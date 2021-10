Las visitas a Emilio Tapia del italiano que negocia el Deportivo Pereira

La lista de visitantes de la oficina de cristal en donde el capturado empresario Emilio Tapia cocinó el contrato entre la Unión Temporal Centros Poblados (UT) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) se ha convertido en una pieza clave dentro de la investigación por este escándalo.



La Fiscalía está segura de que la desaparición de parte de los registros de ingreso al lugar, en el norte de Bogotá, buscaría proteger a una serie de personajes, entre gobernadores, políticos y empresarios, cuyos nombres pueden salir a relucir dentro de la colaboración que Tapia está ofreciendo.

Además del excontralor Miguel Ángel Moralesrussi y un poderoso empresario de Antioquia, EL TIEMPO estableció que uno de los asiduos visitantes de la oficina 601 fue el italiano Alessandro Corridori.



Es el mismo a quien la justicia procesó por el descalabro de la gigante Interbolsa y le imputó manipulación fraudulenta de especies, administración desleal como interviniente y concierto para delinquir agravado.

Las gambetas

Alesandro Corridori aparece como asesor de la compra del equipo Matecaña. Foto: EL TIEMPO

Semanas antes de que estallara el escándalo de las garantías falsas en el contrato con el Mintic, por 1,07 billones de pesos, Corridori fue visto en la oficina 601 en unas 5 ocasiones, en compañía del abogado Camilo Andrés Bolívar.



Este último es el jurídico de Anzety S. A. S., una empresa constituida en enero de 2017, con 500 millones de pesos, que ahora busca adquirir el equipo Deportivo Pereira, por 31.200 millones de pesos.



Bolívar figura en los trámites ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, donde se adelanta la liquidación de la Corporación Social, Deportiva y Cultural de Pereira (Corpereira), que es el mismo Deportivo Pereira.

El círculo de Corridori

De izquierda a derecha: Sócrates Valencia Jr., Jhony Vásquez, Alexis Márquez, Alessandro Corridori, Sócrates Valencia, Camilo Bolívar y Luis el “Chiqui” García. Foto: Archivo particular

A finales de septiembre, mientras la jueza que vigila la liquidación les pedía un concepto a la Dimayor, a la Fedefútbol y al Ministerio del Deporte sobre la venta, a la Fiscalía llegó una denuncia. FACEBOOK

El 15 por ciento de las acciones de Anzety S. A. S. pertenecen a Olga Patricia García Suárez, familiar del técnico Augusto ‘Chiqui’ García, y María Carolina Londoño Jaramillo tiene el 40 por ciento. También aparece Alberto de la Pava Jaramillo con un 15 por ciento de participación.



Londoño es la hijastra de Corridori, y De la Pava, hijo de su cuñada, María Eugenia Jaramillo Palacios.



Además, Corridori aparece en la negociación como asesor.



De hecho, aunque el proceso de compra está en curso, el italiano ya ha posado en fotos al lado de varios jugadores y del técnico del equipo, Alexis Márquez.



EL TIEMPO estableció que a finales de septiembre, mientras la jueza que vigila la liquidación les pedía un concepto a la Dimayor, a la Federación Colombiana de Fútbol y al Ministerio del Deporte sobre la millonaria venta del equipo, a la Fiscalía llegó una denuncia.

¿De dónde sale la plata?

Camilo Bolívar, jurídico de Anzety, le admitió a EL TIEMPO que llevó en su carro a Corridori a la oficina de Tapia. Foto: El Tiempo

Allí se asegura que Corridori le propuso a Tapia que participara en el negocio. Incluso, se afirma que se iba a echar mano de parte del anticipo del Mintic, porque Anzety no tenía los 3.100 millones para pisar la compra.



Además, se pide que se establezca de dónde va a sacar el dinero Anzety para comprar el equipo de la A.



Así mismo, por qué esa millonaria adquisición se está adelantando de manera directa, después de una supuesta fracasada subasta que hizo el liquidador de la corporación, Jhon Ómar Candamil, quien ya completa ocho años manejando los activos del cuadro matecaña.

Estos son los accionistas de Anzety. Foto: EL TIEMPO

Jhon Omar Candamil, liquidador del Deportivo Pereira. Foto: Archivo particular

El denunciante asegura que si bien Anzety tiene ahora un capital de 1.200 millones de pesos, debe conseguir 15.000 millones para honrar la promesa de compraventa. Es más, señala que para consignar los 3.100 millones de pesos en el juzgado tuvieron que invitar al negocio al empresario Sócrates Valencia.



De paso, se le recuerda a la Fiscalía que tanto Corridori como su esposa, Claudia Jaramillo, y su cuñada, María Eugenia, fueron procesados por el caso Interbolsa. Y se pide verificar la autenticidad de una firma.



Y si bien ninguno es accionista de Anzety, EL TIEMPO tuvo acceso a documentos, correos y mensajes en los que se evidencia el rol de Corridori.



Camilo Bolívar, jurídico de Anzety, le admitió a EL TIEMPO que, en efecto, llevó en su carro a Corridori en varias ocasiones a la oficina de Tapia, antes de que estallara el caso Mintic.

‘No dio un peso’

Francisco José Sintura, abogado de las víctimas en caso InterBolsa. Foto: Archivo particular

Sin embargo, aseguró que él nunca entró a las reuniones y que solo sabe que le fueron a ofrecer varios negocios, aunque ignora cuáles.



Sobre su presencia en el lugar dijo que le pidieron ir por si necesitaban a un abogado. Y que hasta donde él sabe, Tapia nunca les dio un peso para el negocio del Pereira y Corridori no tiene condenas.



Los abogados de las víctimas de Interbolsa dieron su versión.



“El caso en contra de Corridori y de su esposa precluyó por prescripción de la acción penal, debido a la dilación de su defensa”, le dijo a EL TIEMPO el reconocido penalista Juan David Rivero. Y Francisco José Sintura agregó: “Ello no quiere decir que el señor Corridori hubiera sido absuelto por su no participación en los hechos”. Incluso, la preclusión fue apelada el 19 de octubre de 2020.

Amarillo y Rojo

Esta es la carta de oferta de compra que le presentaron al liquidador, Jhon Cadamil. Foto: EL TIEMPO

El expediente se encuentra en la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y aparecen 17 personas.



El más reciente movimiento del proceso es del 19 de marzo pasado, cuando se les remitieron a los magistrados las carpetas del caso.





Mientras la Fiscalía indaga las visitas a la oficina de cristal y la denuncia, la compra del equipo continúa.



Tanto la Dimayor como la Fedefútbol y la cartera del Deporte le recordaron a la jueza que una sociedad por acciones simplificadas (S. A. S.) y una persona natural no pueden ser dueñas de equipos de fútbol.

Y Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, le aseguró a EL TIEMPO que se hará una debida diligencia a los accionistas detrás del negocio y una asamblea de socios para definir si son o no admitidos.



El Ministerio del Deporte debe hacer un trámite similar para habilitar el reconocimiento deportivo.



Al respecto, el abogado Bolívar señaló que tienen claro el procedimiento y que avanzan en la creación de Amarillo y Rojo S. A., cuyos borradores de estatutos ya recibieron el visto bueno verbal del liquidador.



Y añadió que Sócrates Valencia –reconocido por su semillero de futbolistas– tendrá un 51 por ciento de la sociedad. Además, que la parte financiera de Anzety (que a él no le corresponde) definirá si sus dueños invierten el resto del dinero o invitan a algunas firmas del grupo de empresas que tienen.

De vuelta a La Picota

Emilio Tapia llegó al búnker de la Fiscalía en Bogotá. Foto: Fiscalía General de la Nación.

El liquidador no respondió las llamadas de EL TIEMPO. Y si bien Corridori manifestó que se comunicaría con este diario, al cierre de esta edición no se había obtenido respuesta.



Mientras tanto, Emilio Tapia afina su nueva matriz de colaboración, luego de que un juez desestimó las supuestas amenazas en su contra y ordenó que lo enviaran a La Picota, donde ya estuvo una temporada.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET