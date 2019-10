Encapuchados que vandalicen marchas pagarían 10 años

Al Congreso de la República acaba de llegar un proyecto de ley que, en esencia, busca crear el delito de vandalismo.



Tiene tan solo tres artículos, que se adicionarían al Código Penal, y aparecen en momentos en los que en el Gobierno se volvió a insistir el entrar a regular la protesta social, que en las últimas semanas ha terminado en ataques a infraestructura estatal y privada, y a fuerza pública.



El primero en hablar del tema fue el ministro de Defensa, Guillermo Botero. Y el tema ha sido recogido por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.

De hecho, se han dado reuniones en Casa de Nariño para analizar posibles escenarios de regulación, bajo la premisa de que no se satanice el derecho a la protesta, pero sí que haya reglas claras que eviten la violencia.



Incluso, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, salió este martes a respaldar las marchas de apoyo al senador Álvaro Uribe, tras su citación a indagatoria en la Corte Suprema.



“Es un llamado a una participación ciudadana en un respaldo al presidente Uribe y, en ese orden de ideas, esperamos que todo transcurra normalmente y que no haya ningún tipo de agresión”, precisó Gutiérrez.

Sin embargo, la iniciativa, del representante liberal Víctor Manuel Ortiz, por ahora no contempla imponer límites a la protesta.



Lo que se quiere es convertir en delito el vandalismo e imponer duras penas de cárcel cuando se den agravantes violentos que se deriven de las marchas.



“El que, valiéndose de una protesta, manifestación o movilización pública, dañe, atente o destruya los bienes públicos o privados, (y/o) atente contra la integridad física de los miembros de la Fuerza Pública incurrirá en prisión de 6 a 8 años”, dice el articulado, conocido por EL TIEMPO.

Cero encapuchados

Y eleva la pena de 8 a 10 años de prisión si, entre otros casos, la persona incurre en vandalismo “ocultando su rostro total o parcialmente, de tal manera que no permita su identificación o la dificulte”.



El autor del proyecto de ley les dijo a reporteros de este diario que no quiere criminalizar a quienes pacíficamente se manifiesten, pero sí busca que el Estado tenga herramientas severas para castigar a quienes cometen actos delictivos en las protestas.



En efecto, agrega Ortiz, no se quiere penalizar a los estudiantes que pacíficamente salen a las calles a pedir más recursos para las universidades públicas o a exigir el esclarecimiento de casos de corrupción.



Incluso, precisa que la protesta política, como las que convocó el uribismo, tampoco se puede criminalizar a menos que se cometan desmanes.



Por eso, el foco está en grupos clandestinos como el llamado ‘A-K Alkombate’, conformado por unas 20 personas y que, como lo reveló en exclusiva EL TIEMPO, es el principal protagonista de los desmanes y actos vandálicos registrados durante las recientes marchas en Bogotá.

Asalto al Icetex Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Se escoden tras capuchas, usan bazucas artesanales elaboradas con tubos y fabrican papas bomba para enfrentarse al Esmad y generar caos, tal y como pasó la semana anterior frente la Universidad Pedagógica. También se quiere perseguir a quienes atacaron la sede del Icetex.



EL TIEMPO supo, además, que sobre la mesa hay un concepto del Consejo Superior de Política Criminal –sobre otro proyecto de ley que no prosperó, pero que en esencia busca lo mismo que el de Ortiz–, en el cual se califica de “inconveniente” crear un tipo penal como el de “vandalismo”.



Lo que se argumenta es que los actos que tipificarían ese delito ya existen en la normatividad y que, por lo tanto, “resultaría redundante” volverlos a implementar con una iniciativa independiente como esta.



Lo cierto es que en menos de dos semanas el proyecto del liberal Ortiz comenzará a discutirse en la Comisión Primera del Senado, y desde ya, en pleno cierre de la campaña electoral, se avecina un duro debate sobre la conveniencia de reglamentar la protesta social.

UNIDAD INVESTIGATIVA

​u.investigativa@eltiempo.com@UinvestigativaET