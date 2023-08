Aunque la Fiscalía General aún no ha dicho si compulsará o no las declaraciones de Nicolás Petro por la presunta financiación ilegal de la campaña Petro Presidente a la Comisión de Acusación, de la Cámara de Representantes, no se descarta que ese sea uno de los escenarios a los que llegue el caso.



Congresistas como Miguel Polo Polo y Jota Pe Hernández -partido Alianza Verde-, van a instaurar una denuncia contra Gustavo Petro por las declaraciones que su hijo ha venido entregando donde admitió que parte del dinero que recibió de parte de varios personajes terminaron en vallas y actos políticos masivos en la costa atlántica, región clave para darle el triunfo al presidente.

Nicolás Petro y su expareja, Daysuris Vásquez, fueron capturados en julio de 2023. Foto: Fiscalía General de la Nación

De hecho, el mandatario ya delegó a un reconocido y respetado jurista, Mauricio Pava Lugo, como su abogado.



Pava Lugo, quien no tiene ningún tipo de vínculo ideológico con el Pacto Histórico, y que es más reconocido en la academia y como conjuez de la Corte Suprema de Justicia, se acreditará ante el escenario judicial que considere.

Mauricio Pava Foto: Mauricio Pava

Pero, ¿cómo está conformada la Comisión de Acusación que eventualmente llevaría este histórico proceso judicial y político?



Como EL TIEMPO lo publicó, hace un par de días, en la Comisión de Acusaciones, hay un nuevo presidente: Wadith Manzur Imbet. Se trata de un conservador de Córdoba hijo de un exparapolítico quien llegó a la presidencia de esa célula legislativa con los votos del Pacto Histórico.



Este apoyo se lo cobran algunos miembros del alto gobierno que le dijeron a EL TIEMPO que no es cierto que la coalición de gobierno haya perdido esta comisión, como sí sucedió con la Comisión Primera del Senado de la República.

'Ya se adelanta un proceso'

De hecho, hace unas horas, Manzur hizo público un comunicado en el que pone de presente que en el marco de las competencias que le corresponde a la Comisión de Investigación y Acusaciones "se viene adelantando un proceso en contra del Presidente de la República por los hechos relacionados con las declaraciones de la ciudadana Daysuris Vásquez Castro meses atrás, este se encuentra en etapa de investigación previa".



En dicho proceso, aseguró el congresista, "fungen un número plural de Representantes instructores a efectos de garantizar los principios de celeridad, imparcialidad y debido proceso".



Y destacó que serán los tres representantes instructores los facultados para determinar la incorporación de nuevos medios de prueba, hechos o denuncias que se formulen respecto a este asunto.

Recinto de la Cámara de Representantes. Foto: Juan Sebastián Lombo

Representante Alirio Uribe. Foto: EL TIEMPO

Esta Comisión también está conformada por la representante Olga Lucía Velásquez, del Partido Verde, quien es la actual vicepresidenta de la célula, y está al frente de la pesquisa.



Acompañan a Velásquez en el caso los representantes Alirio Uribe (Pacto Histórico) y Wilmer Carrillo (Partido de la U).



Sin embargo, para que la actuación del representante Uribe se haga efectiva, primero se deberá resolver una recusación que fue presentada a mediados de junio pasado.



El recurso fue presentado por el representante Christian Garcés, del Centro Democrático, quien argumentó que es inviable que miembros de la coalición que llevó a Gustavo Petro al poder sean los mismos que investiguen los señalamientos de presunta financiación irregular.

Emito este comunicado como Presidente de la Comisión de Acusaciones con el propósito informar a la ciudadanía sobre el procedimiento para la investigación del Señor Presidente de la República. pic.twitter.com/ceRlJucluM — Wadith Manzur Imbet (@wmanzur) August 4, 2023

¿Quiénes más componen la Comisión?

En la Comisión también tienen asiento Jorge Rodrigo Tovar Vélez, de la Asociación Paz es Vida, hijo del exparamilitar Jorge Tovar, alias Jorge 40, quien llegó al Congreso a través de una de las llamadas curules de Paz.



Juan Carlos Wills y Daniel Restrepo del partido Conservador y, Carlos Cuenca Chaux, de Cambio Radical también tienen voz y voto.



La lista la completan Katherine Miranda, Alianza Verde; y Hernán Cadavid y Óscar Villamizar, ambos del Centro Democrático.



Además, por el Pacto Histórico están Gloria Helena Arizabaleta (exesposa de Roy Barreras) y Jorge Alejandro Ocampo Giraldo.



Jorge Eliécer Tamayo Marulanda, del partido de 'La U', junto a William Algure Martínez, de las curules de paz, también hacen parte de la Comisión.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

