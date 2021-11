La excandidata y el ‘zar’ de las basuras salpicados en el caso contra Tapia

Entre los siete candidatos a la Cámara que lanzó el partido Cambio Radical en 2018, en el Atlántico, aparece Milagros del Carmen Sarmiento Ortiz, exreina del carnaval de Santo Tomás y ahora funcionaria pública, que presentaron como fórmula de Arturo Char al Congreso.



Tras posar en varias fotos y asistir a eventos políticos, Sarmiento declinó su aspiración para asegurar la curul de otro candidato, que resultó ganador.

Ahora, tres años después, volvió a aparecer. Pero esta vez en un listado de personas que salieron a relucir en las declaraciones de uno de los vinculados al escándalo del contrato entre la Unión Temporal Centros Poblados (UT) y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic).



En los interrogatorios –revelados por EL TIEMPO– que convirtieron en testigo estrella de la Fiscalía al corredor de seguros paisa Juan José Laverde, la abogada Sarmiento fue mencionada tres veces.



Además, Laverde, señalado de participar en la obtención de las garantías falsas del contrato del Mintic, habló de dos contratistas de grandes ligas, presuntamente vinculados al entramado del ya capturado Emilio Tapia, cerebro de la trama.

¿La emisaria de Tapia?

Imagen tomada en la campaña a la Cámara de Representes de Milagros Sarmientos Angulo en el 2018. Foto: Tomada de la cuenta de Facebook: Milagros Sarmiento

La primera en salir al ruedo en el interrogatorio fue Milagros Sarmiento, quien tiene una corta pero destacada carrera pública. Fue concejal del municipio de Santo Tomás (2008), secretaria de despacho del gobernador del Atlántico, José Segebre; notaria (e) 10 de Barranquilla (2017), candidata al Congreso y hoy es una de las asesoras del Viceministerio de Relaciones Laborales, de la cartera de Trabajo.



Según declaró Laverde, ella lo contactó, en 2018 (en plena campaña), para que visitara a Tapia, entonces recluido en el Batallón de Malambo, Atlántico, donde pagaba los restos de su condena por ser el artífice del ‘carrusel’ de la contratación.



“Él me manda a buscar a través de una persona que se llama Milagros Sarmiento. Esta persona me cita a una reunión en Barranquilla debido a que se enteró que en esa licitación

(vía Tablitas-San Marcos, en Sucre) mi compañía de corretaje

tramitó varias pólizas y él no pudo conseguirlas”, aseguró Laverde.



El interés de los investigadores es establecer si es cierto que Sarmiento también contactó para el mismo fin a Jorge Molina, otro de los implicados en el escándalo de garantías en Mintic.

El ‘zar’ de las basuras

Juan José Laverde y Emilio Tapia. Foto: EL TIEMPO

“Me pregunta que si tengo forma de gestionar una póliza, en El Cairo (Egipto), porque se ganó un contrato con un socio panameño". FACEBOOK

TWITTER

Y la Fiscalía busca otras licitaciones en las que se hayan usado ese tipo de documentos. Siguiendo esa pista, además de la licitación de Sucre, van a inspeccionar un caso a 11.197 kilómetros de Bogotá: en Egipto.



Laverde aseguró que, en 2019, Tapia le dijo que necesitaba unas pólizas para un contrato en El Cairo, de recolección de basuras: “Me pregunta que si tengo forma de gestionar una póliza, en El Cairo (Egipto), porque se ganó un contrato con un socio panameño, Ómar Otálora, de recolección de basuras por 58 millones de dólares anuales durante 10 años (...). Necesitaban una garantía bancaria en Egipto y yo me acordé de Jorge (Molina)”.



Aunque el contrato fracasó, se verifican documentos supuestamente presentados. Además, si el empresario al que se refiere es Ómar Otálora Barbosa, quien aparece en una veintena de firmas en Panamá dedicadas a ejecutar obras públicas, operación de oleoductos y recolección de basuras, entre otras áreas.



EL TIEMPO logró contactar a Otálora Barbosa y vía chat señaló: “Categóricamente, no tengo ningún contrato en El Cairo, ninguna póliza para proyecto en El Cairo; no tengo ninguna relación comercial de ninguna naturaleza con ICM y el señor Emilio Tapia”.

Este es Jorge Alfonso Molina García-Mayorga. Foto: Archivo Particular

Se le preguntó si iba a instaurar alguna acción judicial contra Laverde y si conocía a Jorge Molina, pero al cierre de esta edición no había contestado.



En todo caso, a través de expertos forenses, Laverde entregó evidencia digital del tema.



“Se crea un grupo en WhatsApp con el hijo de Ómar Otálora, quien tiene el mismo nombre, y se hace la gestión durante más o menos un año, donde Jorge tramita documentos que los envían para que Jorge Otálora (sic) los presente en Egipto”, dijo Laverde bajo juramento.

El contratista

“No conozco a Emilio Tapia ni a Juan José Laverde. No sé ni de qué color es el cabello". FACEBOOK

TWITTER

Otro de los mencionados en el interrogatorio es Gary Espitia. Laverde señaló que este apareció cuando quedaban pocas opciones para salvar el contrato con el Mintic.



“Le pregunto (a Tapia) que cómo ve el tema (el contrato del Mintic). Me dice que le ha tocado moverse mucho políticamente y que está convencido de que no va a haber caducidad. Ese día llega a reunirse con él el señor Gary Espitia, con un abogado (...). Alcanzo a oír la estrategia de Emilio de inculpar a Rave, a Juan José Laverde y a Jorge Molina”, dijo el ahora testigo, que puede perder beneficios si miente.



Este diario se comunicó con el contratista Espitia y señaló: “No conozco a Emilio Tapia ni a Juan José Laverde. No sé ni de qué color es el cabello. Pero no pienso emprender acciones legales contra él (Laverde), a menos que esto escale”.



En cuanto a Milagros Sarmiento, EL TIEMPO le dejó varios mensajes en sus redes y en el celular que suministró un asesor del ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera.



De hecho, el ministro dijo que no sabía que la habían mencionado, pero que esperaba que la justicia opere.

