván Mordisco. Foto:Suministrada

Los otros lugartenientes de 'Mordisco' también fueron identificados de manera plena por haber hecho parte de los cabildos.

Por eso, además de declararse en emergencia humanitaria y territorial, por encontrarse en alto riesgo, dieron instrucción para ubicar y capturar a los tres sujetos.

"En lo inmediato, proceder a la captura de los miembros de la 'Dagoberto Ramos' conocidos como Albeiro Mestizo, alias Zapata; Alberto Escue Rivera, alias Brayan y Florentino Boyocué, alias Amazonas. Además, Reinumar Poto Mestizo, alias Pulga, Avelino Ul, alias Cabañas y Víctor Marino Secue Escue, responsables directos del asesinato de nuestra mayora kiwe thegna Carmelina Yule y las heridas al comunero Rodrigo Ul Músicue, entre otros hechos que han desarmonizado las

comunidades recientemente", se lee en un comunicado de la asociación de cabildos.

Entrega de milicianos que esconden armamento

Además, se ordenó dar inicio a los procesos judiciales contra personas que, según los propios líderes indígenas, prestan y han prestado apoyo a las acciones criminales de esas organizaciones armadas.

Y se refieren directamente a quienes esconden armamento y explosivos, y alojan a personal armado: "La asamblea comunitaria ha autorizado a la justicia indígena a proceder con la expulsión y pérdida de derechos políticos de las personas responsables".

Jaime Díaz Noscué, alcalde de Toribío, le dijo a EL TIEMPO que no es la primera vez que las disidencias de 'Mordisco' se roban a los niños cuando van a las escuelas.

Este es el momento en el que hombres armados dispararon contra la comunidad. Foto:Archivo particular Compartir

'No tenemos recursos'

Compartir Jaime Díaz Noscué, alcalde Toribio (Cauca). Foto:Archivo particular

"No tenemos dinero para enviarlos en buses y el gobierno nos debe más de 10.000 millones de impuesto territorial que no pagan los indígenas. Nos dicen que no nos pagan porque no se ha clarificado el título de nuestra comunidad. Lo que tengo de plata me da para pagarles el trasporte a los niños por tan solo 50 días", explicó el mandatario.

Mientras los indígenas ordenan acciones, la Fuerza Pública reanudará las acciones contra el EMC el próximo 22 de marzo, respetando los protocolos.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos Ahora en Facebook