La oficina 701 de un conocido centro comercial de Cali podría ser una de las piezas clave dentro de las investigaciones que se adelantan por posibles actos de corrupción en las Empresas Municipales de Cali (Emcali) y en otras entidades satélites de la alcaldía distrital de esa ciudad.



Testimonios en poder de investigadores señalan que desde ese lugar despachan alfiles de influyentes políticos del Valle que estarían metiendo mano en la contratación local. Las cifras son millonarias si se tiene en cuenta que Emcali mueve un presupuesto anual de 3,9 billones de pesos; y la Alcaldía, de 4, 6 billones.

El supervisor del contrato notificó a la Unión Temporal el cese del contrato. Foto: EL TIEMPO

Denuncias similares, reveladas por EL TIEMPO y por otros medios, en 2000, llevaron a la intervención de Emcali, por parte del Gobierno, cuando estaba a un paso de su liquidación y de dejar a la capital del Valle en medio de un racionamiento de energía.



Tras devolverla saneada, ahora se busca establecer si poderosas castas políticas locales se están repartiendo puestos y contratos, como lo señalan desde congresistas y concejales hasta su sindicato: SintraEmcali.



De hecho, tras denunciar supuestos sobrecostos en un contrato de infraestructura de medición de energía –por 215.000 millones de pesos–, el sindicato logró poner a Cali en el epicentro de investigaciones por presunta corrupción.



El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, aseguró el viernes que los sobrecostos alcanzarían entre un 350 por ciento y un mil por ciento.

Cuotas de poder

El exsenador Mauricio Ospina, hermano del alcalde Juan Carlos Ospina. Foto: Archivo particular

En medio del escándalo, que ya deja diez renuncias, incluida la del gerente de Emcali, Juan Diego Flórez, salieron a flote los hilos del poder que mueven la ciudad.



EL TIEMPO investigó y encontró que puestos clave de la empresa los ocupan allegados a políticos y hasta familiares del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.



De hecho, voces como la de la exconcejal Diana Rojas no dudan en señalar que detrás de la contratación de Emcali y de otras entidades públicas locales están, tras bambalinas, el exsenador Mauricio Ospina Gómez (hermano del alcalde), el exgobernador Juan Carlos Abadía y la cabeza del partido de ‘la U’, Dilian Francisca Toro.



El penalista caleño Élmer Montaña le agrega al tema que la actual junta directiva de Emcali cumple órdenes de Jorge Iván Ospina (quien tiene asiento permanente) y de Abadía.



“Ospina llegó a la Alcaldía tras pactos con todos los sectores, fue apoyado por César Gaviria a través de Abadía; por Dilian Francisca Toro e incluso por congresistas de izquierda”, dice Montaña, y pide que se establezcan responsabilidades.

Hijo y alfiles



La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán con su hijo Jairo Prado Roldán. Foto: Cortesía de la Gobernación del Valle

En efecto, en la junta directiva de Emcali –cuyos miembros pueden recibir hasta 6 millones de pesos al mes– también tiene asiento Jairo Prado Roldán, hijo de la actual gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán. Esta última es ficha política de Dilian Francisca Toro.



Jairo Prado fue designado en plena pandemia como representante de los usuarios, mediante resolución del 9 de junio de 2020, firmada por el alcalde Ospina.



Se trata de un abogado, de 33 años, con maestría en contratación pública.



Según información oficial obtenida por EL TIEMPO, desde 2020 Prado aparece ligado a 23 contratos con entidades como la división jurídica de la Cámara de Representantes, la secretaría de Gestión del Riesgo de Cali, la Gobernación del Quindío, el municipio de Pereira y la Secretaría del Deporte y la Recreación de Cali, por 690 millones de pesos.



Cuando se le preguntó al alcalde de Cali por qué nombró en la junta al hijo de la gobernadora, respondió: “Él está en representación de su inteligencia y liderazgo, jamás a cambio de algo”.

Instalaciones de las Empresas Municipales de Cali (Emcali). Foto: Archivo EL TIEMPO

Al recién renunciado jefe de abastecimiento de Emcali, Arturo Fernández Manrique, se lo adjudican como cuota del exgobernador del Partido Liberal Juan Carlos Abadía.

“Es mi amigo. Lo conocí en la Gobernación porque venía de la anterior administración.



"Pero Arturo es una persona criada de la mano de la familia Ospina. Trabajó en la Unidad de Trabajo Legislativo o de Jorge Iván Ospina o de su hermano Mauricio. Yo no tengo cuotas en la Alcaldía y me he distanciado silenciosamente”, le dijo Abadía a EL TIEMPO.

‘Sí hay acuerdos’



Juan Diego Flórez, exgerente de Emcali. Foto: Alcaldía de Cali

Dilian Francisca Toro, por su parte, admite que conoce al renunciado gerente de Emcali, Juan Diego Flórez. Pero negó que fuera cuota suya: “Se desempeñó como Secretario de Vivienda en mi gobernación. A los dos o tres meses renunció”.



Más allá de los nombramientos, el propio alcalde de Cali le admitió a EL TIEMPO que selló acuerdos con varias fuerzas políticas para “la conducción” de Cali, hoy bajo la lupa de las autoridades.



“Tengo acuerdos políticos para gestionar la Alcaldía de Cali y participan diversas fuerzas del Partido Liberal, ‘la U’, el partido Verde, en la conducción de la ciudad”, aseguró.

Cali Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali. El audio embebido no es soportado

Pero dice que Emcali no formó parte de los acuerdos políticos: “Por tanto, le dimos criterio para que fuese completamente autónoma en su gestión”.



Y es enfático en que no hay pruebas que vinculen a su hermano Mauricio como orientador de la contratación de Emcali.



Además, señala que las acusaciones en su contra vienen de sectores políticos que buscan enlodar a aliados del presidente Gustavo Petro, como él, para torpedear el proyecto del Pacto Histórico.

Oficina 701 y alcances



Carlos Hernán Rodríguez, contralor general de la República. Foto: Diego Caucayo

El alcalde Ospina también niega que en una oficina alterna se estuviera definiendo la contratación.



“No existe ninguna directriz mía en relación con contratación alguna en Emcali ni de talento humano, ni de provisión, ni de infraestructura ni de servicios. Corresponde completamente a la órbita del gerente. Ellos tienen su propio manual de contratación”, explica.



Al respecto, la exgobernadora Toro dice que el acuerdo sellado con Ospina es normal y tiene límites: “Solo representación política, es lo normal que se hace cuando se acompaña a un candidato. Así como la tienen los otros partidos que acompañaron al alcalde”.



Ahora, la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría indagan si esos acuerdos de los que se habla en Cali en voz baja se materializaron o no en jugosos contratos direccionados, con irregularidades y con tan solo un puñado de contratistas.

Así van las investigaciones por el escándalo en Emcali

Fulvio Soto, gerente de Emcali. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Tras una inspección a las oficinas de Emcali, la procuradora General, Margarita Cabello, pidió la suspensión del contrato de los supuestos sobrecostos, firmado entre Emcali y la Unión Temporal AMI 2022. La Contraloría de Cali ordenó actuaciones urgentes en Emcali y un examen especial del contrato.



El contralor general de la Nación, Carlos Hernán Rodríguez, anunció, desde Cali, que en el polémico contrato hay sobrecostos que van desde un 350 hasta un 1.000 por ciento y solicitó liquidar el convenio entre Emcali y AMI. Además, resaltó que la investigación que se adelanta es de carácter preventivo para evitar un detrimento patrimonial.



El nuevo gerente de Emcali, Fulvio Soto, decidió suspender todos los contratos de la empresa. La Fiscalía también anunció que abrió una noticia criminal para investigar el caso y designó un equipo especializado anticorrupción.



Los entes de control adelantan investigación sobre otros contratos suscritos por Emcali y por la Alcaldía de Cali.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

