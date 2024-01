El video, las denuncias y fotos en Dubái de la llamada ‘gran estafa’ en Montería

Desde hace siete días empezó a rodar por Córdoba información según la cual un excoronel de la policía, contratistas de alcaldías y de la gobernación, tres conocidos políticos y hasta un excomandante del departamento aparecen entre las víctimas de lo que han bautizado ‘la gran estafa’ de Montería.



La contadora María Mónica de la Espriella fue la primera en señalar a través de sus redes que es una de las víctimas tras entregarle una fuerte suma de dinero a un hombre que le propuso inversiones con contratos falsos.

'Las fugitivas'

Lo que hasta ahora se sabe es que la llamada ‘gran estafa de Montería’ está ligada a una especie de pirámide de inversión en contratos públicos y del sector salud. FACEBOOK

Luego empezaron a aparecer fotos de un señalado contratista de la Dian posando en helicópteros y yates en Dubái, en París y en Madrid a quien también vinculan en el escándalo.



EL TIEMPO investigó y estableció que lo que parecía ser un rumor se convirtió en denuncias ante la Fiscalía, luego de que empezaran a aparecer más de 400 señaladas victimas (inversionistas) y de que varios hombres armados irrumpieran en la casa del representante legal de la cooperativa Coopsinuana.



Lo que hasta ahora se sabe es que la llamada ‘gran estafa de Montería’ está ligada a una especie de pirámide de inversión en contratos públicos y del sector salud. Además, que estaría vinculada a otro episodio registrado en mayo pasado que implica a dos mujeres que hoy estarían huyendo en Valencia, España y en Santiago de Chile.

Las denuncias aseguran que uno de los involucrados posa en fotos en Dubái, París y Madrid. En un corto mensaje en redes, él se declara víctima.

'Hombres armados'

Esta es la denuncia radicada por la cabeza de Coopsinuana.

Pero el caso también está vinculado a las amenazas y presiones que viene recibiendo, Armando Sevilla, la cabeza de la cooperativa Coopsinuana.



Sevilla es el exsuegro del hombre que señalan como la cabeza de las opacas inversiones: Omar de Jesús Rodríguez Romero, de cerca de 30 años.



Rodríguez Romero figura como miembro suplente del consejo de administración de la cooperativa, creada en 2007 y dedicada a hacer préstamos a través del sistema de libranzas.



El sábado 23 de diciembre hacia las 10 de la noche cinco hombres presuntamente armados llegaron a la casa de Sevilla y este en diálogo con EL TIEMPO aseguró que le exigieron la devolución de parte del dinero que su exyerno supuestamente había captado.

La suplantación y 'Juancho Varilla'

A la denuncia se anexaron fotos de los hombres que están cobrando las 'inversiones'.

Sevilla le dijo a EL TIEMPO y también lo denunció ante la Fiscalía que, aunque la cooperativa no tiene nada que ver en el tema de las inversiones de las que hablan estaban exigiendo que su hija respondiera por un millonario faltante.



“Esa misma exigencia, me la había hecho vía WhatsApp un abogado conocido como C. L..H., quien me dijo que debía responder por el dinero. Yo fui enfático en que la cooperativa no firmó ninguna letra o documento. Un abogado de apellido Luna es una de las cinco personas que llegó a mi residencia”, le explicó el directivo de la cooperativa a EL TIEMPO, quien omite la identidad del abogado hasta que avancen las indagaciones.



Y agregó que ha sido objeto de intimidaciones y amenazas. Y en llamadas que tiene en su poder le dijeron que no los obligara a involucrar personas pertenecientes a la banda delincuencial de ‘Los Muchachos’ cuyo cabecilla es ‘Juancho Varilla’.



Este diario llamó en varias oportunidades al celular del señalado abogado, pero al cierre de esta edición no había respondido mensajes.

Marcio Melgosa Torrado, procurador Delegado Primero para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública.

Pero el tema ha escalado a un más allá, Sevilla entregó teléfonos de donde personas que se identificaban como supuestos miembros de la Procuraduría, le pedían que debía acercarse de manera inmediata a las instalaciones en Bogotá para que denunciara los hechos.



EL TIEMPO estableció que si bien el nombre del alto funcionario existe, este fue suplantado y ya se está investigando el caso.



Se trata de Marcio Melgosa Torrado, procurador Delegado Primero para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, quien ya se puso en contacto con Sevilla.

El video del 29

En este video, Omar Rodríguez dice que su familia no tiene nexo alguno con las 'inversiones'.

Después de que EL TIEMPO empezó a investigar sobre el caso, Omar de Jesús Rodríguez Romero, puso a circular un video con su versión de los hechos.



Hacia las 10 de la noche del 29 de diciembre apareció en imágenes en las que dice que ni sus familiares, ni la cooperativa tienen nada que ver con la captación de los dineros.



“No lo había hecho porque no tenía garantías para hablar. Garantías hablo de mi vida, de mi integridad como persona también mi integridad física se vio en peligro, pero bueno aquí estoy dando la cara, empezando una serie de videos y de presentaciones donde voy a estar diciendo las cosas como son” señala el contador.



También dice: “Quiero aclarar que yo tenía una sociedad con una persona que también recibía inversiones de otras personas. No solamente ustedes son los afectados los inversionistas que tenía yo, los inversionistas que tenía la otra persona también lo son. Ustedes sabían directamente de esas inversiones cómo se hacían. Los dividendos que ustedes recibían por tanto tiempo sabían cómo los hicieron, cuánto dinero les generó y cuándo ganaron. Entonces este tipo de negocios son así, no estamos diciendo que con esto sea una variante y que tenga siempre a lo último que salir mal, no”.

Exclusivo: Video de la llamada 'gran estafa en Montería'. Este es el señalado cerebro. Suplantaron a un procurador y hay amenazas. Se habla de cerca de 400 víctimas. Involucraría contratos con gobernación y a tres políticos. @ELTIEMPO @FiscaliaCol https://t.co/yreRe02kGj pic.twitter.com/rAFM5ais3p — UinvestigativaET (@Uinvestigativa) January 1, 2024

Contratista de la Dian se declara víctima

Dentro de sus explicaciones, que ya están en poder de investigadores, Omar Rodríguez puntualizó: “Voy a organizar todo. Voy a hablar con cada una de las personas. Voy a tratar que las cosas salgan de la mejor manera, pero en Montería no tenía garantías para hablar, tuve que salir por eso y bueno aquí estoy dispuesto a dar la cara a decir todo lo que tenga que decir”.



EL TIEMPO estableció que el contratista de la Dian del que hablan es un abogado monteriano que antes de restringir el ingreso a sus redes, se declaró como víctima.



Por su parte, María Mónica de la Espriella dijo que ampliaría la información después de que consulte con sus abogados.



La investigación apenas comienza.

UNIDAD INVESTIGATIVA

