Un grupo especial de la Procuraduría General llegó a las instalaciones de Emcali, la tarde del jueves, 22 de septiembre, a realizar una inspección en torno al contrato suscrito entre esa empresa de servicios públicos y la Unión Temporal AMI 2022, por más de 215 mil millones de pesos, que desencadenó indagaciones de las autoridades por presuntos sobrecostos.



(Lo invitamos a leer: Los hombres que aparecen vendiéndole a Emcali televisores a $ 43 millones)



El sindicato de la empresa insiste en que se vendieron sillas (ergonómicas) a 16 millones de pesos cada una; televisores a 43 millones y escritorios a 17 millones, entre otros ítems, que llevaron a la renuncia del gerente, Juan Diego Flórez y al inicio de indagaciones por parte de la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría.

Facebook Twitter Linkedin

Emcali: Procuraduría realizó inspección por contrato con presuntos sobrecostos. Foto: EL TIEMPO

Advierten que no aceptarán la terminación del contrato bilateral o unilateralmente. Además, que las decisiones contractuales deben respetar el debido proceso y la presunción de inocencia. FACEBOOK

TWITTER

Hasta ahora, los integrantes de la Unión Temporal han guardado silencio. Se trata de las firmas AMS Unión SAS (con un 49 por ciento), Deltec S.A. (con un 48 por ciento) y la Unión Eléctrica S.A. en reorganización (con el 3 por ciento restante).



Sin embargo, EL TIEMPO estableció en primicia que a la misma hora en la que la Procuraduría solicitaba la ejecución del contrato y de los pagos entre Emcali y la Unión Temporal, por presuntos sobrecostos, estos últimos radicaron una carta en la entidad en la que se advierten que no aceptarán la terminación del contrato bilateral o unilateralmente. Además, que las decisiones contractuales deben respetar el debido proceso y la presunción de inocencia.



(Le puede interesar: El millonario pleito por megalote para ampliar la vía Bogotá-Girardot)



Este diario estableció que el documento va dirigido a la gerencia de Emcali pero ya es de conocimiento de varios miembros de junta. Además, se sabe que quien lo firma es Juan Camilo Ossa Hoyos, representante legal de la Unión Temporal.

¿'Total desinformación'?

Facebook Twitter Linkedin

Juan Diego Flórez, renunció a la gerencia de Emcali. Foto: Alcaldía de Cali

"A raíz de recientes publicaciones en diferentes medios de comunicación sobre el proceso de invitación de la referencia y por considerar que existe una total desinformación sobre él mismo y una clara intención dañina hacia esa importante organización y por supuesto hacia los Contratistas, consideramos de vital trascendencia poder exponerle los diferentes tópicos que han orientado todo el

proceso de contratación, revestido de la más absoluta transparencia y observancia plena de los principios que rigen la contratación pública en Colombia y en el régimen estatutario de esa entidad", señala el documento.



(Además: Hasta en camionetas blindadas están invadiendo propiedad privada)



Y empiezan por explicar el objeto del contrato: "Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de una infraestructura de medición avanzada AMI y del centro de gestión de la medida (CGM) en la zona de influencia de energía de Emcali, de acuerdo con especificaciones técnicas anexas”.



También hacen mención a una reunión, el 18 de septiembre, en las instalaciones de Emcali, entre la interventoría, funcionarios de abastecimiento de la entidad contratante y representantes de la contratista.

Las claridades

Según dicen, se hicieron varias claridades relacionadas con el proceso de contratación y posterior contrato suscrito.



La primera es que Emcali realizó una invitación pública, el día 17 de noviembre de 2021, y ellos presentaron oferta el 27 de abril de 2022, como consta en la página web de la entidad.



(Le puede interesar: ¿Quién es el poderoso narco ‘invisible’ al que EE. UU. rastrea en Colombia?)



"Sin evento predecesor, u observación a dicha adjudicación, se procedió con

la suscripción del contrato No. 500-CS-2039-2022, el 21 de julio de 2022", señala Ossa Hoyos.

'Inexistencia de alteración de precios'

Cada uno de los ítems fueron cotizados atendiendo de forma estricta las especificaciones técnicas y requerimientos del contratante". FACEBOOK

TWITTER

Tras esas claridades entra a explicar los supuestos sobrecostos en varios de los ítems que aparecen en el millonario contrato.



"Han surgido hechos noticiosos publicados en medios de comunicación, donde se

informa de un presunto sobrecosto en varios ítems correspondientes a los precios unitarios del contrato (...) afirmaciones que esta Unión Temporal rechaza contundentemente por falaces e injuriosas", dice la carta en poder de EL TIEMPO.



(Le puede interesar: Este es el historial del carro encontrado con rastros de sangre en Bogotá)



Y da su explicación: "Cada uno de los ítems fueron cotizados atendiendo de forma estricta las especificaciones técnicas y requerimientos del contratante, consignados en los documentos del proceso de selección y anexos relacionados con el mismo, y siempre dentro del presupuesto oficial previamente estimado y establecido por la entidad contratante".



De hecho, en el documento desglosaron los ítems objeto del escándalo, donde -dicen- "se soporta el valor y componentes de los elementos a suministrar y se prueba a todas luces que los precios están fielmente fijados como correspondía".

¿Trasfondo político?

Facebook Twitter Linkedin

Juan Camilo Ossa Hoyos, representante legal de la Unión Temporal AMI 2022. Foto: Archivo Particular

Antes de entrar a justificar los precios, sin embargo, atribuyen las denuncias a un trasfondo político y a rivales.



(Además: Las deudas con la justicia del taxista acusado de violar a una mujer en Bogotá)





"Es apenas natural y se ha vuelto costumbre inveterada en Colombia que el proponente vencido en franca lid en un proceso público de contratación, o que por fines políticos o quizás noticiosos y sin el conocimiento integral del proceso, se acuda a la desinformación pública, exponiendo situaciones absolutamente inexistentes en dichos procesos, tal y cual nos ha sucedido en el presente caso, poniendo en riesgo la estabilidad económica de las compañías involucradas y su reputación empresarial", dice Ossa.

Los televisores

En cuanto a los precios en entredicho, Ossa empieza por aclara el tema de los televisores de 43 millones de pesos.



"EL TV 55. Duele realmente el despliegue que se le ha dado a este “ hecho”.

Podría racionalmente una entidad admitir que una mercancía que en el mercado

vale X pesos, se el entregue por ocho o nueve veces más su valor? Y podría un

contratista ser tan torpe en presentarse a un proceso licitatorio con semejante

ventaja para los demás competidores dentro del proceso de selección pública y a

sabiendas de lo que ello implica en materia de responsabilidad fiscal y penal?", se pregunta el representante legal de de la Unión Temporal.



(Puede ser de su interés: Habla ‘J la Firma’, el señalado capo invisible que rastrea EE. UU.)



Y añade que, según la especificación técnica del contrato, "se concluye claramente que para el ítem denominado “TV 55’ Smart LED para sala de reuniones”, se debe

suministrar por el contratista no solo un TV 55’ Smart LED, sino dicho equipo

electrónico con conectividad WIFI, con sistemas de audio y sistema de

colaboración inalámbrico Click share en cada una de las salas".



Y anexa un listado de costos en el mercado.

Los otros ítems

Facebook Twitter Linkedin

Este es el oficio de la Procuraduría pidiendo que se frenen lo pagos del contrato. Foto: EL TIEMPO

Y realiza el mismo ejercicio y justificación con otros ítems que han hecho parte del escándalo y que llevaron a los organismos de control a investigar y a pedir que se congelen los pagos.



Al respecto, señala que, en cuanto a la estación de trabajo tipo administrador, por valor 49'327.594 pesos, hay que remitirse a las especificaciones técnicas, ya que comprende el suministro de CPU para trabajo permanente tipo HP Z1G6 y monitor HP, elementos importados que incluyen operación logística, además de las licencias de Office Profesional 2021, el puesto de gerente, y la instalación y configuración de cada uno de los elementos descritos.



(Además: La banda de ladrones de carros que siembra el terror en Ciudad Salitre y Modelia)



Silla Ergonómica. "Como en el caso del TV, no se trata de una silla cualquiera que se consigue en “Muebles Don Manuel¨. Se trata de un equipo ergonómico (...) la misma debe cumplir con 11 requisitos especiales y con estándares de diseño determinados que hacen necesaria su diseño, fabricación e importación, y que debido a sus características y particularidades requieren de personal calificado para su elaboración desde fábrica, basada precisamente en el diseño requerido".



También justifican el precio de las pantallas.

A disposición de las autoridades

No se aceptará terminación del contrato bilateral o unilateral, a sabiendas que se ha surtido un proceso de licitación y de habilitación ante la entidad que le ha resultado exageradamente costoso". FACEBOOK

TWITTER

Finalmente, Ossa advierte: "La Unión Temporal prestará todo el apoyo y explicaciones al contratante, a todos los entes de control, explicará el alcance contractual a ella encomendada y la justificación y fundamento de los precios".



Y se señala que es claro en que no aceptará terminación del contrato bilateral o unilateral, a sabiendas que ha surtido un proceso de licitación y de habilitación ante la entidad que le ha resultado exageradamente costoso y que una medida de tal naturaleza le acarrearía no solo enormes perjuicios materiales y morales sino también en su imagen y reputación, máxime cuando su actuación ha sido cristalina y transparente.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Por eso, dice que las decisiones contractuales tienen que estar soportadas en el debido proceso adelantado en el marco del contrato y la Ley "y no en cálculos y defensas políticas, que desconozcan la Ley, el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos fundamentales y derechos adquiridos de los privados".



Los organismos de control tienen la palabra.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook