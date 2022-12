La oficina del Alto comisionado para Paz le acaba de responder a EL TIEMPO si son ciertos o no los supuestos acercamiento que han sostenido con el condenado contratista Emilio Tapia, en relación a la propuesta del gobierno de Petro de 'paz total'.



(Lo invitamos a leer: Karen Abudinen rechaza audio de Emilio Tapia donde implica a su madre con coima)



Según Tapia, ha sido visitado por un enviado del presidente Petro y dice que su supuesto proceso de preacuerdo estaría avalado por ese emisario.

Facebook Twitter Linkedin

Tapia asegura que lo ha visitado un enviado del presidente Petro. Foto: Presidencia

El condenado contratista asegura que aprovechará el clima de la 'paz total' para recibir perdón social.



(Lo invitamos a leer: Ayudado de político, Calero sacó cita en UNP para hombre que luego cayó con coca)



"Ha llegado un delegado del presidente, lo envió el presidente, como para que todo vaya bien y acorde acá. Pero el tema es que la iniciativa salga de parte nuestra y el Gobierno la apoye (...) entonces es aprovechar toda esta coyuntura de la 'paz total' y todo este tema para buscar un escenario de perdón social, así no lo sea", se escucha en la grabación publicada por el 'Reporte Coronell'.

'No tenemos conocimiento de eso'

Facebook Twitter Linkedin

Danilo Rueda, comisionado de Paz. Foto: EFE

EL TIEMPO contactó a la oficina del alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, para consultarle sobre los presuntos acercamientos entre el Gobierno y Tapia. Desde ahí voceros aseguraron que no tienen conocimiento de dichos encuentros.



"Por parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz no tenemos conocimiento de eso", le aseguraron a este diario.



(Además: La reunión en un hotel y los audios que enredan a poderoso excapo colombiano)



Los audios revelados hacen parte de una serie de grabaciones realizadas en la cárcel El Bosque de Barranquilla, donde permanece recluido Tapia y desde donde aseguró que estaba organizando con la Fiscalía un proceso de preacuerdo dentro del expediente que se le sigue por el escándalo de Centros Poblados.



En su momento la Fiscalía aseguró que no había suscrito, celebrado o concertado ningún acuerdo con el señor Tapia.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook