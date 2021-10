Emilio Tapia andaba cotizando un avión con plata del anticipo del Mintic

Una de las últimas instrucciones que Emilio Tapia dio antes de ser capturado por el escándalo del contrato entre Centros Poblados y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) fue la de repartir parte de la plata del anticipo entre un puñado de empresas y personas que él mismo señaló.



El listado de Tapia lo encabeza una firma abierta en Miami, en 2017, que recibió 300.000 dólares, unos mil millones de pesos, vinculada a un clan de la Costa que figura con jugosos contratos de obras en varios departamentos.

Desde la época del 'carrusel de la contratación' Emilio Tapia se movilizaba en vuelos chárter con escoltas incluidos. Foto: Archivo Particular

Además, Tapia ordenó hacer un traslado, por 150.000 dólares, a una compañía en Florida, dedicada a comercializar repuestos para aeronaves.



Y hubo un pago adicional, por 73.000 dólares, a Cimexp FZ-LLC., una firma en Dubái que EL TIEMPO reveló y que hoy es rastreada por el FBI.



Esos desembolsos y otros más, hechos desde Bogotá, son la base de la nueva imputación que tiene lista la Fiscalía contra Tapia y contra cuatro nuevos implicados, incluido un exfuncionario público.

El 'jet' y los vuelos chárter

Además de la falsedad de las garantías del contrato con Mintic y de fraude procesal, Tapia le sumará a su prontuario un presunto enriquecimiento ilícito, lavado y peculado en favor de terceros. Y aún le queda un saldo de la condena por el robo a las arcas de Bogotá, en el ‘carrusel’ de la contratación.



La Corte Suprema también indaga la conducta de cuatro congresistas mencionados en el caso, quienes niegan cualquier participación en la trama.



EL TIEMPO investigó los giros y estableció que a la empresa 2wings Aircraft se le giraron los 150.000 dólares. Esa y las otras consignaciones le fueron entregadas a la Fiscalía por Juan Carlos Cáceres Bayona, socio de Centros Poblados y ahora testigo de la Fiscalía. Cáceres aseguró que ese dinero salió de la plata del anticipo.



Según registros obtenidos por EL TIEMPO, la empresa está ligada a Searca, compañía en Colombia que opera vuelos chárter para petroleras y entidades públicas.

Emilio Tapia, condenado por el 'carrusel de la contratación' en Bogotá, busca un nuevo acuerdo con la Fiscalía por el caso de Centros Poblados. Foto: Andrea Morena / EL TIEMPO Archivo

“Con esos 150.000 dólares se pagaron chárter que se le hicieron al señor Tapia en Colombia –del 11 de abril al 16 de julio– y uno a Miami, para su familia”, le dijo a este diario uno de los socios de 2wings.



Y parte del giro cubrió un estudio para la consecución de un avión que Tapia quería comprar.



“Buscaba un jet ejecutivo con capacidad de desplazamiento en Colombia, América Latina, Centroamérica y Estados Unidos. Un avión usado de ese tipo puede costar hasta 5 millones de dólares”, aseguró el socio de 2wings.



Y advirtió que no sabían la procedencia del dinero del pago.

Los Lascarro

Este es el registro en Miami de OLT Logistic LLC, donde aparece Ottoman Lascarro. Foto: EL TIEMPO

EL TIEMPO estableció que algunos de los vuelos chárter fueron contratados por la firma Esercom y que a Tapia se le movió a Medellín, Barranquilla, Bogotá y Rionegro. En ese último destino estaba negociando una lujosa casa.



El otro giro que Tapia ordenó fue para la empresa OLT Logistics LLC. Corp., que recibió 130.000 dólares, también del anticipo.



EL TIEMPO la buscó en bases de datos oficiales y estableció que fue registrada en Miami, en marzo de 2017, a nombre de Ottomar Lascarro Torres. Se trata de la cabeza del clan Lascarro, algunos de cuyos miembros figuran en compañías que han ganado contratos en varios departamentos.

El gobernador Espinosa (izq.) admite que se ha reunido socialmente con Emilio Tapia y con Inocencio Meléndez (der.) Foto: Archivo Particular

Este diario reveló que dos de los implicados que colaboran con la justicia aseguran que Tapia tiene intereses en contratos en Sucre y que sostuvo reuniones con su gobernador, Héctor Olimpo Espinosa, para hablar del tema.



El mandatario admitió conocer a Tapia, pero negó que le hubiera adjudicado contratos.



Sin embargo, la Fiscalía está rastreando contratos de los Lascarro. Y un informante ofreció entregar un audio que permitiría establecer cómo entregan contratos en la región.



De hecho, se revisa un episodio que estalló después del escándalo con Centros Poblados. Se trata del contrato que se le entregó al Consorcio Vial Caimito 2021, por 31.000 millones de pesos, para pavimentar la vía Caimito-La Unión.

El 13 de agosto pasado, se revocó el contrato de la vía Caimito-La Unión por el hallazgo de un documento falso. Foto: Archivo Particular

El contrato se vino abajo por la presentación de un documento falso del Ministerio de Trabajo y por dudas en un certificado de experiencia, expedido en Málaga (España).



Y EL TIEMPO encontró a fichas de Centros Poblados en ese negocio. En Construcciones Maquinarias y Vías S. A. S., socia del negocio en Sucre, figura Tatiana Lascarro Torres, vinculada a Intec de la Costa. También aparece LT Building S. A. S., cuyo directivo es el monteriano Juan Sebastián Vergara Ortega, el mismo de Omega Building, socia de Centros Poblados.



El tercer componente del Consorcio Vial Caimito 2021 es Andina Ingeniería y Construcciones S. A. S. Su principal accionista es OLT Logistics, la empresa de Lascarro.

La banda y el español

Allegados a los Lascarro le dijeron a EL TIEMPO que se trata de una familia trabajadora, dedicada a la construcción de obras públicas desde hace años. Pero para la Fiscalía es claro que Tapia es el poder detrás de Intec de la Costa y de Omega Building.



Y si bien la alcaldía de Caimito manejó la obra, el gobernador Espinosa fue quien gestionó los 31.000 millones de pesos para ejecutarla, ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad), que se nutre de regalías.



Pero Espinosa fue enfático en que la parte contractual la hizo Caimito. Hace 5 años, Ottomar Lascarro también perdió un contrato por 4.000 millones de pesos.



En esa ocasión se supo que antes de llamarse OLT Logistics, su empresa era Gustavo Fontalvo y su banda, dedicada a animar fiestas.

La Fiscalía le imputó tres delitos a Juan Ramón Hernández. Foto: Archivo Particular

El Área Metropolitana de Medellín se enteró de la metamorfosis societaria y de que tenía un incumplimiento por un contrato con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), para el mantenimiento y la adecuación de la cárcel Bellavista (Antioquia).



Pero EL TIEMPO encontró otros datos relevantes.



Entre los socios de Andina Ingenieros (la de Caimito) aparece el español Juan Ramón Hernández, cabeza de Vera Colombia S. A. S., una de las empresas involucradas en el desfalco de los Juegos Nacionales, en 2015.



El 30 de julio pasado, cuando avanzaba la caducidad del contrato con Centros Poblados, la Fiscalía le imputó al español peculado por apropiación, interés indebido en celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.

Juan Ramón Hernández aparece vinculado al entramado de empresas de los Lascarro. Foto: EL TIEMPO

Para la Fiscalía, el empresario se habría apropiado de 1.691 millones de pesos del anticipo del contrato para la construcción, adecuación y /o remodelación de los escenarios del parque deportivo de Ibagué para los XX Juegos Deportivos Nacionales.



Doce días después, Hernández apareció suscribiendo un acta de reunión de socios de Andina Ingenieros y estampando su firma.



Y Jalim Rebaje García, vinculado a OLG Logistics S. A. S. Colombia, aparece como subcontratista en los contratos de los Juegos Nacionales.



Esos nexos llevan a investigadores a concluir que el ‘carrusel’ de la contratación nunca paró, a pesar de que protagonistas pagaron cárcel tras negociar con la Fiscalía.

Ya están listas 4 capturas más.

Héctor Olimpo Espinosa, gobernador de Sucre. Foto: Cortesía. SIG.

El gobernador, el contrato y el cumpleaños

Karin Stefania Pupo Benito Revollo, exrepresentante suplente de ICM Ingenieros, hija de Muriel Beniro Revollo. Foto: Archivo particular

Andrés Garzón, abogado del gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, aseguró que este no tuvo que ver con la parte contractual del proyecto vial de Caimito, en donde aparecen piezas que se cruzan con Centros Poblados: “Fue iniciativa de la alcaldía y una necesidad de la región. Y ya se le adjudicó a otro consorcio”.



Reiteró que Emilio Tapia no tiene contratos con esa administración, aunque Espinosa ha coincidido con él y con Inocencio Meléndez (otro de los condenados del ‘carrusel’) en actos sociales. Uno de ellos fue el cumpleaños de Muriel Benito Revollo, cuya hija está en el escándalo del Mintic.



“Yo voy a todos los cumpleaños que me inviten”, dijo el gobernador.

Karen Abudinen, exministra de las TIC, dice que puede probar la llamadas de Benedetti. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Las menciones a los 4 congresistas que indaga la Corte

Armando Benedetti, senador por el Partido de la U. Foto: Archivo particular

Como lo anticipó EL TIEMPO, la Corte Suprema les abrió indagación a cuatro congresistas mencionados en el caso de Centros Poblados.



La ahora exministra de las TIC Karen Abudinen le aseguró a este diario que el senador Armando Benedetti la llamó para pedirle que no caducara el contrato y lo cediera.



Y dice que tiene pruebas.



Pero Benedetti fue categórico en que con Emilio Tapia nunca se ha reunido y en que la exministra miente para desviar la investigación.



También aseguró que la indagación de la Corte es bienvenida, que no es la primera vez que lo quieren implicar en un caso y que servirá para demostrar su inocencia.



Otra mencionada es la senadora de Cambio Radical Daira Galvis.



Desde el 5 de septiembre, la otrora abogada de Enilce López, ‘la Gata’, le aseguró a EL TIEMPO que no sabía que Karin Pupo (hija de Muriel Beniro Revollo) figuraba en el caso de Centros Poblados: “Trabajó conmigo en el Congreso hace dos años”.

Daira Galvis, senadora. Foto: Twitter

Y añadió que no conoce a Herles Ariza, exrepresentante legal de ICM Ingenieros (miembro de Centros Poblados), edecán del entonces presidente César Gaviria y liquidador de firmas incautadas a ‘la Gata’.



El también senador de Cambio Radical Antonio Zabaraín también dijo que jamás solicitó que no caducaran el contrato con Centros Poblados, a cuyos integrantes no conoce.



El cuarto mencionado es el senador liberal Mauricio Gómez Amín: “Es un lamentable caso de homónimos donde aparece un Mauricio que no soy yo, un Gómez que es un delator y un Amín que hace parte de esa investigación”.



Y admitió que fue consultado cuando la ministra Abudinen confirmó en el cargo al viceministro Iván Mantilla, cuya conducta indagan las autoridades.



Mantilla, quien se declara apolítico, le dijo a este diario que conoció a Gómez en el Congreso cuando se tramitó la llamada Ley TIC y que llegó al Ministerio por su trabajo técnico y hoja de vida, que incluye su paso por Planeación en tiempos de Simón Gaviria.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET