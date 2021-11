Se le cayó la compra del Pereira al italiano que visitaba a Emilio Tapia

La venta del equipo Deportivo Pereira a la empresa Anzety S. A. S. se acaba de caer por orden de la juez primera civil del circuito de esa ciudad, Olga Cristina García.



El despacho dejó sin efecto la promesa de compraventa, por cerca de 31.000 millones de pesos, que se firmó con el liquidador del equipo, Jhon Ómar Candamil, quien ya completa ocho años manejando los activos del cuadro matecaña.

La juez señaló que se debe convocar a una subasta para vender los activos del equipo y no a una venta directa.



La decisión se conoce 20 días después de que EL TIEMPO reveló que el italiano Alessandro Corridori, procesado por el caso Interbolsa, estaba asesorando la transacción y que socios de Anzety, la firma compradora, son allegados a este.



Además, que Corredori era uno de los asiduos visitantes de la oficina 601, donde despachaba el capturado Emilio Tapia, a quien fue a ofrecerle varios negocios.

Camilo Bolívar, jurídico de Anzety; Sócrates Valencia (socio de la compra) y Alessandro Corridori Foto: El Tiempo

Jhon Omar Candamil, liquidador del Deportivo Pereira. Foto: Archivo particular

La juez señaló que hubo irregularidades en la convocatoria de la subasta inicial (que se hizo a través de una red social y con poca antelación) y ordena que se vuelva a realizar ese proceso.



Así se lee en auto, del 2 de noviembre, en la que se declaró la nulidad de la negociación entre la Corporación Social, Deportiva y Cultural de Pereira (Corpereira), que es el mismo Deportivo Pereira y la empresesa Anzety S. A. S.



EL TIEMPO reveló que el 40 por ciento de la firma compradora pertenece a María Carolina Londoño Jaramillo, hijastra de Alessandro Corridori.

Las visitas

Esta es la carta de oferta de compra que le presentaron al liquidador, Jhon Cadamil. Foto: EL TIEMPO

Camilo Bolívar, jurídico de Anzety, le admitió a EL TIEMPO que, en efecto, llevó en su carro a Corridori en varias ocasiones a la oficina de Tapia, antes de que estallara el caso Mintic.



Sin embargo, aseguró que él nunca entró a las reuniones y que solo sabe que le fueron a ofrecer varios negocios, aunque ignora cuáles.



Sobre su presencia en el lugar dijo que le pidieron ir por si necesitaban a un abogado. Y que hasta donde él sabe, Tapia nunca les dio un peso para el negocio del Pereira y Corridori no tiene condenas.



Pero los abogados de las víctimas de Interbolsa recordaron en qué va el proceso.



“El caso en contra de Corridori y de su esposa precluyó por prescripción de la acción penal, debido a la dilación de su defensa”, le dijo a EL TIEMPO el reconocido penalista Juan David Riveros. Y Francisco José Sintura agregó: “Ello no quiere decir que el señor Corridori hubiera sido absuelto por su no participación en los hechos”. Incluso, la preclusión fue apelada el 19 de octubre de 2020.

Corridori ya había posado en fotos con varios miembros del equipo. Foto: Archivo particular

¿Qué viene ahora?

En el auto de la juez se dejó claro que se realizará una nueva subasta y no se descarta la posibilidad de que Corpereira se les entregue a los acreedores.



Por eso, se ordenó que se le devolviera el dinero del anticipo que entregó Anzety.



Lo que llama la atención es que la juez ya le había oficiado a la Dimayor y a la Federación Colombiana de Fútbol que señalaran el mecanismo para que los compradores obtuvieran el reconocimiento deportivo.



De hecho, ambas instituciones y la cartera del Deporte le recordaron a la jueza que una sociedad por acciones simplificadas (S. A. S.) y una persona natural no pueden ser dueñas de equipos de fútbol.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaEt