El opaco empresario de Sahagún (Córdoba) Emilio Tapia Aldana le acaba de sumar un nuevo proceso judicial a su largo prontuario.



Además de la condena a siete años y medio de cárcel por participar en el desangre a Bogotá –a través del llamado ‘carrusel de la contratación’–, su estancia en cárceles del país se prolongó en 2021, por falsificar las garantías bancarias del contrato entre Centros Poblados y el Ministerio de las Tecnologías de la Información (Mintic).

El nuevo caso

Esta es la certificación de cupo de crédito falsa. Foto: EL TIEMPO

Y, ahora, la Fiscalía le imputó falsedad en documento privado y fraude procesal dentro de un contrato que EL TIEMPO denunció en septiembre de 2021, suscrito con Emcali.



En efecto, la Dirección Especializada contra la Corrupción tiene evidencia que señala que Tapia Aldana, en compañía de otras tres personas, habría gestionado la obtención de documentos con información falsa para soportar su participación en licitaciones, en 2021, para obras que suman 6.212 millones de pesos.



Según la investigación, en la misma época en la que Tapia y sus cómplices pasaban la garantía falsa en Centros Poblados, hacían lo mismo en Emcali con un certificado de cupo de crédito aprobado.

Esta es la planta de Puerto Mallarino, cerca del río Cauca para abastecer a gran parte de Cali. El contrato fue terminado bilateralmente. Foto: EL TIEMPO

Este último era uno de los requisitos para que empresas ligadas a Tapia se ganaran las obras relacionadas con la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAR) de Puerto Mallarino fase uno.



Según la investigación, mientras Tapia coordinaba los hilos de la licitación con el Mintic a través de la Unión Temporal Centros Poblados; hacía lo mismo en Emcali a través del Consorcio Renovación Puerto Mallarino.

El exoficial

Herles Ariza Becerra. Foto: Archivo Particular

Además de usar documentos falsos del Banco Itahú en ambas licitaciones, los investigadores han encontrado otro denominador común.



“En ambos escándalos aparece mencionado el exoficial de la Policía Herles Ariza Becerra”, explicó una fuente judicial.



Una investigación revelada por EL TIEMPO en febrero de 2021, señala que Ariza, exedecán de un presidente y hasta con estudios en Harvard, aparecía concentrando varios bienes incautados por la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) a Enilse López, La Gata; y a los hermanos Nule.

Estos últimos, fueron protagonistas del escándalo del ‘carrusel’ de la contratación junto con Tapia.



Este diario también reveló que Ariza era el representante legal de ICM Ingenieron S. A. S., socia de Centros Poblados con un 35 porciento. Aunque el expolicía renunció a ese cargo tras el escándalo, volvió a aparecer en el caso Emcali.

El renunciado

Juan Diego Flórez, exgerente de Emcali. Foto: Alcaldía de Cali

En el expediente judicial por este nuevo caso figura un documento firmado por Arturo Fernández Manrique, gerente del Área de Abatecimiento de Emcali, remitido a Ariza,en abril de 2021 como representante del Consorcio Puerto Mallarino. En este le comunica la aceptación de la oferta.



“Nosotros hicimos la denuncia de ese contrato pero el entonces gerente de Emcali, Juan Diego Flórez, salió a defenderlo. Cuando explotó el escándalo en medios, se terminó por mutuo acuerdo”, le dijo a este diario un vocero de Sintraemcali. Y remitieron copia de los documentos.



El nombre de Manrique, quien aparece firmando la carta a Ariza, salió a relucir dentro del escándalo por la compra de televisores a 47 millones de pesos y sillas ergonómicas a 17 millones de pesos dentro de un contrato de Emcali y la Unión Temporal AMI 2021, por 215 mil millones de pesos.

El banco Itaú aseguró a través de este documentó que no expidió dicha certificación. Foto: EL TIEMPO

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Foto: EL TIEMPO

Manrique, quien renunció a Emcali hace algunas semanas, se lo adjudican como cuota del exgobernador del Partido Liberal Juan Carlos Abadía.



“Es mi amigo. Lo conocí en la Gobernación porque venía de la anterior administración. Pero Arturo es una persona criada de la mano de la familia Ospina. Trabajó en la Unidad de Trabajo Legislativo o de Jorge Iván Ospina o de su hermano Mauricio. Yo no tengo cuotas en la Alcaldía y me he distanciado silenciosamente”, le dijo Abadía a EL TIEMPO hace una semana.

El traslado a El Bosque

Carlos Mattos, preso en Barranquilla. Foto: Captura de video

A estos procesos se une una nueva indagación. Las autoridades quieren saber por qué Tapia fue trasladado a la cárcel de El Bosque de Barranquilla, a donde también fue a parar el empresario Carlos Mattos con quien ha generado vínculos desde que ambos estaban en La Picota. De hecho, hace unos días requisaron sus celdas y hallaron elementos prohibidos.



Por ahora, la Fiscalía asegura que con el certificado falso, se hizo incurrir en error a funcionarios a cargo de la contratación, quienes permitieron al conglomerado de Tapia Aldana perfeccionar la oferta y dieron aval administrativo para que se quedara con los respectivos contratos.



EL TIEMPO intentó comunicarse con el exoficial Ariza para establecer si también fue un tercero de buena fe dentro del caso de Emcali. Pero no respondió los mensajes. En todo caso, ya no es depositario de bienes incautados a la mafia.

