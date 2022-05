En comunicación con EL TIEMPO, el candidato a la Presidencia por el Movimiento Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, entregó detalles sobre la razón por la cual hay una medida cautelar sobre sus propiedades.



Este diario publicó este fin de semana una investigación sobre los bienes que aparecen, en bases de datos oficiales, a nombre de todos los candidatos a la Presidencia, así como de sus fórmulas.

En el caso de Gómez Martínez se dijo que le aparecen propiedades en Bogotá y Boyacá, en donde también aparecen sus hermanos. Entre ellas dos casas coloniales, en Quinta Camacho, declaradas por el Distrito, en 2017, como bienes de interés cultural. Y a diez cuadras de allí tiene un apartamento. Ademas, en Villa de Leyva (Boyacá) aparecen registros de dos lotes rurales y otros dos urbanos.



El candidato empezó por solicitar que se rectificara que sobre sus bienes no pesan embargos sino una medida cautelar de “inscripción de demanda en un proceso declarativo de responsabilidad civil”.

El candidato, de 53 años, explicó que el origen de ese pleito es una demanda que le interpuso el abogado Ramiro Bejarano Guzmán a él y a otras dos personas.



“La finalidad del proceso iniciado por Bejarano es que se declare nuestra responsabilidad civil por daño en vida de relación y afectación del buen nombre por señalar y exigir, ante los medios de prensa, la vinculación de Bejarano en la investigación por el homicidio impune de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas”, dijo el candidato.



Gómez Martínez calificó de improcedente y atípica esa acción legal y cuestionó que no se haya iniciado un proceso por injuria y calumnia, que suele aplicarse en estos casos.



“Esto es con el único fin de afectar económicamente a nuestras familias al vincular nuestros bienes en un dilatado proceso civil y pretende silenciarnos en un claro caso de acoso judicial”, manifestó.

La demanda de Bejarano

Por su parte, el abogado Ramiro Bejarano le dijo a EL TIEMPO que demandó a Gómez Martínez por los falsos señalamientos que este hizo sobre unos supuestos perfilamientos y labores de inteligencia que habría realizado el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) -cuando él era su director- al político conservador Álvaro Gómez Hurtado meses antes de su asesinato, "los cuales jamás ocurrieron".



"Presenté una demanda civil para que se declare que él ha causado daños a mi honra y a mi buen nombre y que me resarza los perjuicios causados con esa campaña de descrédito que ha emprendido sin pruebas. A consecuencia de ello pedí medidas cautelares de inscripción de la demanda en inmuebles de su propiedad", explicó Bejarano.



También manifestó que no interpuso una denuncia penal por injuria y calumnia porque no es obligatorio y porque, a su juicio, no tiene garantías en la Fiscalía General de la Nación.



"No habría pasado nada y mucho menos en favor mío", aseguró.



Por último, dijo que no es cierto que quiera silenciar a Gómez y a su familia, puesto que no ha solicitado ninguna medida cautelar en ese sentido. "Es Enrique Gómez, con su difamación, quien ha pretendido silenciarme como columnista con infamias", puntualizó.

Suspensión del proceso

El pasado lunes, 4 de abril, el proceso fue suspendido por el juzgado 21 Civil del Circuito de Bogotá, que tiene a cargo el caso.



La medida se tomó a petición del candidato Enrique Gómez quien manifestó que, por su participación en la contienda electoral, tenía limitada su agenda para ejercer su defensa.



“En mi condición de candidato del movimiento Salvación Nacional me generaba unas limitaciones de agenda para adelantar la etapa de juicio”, dijo el abogado en comunicación a diario.



La juez del caso determinó que la suspensión del proceso fuera de cinco meses.

UNIDAD INVESTIGATIVA

