Este es el demoledor testimonio obtenido en Miami que hunde al millonario Alberto Aroch

Para las dos de la tarde de este lunes, 15 de abril, está prevista la continuación de la audiencia en contra del poderoso empresario Alberto Aroch Mugrabi, conocido por ser uno de los socios del centro comercial Gran Estación, a quien la Fiscalía busca condenar por enriquecimiento ilícito de particulares dolosa y en calidad de autor.

Aunque recobró su libertad en 2018 y, en marzo de 2023, un juez declaró improcedente la acción de extinción de dominio sobre parte de su fortuna, a inicios de marzo se reinició el proceso en su contra por presuntas importaciones ilegales de textiles y cobros falsos a través de Venezuela.

La confesión

Compartir Este es el escrito de acusación. Foto:EL TIEMPO

Además de ser uno de los empresarios textileros más ricos del país, el caso cobra relevancia porque Aroch Mugrabi tuvo que retirarse de millonarios negocios que venía adelantando con poderosos grupos económicos en el sector inmobiliario.

Aroch Mugrabi inicialmente aceptó cargos. Pero, tras cambiar de abogado aseguró en su momento que estaba bajo los efectos de un medicamento y decidió irse a juicio para demostrar su inocencia.

Tal como EL TIEMPO lo reveló en su momento, entre 2007 y 2011, Aroch transó cerca de 15.000 millones de pesos en ropa con la familia Guberek Grimberg de los que recibió tres lotes.

Para la Fiscalía es claro que se trató de una megaoperación de lavado de activos y que Aroch usó para ello a su empresa Moda Sofisticada. Y para probarlo, en la audiencia se revelará un demoledor testimonio recogido legalmente en Miami a finales de 2015.

Las empresas en Hong Kong

Compartir Piedad Córdoba. Foto:EL TIEMPO

Se trata de una declaración juramentada tomada al empresario con pasaporte canadiense Salomón Bendayan por la fiscal Luz Ángela Bahamón, para ese momento jefe de la fiscalía especializada contra el lavado.

Bendayan es un empresario del sector de los textiles e importaciones por Venezuela, que incluso ha declarado en los procesos contra la fallecida senadora Piedad Córdoba.

Según él mismo admitió, tenía varias empresas fachada de financiamiento de importaciones y exportaciones en Hong Kong, como Globex Capital, Univex y Timson.

"(A Aroch Mugrabi) me lo presentó el señor Isaac Guberek. Lo conocí más o menos en el 2007. Inicialmente, cuando me lo presentó el señor Isaac me lo presentó como un hombre de negocios muy poderoso en el mundo textilero y el señor Isaac me había explicado un poco el vínculo que tenía con él, hacían juntos lo que era el negocio plan Vallejo (...) El efectivo que Abi (como le dice a Aroch Mugrabi) conseguía de sus ventas de tela, se lo daba a Isaac para monetizarlo. La especialidad de Isaac era cómo mover efectivo no declarado a raíz de las operaciones de Cadivi (en Venezuela) porque en esa operación se necesitaba tanto la estructura en Venezuela como la estructura en el exterior, en este caso Colombia", explicó el empresario.

El disfraz

Compartir Este es el testimonio contra el empresario Aroch Mugrabi. Foto:EL TIEMPO

Según el testigo, 'Abi' dijo que podía meter a su empresa Moda Sofisticada para las operaciones de Cadivi porque como él movía un volumen grande de telas se podía disfrazar en las operacionesde Cadivi las exportaciones falsas: "Ahí empezamos a trabajar en el año 2008 para arriba y yo puedo suministrar un detalle de todas las operaciones que hicimos con Abi de Cadivi".

Bedayan asegura que Guberek se ocupaba de la documentación de la exportación y de toda la logística. 'Abi' ponía la empresa que en este caso era Moda Sofisticada y él, en Venezuela, se ocupaba de la importación y el Cadivi: "Una vez que Guberek recibía los dólares en Colombia por Cadivi ellos me lo enviaban no siempre, pero en general, a las empresas en Hong Kong".

Gran Estacion Foto:Gran Estacion Compartir

Y agregó: "La relación mía con 'Abi' me permitió conocer sus negocios en Colombia. En el 2013 él se quería salir de la tela y enfocarse en los bienes y raíces, me enseñó lo de Gran Estación y el negocio Siemens. Compró según me contó por 13 millones de dólares a la Siemens y él se estaba asociando con una familia de constructores prestigiosos colombianos con los cuales tuvo problema cuando vino el indictment con Guberek porque esas son personas legítimas", se lee en la declaración que será revelada en medio del juicio a Aroch.

Dentro del juicio se la ha preguntado tanto a la Fiscalía como al juez por qué el proceso contra Aroch solo aparece reportado en las plataformas públicas hasta 2019. Además, se ha advertido que la dilación está a punto de que el delito prescriba.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook