Todo está previsto para que el viernes, 18 de agosto, las Empresas Públicas de Medellín (Grupo EPM) adjudiquen una serie de contratos, por cerca de 120 mil millones de pesos, para la prestación del servicio de seguridad de todas sus instalaciones.



El proceso de contratación, que se inició en 2022, se frustró hace unos meses por inquietudes de fondo que manifestó la Superintendencia de Vigilancia, relacionadas con el tipo de seguro de vida con el que debían contar las empresas aspirantes a operar los servicios de seguridad.

Ahora, el nuevo proceso ha estado enmarcado por una serie de acusaciones y denuncias que, sin embargo, parece que no impedirán que los diferentes lotes sean entregados en 24 horas.



Ante las dudas, EPM hizo saber, en un comunicado del 14 de agosto, que "el proceso de selección pública de ofertas ha sido revisado detalladamente al interior de la empresa y cuenta con un concepto favorable por parte de la gerencia auditora de proyectos y suministros”.



Y agregó: “Con el objetivo de garantizar la transparencia y objetividad en la selección, se solicitó, el 2 de agosto, vigilancia administrativa preventiva ante la Personería de Medellín”.



Sin embargo, EL TIEMPO revela en primicia dos cartas, con cuestionamientos de fondo, sobre los procedimientos aplicados y sobre documentos que oferentes han presentado. Se refieren a conductas que van desde el supuesto acoso a un funcionario que señaló presuntas inconsistencias, hasta dudas sobre una póliza de Seguros Mundial, que presentó una firma que acaba de ganarse también un jugoso contrato en la Aeronáutica Civil.

Los contratos de vigilancia son para todas las sedes del Grupo EPM. Foto: Cortesía EPM

Investigación interna

Carta que expone un presunto caso de acoso laboral dentro de EPM. Foto: Captura de documento

Uno de los documentos, en poder de EL TIEMPO, es una carta firmada por Daniel Moreno Peláez, director de seguridad de EPM, en donde se queja de un acoso laboral por las alertas que ha venido lanzando sobre este proceso.



Según el documento, una de las firmas participantes debía ser eliminada “por el incumplimiento en el que habían incurrido, entre estas el que la subsanación sobre el certificado de póliza de seguro de vida colectivo era insatisfactorio por registrar información inconsistente”.



El ejecutivo también habla de irregularidades en otras pólizas y subsanaciones que, en su criterio, resultaban improcedentes porque fueron hechas a destiempo.



Moreno asegura que fue apartado del proceso y se decidió iniciar una investigación en su contra: “El 24 de julio, me fue notificado vía e-mail dicha apertura de proceso disciplinario”.

La póliza de Seguros Mundial

Y EL TIEMPO accedió a otra carta, con el logo de la empresa Visan Seguridad Privada, del pasado 14 de agosto, en la que se asegura que, la propuesta presentada por una de las compañías tendría una inconsistencia también sobre la póliza.



Y señala con nombre propio a la empresa Compañía de Servicios de Vigilancia Privada Portilla Y Portilla Ltda. (Coservipp).

Documentos con la serie de observaciones al proceso que lleva a cabo EPM. Foto: Captura de documento



El caso toma relevancia porque otra empresa del gremio aseguró que esa mismo póliza se habría presentado en una millonaria licitación que se adjudicó hace unos meses en la Aerocivil.



En el caso del proceso de EPM, según la carta en poder de EL TIEMPO, Seguros Mundial, no podía expedir el seguro de vida colectivo, en el tiempo en el que fue presentada a la Aerocivil porque “antes del mes de noviembre de 2022, la aseguradora no migró su ramo Vida Grupo a Colectivo de vida”.



Incluso, en el documento hacen referencia a la respuesta a un derecho de petición que Visan le envió a Seguros Mundial, en el que este último asegura que “revisados nuestros sistemas de información, encontramos que la póliza aportada no fue expedida por Seguros Mundial”.

¿Qué dice Coservipp?

Comunicado de la compañía EPM con relación al proceso. Foto: Captura de documento

EL TIEMPO se comunicó con César Cadena, comercial de Coservipp, quien aseguró que no conocía la carta y que se trata de una dinámica en licitaciones públicas de un gremio muy agresivo.



Y, tras advertir que todas las pólizas aportadas, en este caso la de seguro de vida colectivo, están tramitadas a través de su corredor de seguros con Seguros Mundial y que esa firma (Seguros Mundial) no les ha notificado nada, ni tampoco ninguna autoridad judicial.



Y pidió que EL TIEMPO consultara con el abogado de la firma.

El corredor

EL TIEMPO se comunicó con el abogado y con otro vocero quienes le aseguraron a EL TIEMPO "que de parte de la compañía no hay nada que ocultar y que han estado dispuestos a colaborar con cualquier requerimiento".



"Tratan de enlodar el nombre de Coservipp, una compañía con muchos años de funcionamiento que siempre ha cumplido con los procesos que ha adquirido", aseguraron.



Y sobre la obtención de la póliza cuestionada, aseguraron: "Era un agente de seguros que representa a Seguros Mundial quien nos atendía y nos entregaba los respectivos documentos de seguros de vida. Habría que preguntarle a ellos si en el cambio de rama de Vida Grupo a Colectivo Vida hubo alguna irregularidad. Ya nosotros nos pusimos en contacto con Seguros Mundial y ellos están indagando qué fue lo que pasó. Lo que hay que dejar claro es que Coservipp siempre ha tenido la cobertura necesaria para presentarse a ambas licitaciones (Aerocivil y EPM) y eso lo puede certificar la aseguradora".



Además, aseguraron que están dispuestos a interponer las acciones legales que sean necesarias a raíz de los señalamientos de Visan, que para ellos, es una clara competencia desleal.

¿Qué dicen EPM y la Aerocivil?

Al respecto, EPM señaló en un comunicado que sobre el “no cumplimiento de requisitos del seguro colectivo de vida, por parte de la compañía Su Oportuno Servicio Ltda. (SOS), se aclara que la oferta presentada si lo contenía”.



Y añadió: “Ese procedimiento de validación lo efectuó también con otras empresas participantes que se encontraban en lista de elegibilidad, dando como resultado el rechazo de dos de estas que no cumplían con la póliza exigida”.



Sin embargo, cuando se le preguntó por el caso puntual de Coservipp, dijo: "Debido a que el proceso aún está en etapa de evaluación, la empresa no puede pronunciarse sobre el particular".



Al respecto, la Aeronáutica Civil pidió que las inquietudes se enviaran a través de un derecho de petición. Por ahora, todo está previsto para que EPM adjudique los diferentes lotes en las próximas horas.

