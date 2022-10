Después de 15 días de desatado el escándalo, Juan Camilo Ossa, el representante legal de AMI 2020, la Unión Temporal que contrató Emcali para el polémico y millonario proyecto de 215 mil millones de pesos para medidores inteligentes de energía, decidió hablar del caso en entrevista exclusiva con EL TIEMPO.



Dijo que aunque admite que se trata de un proceso costoso, no se inflaron los precios. Además, explicó cómo 'aterrizó' por primera vez en Cali para quedarse con el jugoso contrato.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Foto: Alcaldía de Cali

Hay quienes dicen que este es un contrato corrupto, ¿qué les responde?



Es un proyecto ambicioso, de mucho esfuerzo técnico, económico y operativo; se ha hecho con toda la legalidad del caso. El fin del proyecto es suministrar e instalar 100.000 medidores, operar durante 7 años y adicionalmente construir un centro de gestión con el cual se van a operar. Es costoso por todas las exigencias técnicas que requieren, pero no es un proyecto que tiene sobrecostos.



¿Cómo llegaron a Cali?, ¿tienen padrino político?



No tenemos ningún tipo de padrino político. Con relación al proyecto, es de interés nacional, hay una reglamentación nacional que obliga a que para 2030 el 75 por ciento de los medidores del país, de los medidores de energía, sean migrados a medición inteligente. Para nosotros como empresa es muy importante poder participar en proyectos de tanta envergadura.



¿Usted o su firma han hecho aportes a campañas?



AMS no ha hecho aportes a ninguna campaña. Nosotros somos una empresa que se dedica a suministrar sistemas de medición inteligente y eso es algo que nos enfocamos. En algún momento mi papá hizo un aporte al candidato Sergio Fajardo, se hizo un aporte normal, se explicó y en su momento se aclaró todo eso que se hizo.

El supervisor del contrato notificó a la Unión Temporal el cese del contrato. Foto: EL TIEMPO

Los TV de $ 47 millones y las sillas ergonómicas de $ 16 millones, ¿qué relación tienen con el contrato?



El televisor no es un televisor, cuando vamos a las especificaciones técnicas se hace referencia a todo un sistema de video y audio. Con relación a las sillas, tenemos que explicar que las sillas son un espacio en el que van a estar personas trabajando 24 horas del día, 7 días a la semana, no sólo por los 7 años en los que yo opero el contrato, esto tiene que durar mucho más. Esa operación obliga a entregar equipos que garanticen el confort de las personas y evitar cualquier tipo de daño en su salud.



¿Quién definió que se echara mano de ese tipo de sillas ergonómicas, ese tipo de pantallas, estos elementos que usted califica como caros?



Los pliegos de un proceso licitatorio nos dicen cuáles son las especificaciones técnicas mínimas que debe cumplir un equipo para poder suministrar y para poder cumplir las necesidades presupuestadas para el proyecto. Entonces esas características mínimas son emitidas y son decretadas por la entidad contratada.

Sede de Emcali en el CAM, de la capital del Valle. Foto: Archivo EL TIEMPO

¿Usted cree que se podía hacer lo mismo con elementos un poco más económicos?



Yo podría suministrar un equipo de menor valor, pero no va a cumplir con los requerimientos y con el tiempo de uso necesario para que el proyecto se pueda ejecutar debidamente.



¿Alguien le pidió una coima?



Nunca.



​¿Está seguro que esta polémica se va a aclarar?



Confío en que las entidades van a hacer sus labores, van a revisar y van a encontrar que no hubo ningún tipo de irregularidades en el proceso.



El contrato está suspendido, ¿piensan aceptar esa decisión o van a entablar alguna acción penal?



El contrato se suspendió por mutuo acuerdo debido al problema que se suscitó, con miras a que las diferentes entidades pudieran revisar el proyecto. Por el momento estamos esperando a que las autoridades digan si hay algún vicio, nosotros no lo encontramos, y en caso de una suspensión unilateral del contrato, revisaríamos qué acciones tomaríamos.

Juan Camilo Ossa, representante legal de la Unión Temporal AMI 2020. Foto: EL TIEMPO

¿En qué etapa exactamente se encontraba el proceso en el momento cuando ordenaron su suspensión?



Nosotros firmamos el acta de inicio para poder ejecutar un proyecto de esta envergadura, que no solamente es el suministro y la instalación de los medidores, sino que es toda la integración de software, es todo el relacionamiento con las diferentes áreas de la entidad. Nosotros estábamos en todas las reuniones previas para poder ir revisando los requerimientos y aterrizando cómo íbamos a adelantar el proceso de integraciones y de suministros con la entidad.



¿Usted ya fue a rendir algún tipo de declaración o explicación ante la Fiscalía o la Procuraduría?



Desde el día cuando empezó a sonar esto en medios, nosotros casualmente estábamos haciendo una visita en la parte operativa del proyecto. Desde ese momento nos pusimos a disposición de Emcali para aclarar las dudas que tuvieran y hemos enviado una carta a Emcali mostrando qué era lo que se había ofertado, por qué eran los valores, cuáles eran las especificaciones técnicas y nos hemos puesto a disposición de cualquier entidad que requiera alguna explicación.



¿Por qué creerle a usted si acaba de firmar un contrato millonario con una empresa que estuvo durante mucho tiempo intervenida por irregularidades, que hace algunos meses tuvo que frenar algunos contratos y ahora resulta que este contrato por $ 215.000 millones es el único transparente, sin ningún tipo de inconveniente?



Hay que creer en la ingeniería colombiana, que somos capaces de crear país, porque este es un proyecto ambicioso, porque es un proyecto que lo exige la ley colombiana. Para el 2030 se requiere haber cambiado el 75 por ciento de los medidores del país y migrarlos al sistema de medición inteligente; entonces este proyecto busca llegar a esa finalidad. También los pergaminos que ha mostrado la empresa, la experiencia, la capacidad de exportar este conocimiento a otros países como lo hemos hecho, hemos trabajado en Centroamérica, eso nos da la tranquilidad, demostrar que este proyecto se ejecutó y se ha llevado todo de acuerdo a la ley.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

