El empresario detrás de firma que vendió carrotanques para La Guajira fue asesinado

Olmedo López, director de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), salió este lunes a asegurar -mediante un comunicado- que los 40 carrotanques que adquirieron para llevar agua a La Guajira, no están abandonados en la base militar de Uribia.



La entidad salió a explicar que estaban siendo adaptados para entrar en servicio luego de que líderes sociales denunciaran que los carrotanques llevan varios días parados sin distribuir una sola gota en las rancherías. Sin embargo, los focos están puestos ahora en la manera como se adquirieron los carrotanques.

El señor Celis

Orden de proveeduría de la UNGRD. Foto: EL TIEMPO

Elmer Francisco Celis Ramírez. Foto: Suministrada

EL TIEMPO investigó y estableció en primicia que los 40 carrotanques fueron comprados a una compañía matriculada en Cúcuta, por 46.800 millones de pesos, a través de un acuerdo privado que no aparece en el Secop.



La empresa se llama Impoamericana Roger SAS y su único accionista es Roger Alexander Pastas Fuertes, un pastuso de 26 años que aparece con estudios de veterinaria.



Pastas Fuertes adquirió la empresa el 9 de julio de 2019. En ese momento se llamaba Comercializadora Agrodomínguez SAS y estaba dedicada principalmente al comercio al por mayor de materiales de construcción y artículos de ferretería.



Además de aumentar en 45 millones de pesos el capital de la firma, Pastas Fuertes le cambió el nombre a Impoamericana Roger SAS y amplió su objeto social al de comercio, importaciones y exportaciones de abarrotes y productos enlatados, distribución de "toda clase de carne de animales muertos para el consumo humano" e importación de vehículos.



Y aunque Pastas Fuertes aparece como único accionista, en Cúcuta (sede de la firma) hablan del señor Celis.

'Yo le vendí la empresa a Elmer Francisco Celis'

Documento en donde registra Elmer Celis. Foto: EL TIEMPO

EL TIEMPO se comunicó con Jorge Alberto Domínguez, el fundador y primer dueño de la compañía, quien aseguró que él no se la vendió a Pastas Fuertes, el joven proveedor de los carrotanques para La Guajira.



"Yo negocié mi empresa con 'el chamo', el señor Elmer Francisco Celis Ramírez, a quien mataron el año pasado en el sector de Bavaria en Cúcuta por robarlo", le dijo a este diario Domínguez.



Y agregó: "No puedo revelar por cuánto se la vendí, pero solo le pedo decir que no conozco a ese señor Pastas Fuertes".



EL TIEMPO revisó toda la documentación pública de Impoamericana Roger SAS y, en efecto, aparece mencionado Celis Ramírez, a quien conocían en Cúcuta como importador de plástico desde Táchira (Venezuela).

El asesinato

Documento en donde registra Elmer Celis. Foto: EL TIEMPO

En documentos aparece como presidente de la junta directiva y secretario de la misma. Esa junta nombró a Pastas Fuertes como gerente.



Cuando la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo estaba preparando el contrato para la compra de carrotanques, Celis Ramírez fue asesinado en Cúcuta.



Según las autoridades, estaba en el parque 300 Años, en el centro de la ciudad, cuando tres sicarios lo abordaron, le dieron dos balazos en el pecho y le quitaron el bolso donde llevaba 13 millones pesos en efectivo.



Los hechos ocurrieron el 26 de septiembre de 2023. Un mes después, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo aprobó la orden de proveeduría de los carrotanques y ya estaba lista la orden de compra-venta con Impoamericana Roger SAS.

carrotanques Uribia Foto: Alcaldía de Uribia

En los documentos de la millonaria compra solamente aparece Pastas Fuertes, quien en una primera comunicación con EL TIEMPO dijo que se enteró del negocio porque la UNGRD le envío una invitación a cotizar por correo electrónico.



Además, dijo que su empresa ya le había suministrado a la UNGRD material de Ferretería.



Cuando se le preguntó si tenía experiencia en importación y venta de carrotanques no respondió. Y ahora que apareció el nombre de Elmer Celis, tampoco ha respondido sobre el rol que el asesinado empresario cumplía en su empresa y el origen del capital que usaron para hacer el negocio de los carrotaques.



Cuando EL TIEMPO le preguntó a Pastas Fuertes si la UNGRD le había hecho algún comentario por el capital de 45 millones más los 5 de constitución, dijo que desde la entidad no hicieron ninguna observación.



Este diario también encontró que Impoamericana le suministró en este gobierno a la UNGRD elementos de asistencia humanitaria, para brindar apoyo de manera concurrente y subsidiaria a los municipios de Medio Baudó, Bajo Baudó y Bahía Solano en el departamento de Chocó.

