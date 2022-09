Hacia las 5 de la tarde de este viernes, la Unión Temporal AMI 2022 recibió una notificación oficial. Eduard Mesa, supervisor del contrato firmado con Emcali –por más de 215 mil millones de pesos–, les informó que queda suspendido de manera inmediata mientras avanzan las investigaciones sobre presuntos sobrecostos.



El supervisor del contrato notificó a la Unión Temporal el cese del contrato. Foto: EL TIEMPO

“Me permito informarle que ante lo acontecido y conocido públicamente en los últimos días, en lo referente al contrato del asunto, y teniendo en cuenta las declaraciones del Contralor General, la Procuradora General , de la Fiscalía y del señor Alcalde de la ciudad de Cali, Jorge Iván Ospina, se hace necesario realizar el cese temporal de actividades del contrato hasta que no sea definido (sic) y esclarecido por los entes de control lo mencionado anteriormente”, señala la carta conocida en exclusiva por EL TIEMPO.





Y, aunque no quedó explícito en la notificación, esta medida incluye la suspensión de desembolsos pactados.

EL TIEMPO estableció que los socios de la Unión Temporal –las firmas AMS Unión SAS (con un 49 por ciento), Deltec S.A. (con un 48 por ciento) y la Unión Eléctrica S.A. en reorganización (con el 3 por ciento restante)– anunciarán en las próximas horas si acata la decisión que, según la carta del interventor, no tiene un término definido.



Sin embargo, el representante legal de AMI 2022, Juan Camilo Ossa Hoyos, señaló en una carta revelada EL TIEMPO, que esperan que le aclare al país que no existen sobrecostos en ninguno de los ítems, para seguir con el suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de una infraestructura de medición avanzada y del centro de gestión.

Las investigaciones

Juan Diego Flórez, exgerente de Emcali. Foto: Alcaldía de Cali

De manera paralela, los organismos de control ya iniciaron la recolección de información para establecer si, tal como lo denunció el sindicato de la entidad, existe o no un millonario detrimento patrimonial.



Además del costo de los suministros –televisores, sillas ergonómicas y pantallas entre otros– se están revisando pólizas de seriedad y cumplimiento.



Así mismo, otros contratos suscritos entre las firmas que conforman la Unión Temporal y Emcali. Dos de ellos son la subestación Alferez y otro de reducción de pérdida de energía, que ejecutó Unión Eléctrica S.A.



El caso, sin embargo se está moviendo en un tablero paralelo: el político.



Los supuestos sobrecostos ya cobraron la cabeza del hasta hace cuatro días gerente de Emcali, Juan Diego Flórez, quien acaba de ser reemplazado por Fluvio Leonardo Soto.



Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, aseguró que, al parecer, este habría salido del país.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

