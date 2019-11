Dian se le atraviesa a reestructuración de cuantiosa deuda de Santa Fe

La Superintendencia de Sociedades le acaba de notificar al equipo de fútbol Santa Fe que acepta su solicitud de reorganización, debido a una deuda que asciende a más de 25.040 millones de pesos.



Buena parte del pasivo está relacionada con deudas con la banca y con proveedores, que en algunos casos ya tenían retrasos superiores a 90 días. El equipo culpa de su situación a no haber clasificado a copas internacionales, debido a su bajo rendimiento deportivo, debido a esto la asistencia a los estadios ha mermado considerablemente, generando una drástica disminución del recaudo por concepto de taquillas.



Sin embargo, EL TIEMPO estableció que la Dian se le puede atravesar al tema.

En la carta, el equipo admite tanto atrasos en retenciones fiscales como en seguridad social.

"La sociedad, al corte de los estados financieros presentados para este proceso, tiene causado y pendiente de pago obligaciones por conceptos de retenciones obligatorias a favor de entidades fiscales y por aportes a la seguridad social, las sumas que

a continuación se relacionan", dice la carta.



Y discrimina la deuda así: 74 millones de pesos en seguridad social, 14 millones en retenciones fiscales y 3.118 en retenciones en la fuente.



"De la deuda total, 3.900 millones de pesos registraban retrasos de más de tres meses. Hay diversos acreedores. Debe proceder a un acuerdo general de acreedores ", explicó el experto Juan Carlos Urazán, cuya firma es experta en temas de insolvencia y reorganizaciones.



Y agregó que el pasivo alto que tiene con la Dian, por concepto de retenciones obligatorias, suman 3.118 millones de pesos.



"Se puede convertir en una barrera. Esas obligaciones no hacen parte del proceso de reorganización y deben ser normalizadas antes de que se vaya a una audiencia en la que se dé vía libre al proceso de reorganización", explicó el abogado Urazán.



Agregó que el plan de negocios que presentó el equipo es serio, razonable y que en nada afecta su desempeño deportivo.



Y si bien el equipo propuso pagar estas obligaciones en cinco cuotas mensuales iguales y sucesivas —el 28 de febrero de 2020, el 30 de marzo, el 30 de abril, el 30 de mayo y el 30 de junio de ese mismos año—, la Súper deberá definir si esos pagos son requisitos previos al inicio de la reestructuración.



EL TIEMPO tuvo acceso a la notificación de la Supersociedades, firmada por Verónica Ortega, coordinadora de Grupos de Admisiones.



El presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, propuso que el equipo ingrese en la Ley 117 de 2006 que establece el régimen de insolvencia empresarial, teniendo en cuenta las deudas que afronta el club.

Deuda con trabajadores

El equipo aún no se ha pronunciado sobre la decisión de la Súper. Sin embargo, EL TIEMPO estableció que ante esa instancia ha admitido tener pendientes por pagar "obligaciones por concepto de descuentos a trabajadores".



También admitió tener vigentes procesos judiciales laborales con Luis Mario Moreno García, Rodrigo Andrés Velásquez Castilla y Luis Alberto García Suárez por temas pensionales y parafiscales.



Según el equipo, el factor principal que disparó su crisis operativa "ha sido la

disminución drástica de los ingresos en casi el 35 % comparado con lo que se recibió en los años anteriores, teniendo en cuenta que el equipo de fútbol profesional no logró clasificar a copas internacionales y en consecuencia no generó los recursos esperados. Adicionalmente, los resultados deportivos del equipo profesional no han sido los mejores, razón por la cual la asistencia a los estadios ha mermado considerablemente, generando una drástica disminución del recaudo por concepto de taquillas".





Además de Santa Fe, han pasado por reestructuración financiera el América de Cali, en 2011; el Cúcuta Deportivo, en 2012; el Once Caldas, en ese mismo año, y el Real Cartagena, desde el 2013.



