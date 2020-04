Sanclemente responde a su vinculación a caso de narcolaboratorio

Los abogados de Fernando Sanclemente, emabajdor de Colombia en Uruguay, se declararon desconcertados ante el anunci del fiscal General Francisco Barbosa de vicularlo al hallazgo de un narcolaboratorio en una finca de su familia en Guasca, Cundinamarca.



Barbosa lo señaló en entrevista con Yamid Amat, este fin de semana en EL TIEMPO: "No solo lo citaremos, lo vincularemos. de hecho, la semana pasada ordené la asignación especial a un fiscal ante la Corte Suprema (...) La finca del embajador fue destinada para tener un laboratorio dedicado al procesamiento de cocaína".

EL TIEMPO contactó a la defensa del embajador -cuya continuidad en el cargo está en manos del presidente Duque- y manifestaron que en el expediente no hay evidencia ni fáctica ni jurídica para vincular a Saclemente, a su familia o a sus socios con este hecho.



El narcolaboratorio fue encontrado por la Policía, gracias a información de agentes antimafia de la embajada de Estados Unidos en Colombia, el miércoles 12 de febrero, en un sector de la finca que pertece a dos sociedades vinculadas a los Sanclemente y a una familia de hoteleros.



El cristalizadero de droga tenía una capacidad para producir 1,8 toneladas al mes, según informaron las autoridades.

El predio está ligado a Colinas de Guasca, firma de la que hacen parte Inmobiliaria Dann Ltda. (50 %), Fernando Sanclemente Molina y Cía. (25 %) y Liliana Alzate de Sanclemente y Cía. (25 %).



"Las responsabilidades penales son individuales, personales. No se puede vincular a alguien por pertecener de manera indirecta a una sociedad", le explicaron los abogados de Sanclemente a EL TIEMPO.



Y agregaron que dentro del expediente está probado que el embajador llevaba más de un año fuera del país y que también se había separado de la representación legal de la empresa.

El narcolabotratorio fue hallado en una finca que es de las familias Sanclemente y un grupo de los Spiwak, de Inmobiliaria Dann. Foto: Cortesía Policía Nacional

"No es accionistas directo y si bien aparece en dos de las empresas dueñas de Colinas de Guasca, no tiene disposición directa de las cuotas partes o acciones", dijeron los abogados y agregaron que han dado las explicaciones del caso a las autoridades.



Según manfestaron, el bien era explotado de acuerdo a las posibilidades, pues inicialmente se iba a desarrollar un proyecto inmobiliario que quedó frenado por cambios en el POT de Guasca.



Además, que la parte en donde se encontró el narcolaboratorio estaba afectado por un programa de sostenimiento forestal, que fue aprovechado para camuflarlo.



"El doctor Sanclemente no ejercía ni contro ni dominio sobre el predio. La Fiscalía está en todo su derecho de investigar pero es desconcertante y gravísimo el anuncio a través de EL TIEMPO", señalaron.



La Cancillería no se ha pronuciado aún sobre el tema ni sobre una posible ampliación de la licencia que pidió Sanclmente para ejercer su defensa.

¿Qué se sabe?

Reporteros de este diario establecieron que ese día los representantes de las empresas dueñas del predio han tomado varias decisiones sobre el caso.



Además de entregarle a la Fiscalía la información de dos mayordomos que desaparecieron, también se decidió informar que habían quedado abandonados en el lugar dos automóviles que tenían en su interior pertenencias y documentos de algunos de los 5 sujetos que fueron capturados. De hecho, uno de ellos tenía una caleta.



“Además de colaborar con la justicia en la aclaración de los hechos, los socios de Colinas de Guasca se van a constituir en víctimas dentro del proceso que se les sigue a las personas detenidas, en la audiencia de la formulación de la acusación”, explicó Julio César Fontalvo, secretario general de Inmobiliaria Dann.



Para demostrar que “sus dueños han actuado de buena fe y diligentemente en el cuidado y gestión del predio”, la inmobiliaria le otorgó poder al exmagistrado Ricardo Calvete y los Sanclemente, al penalista Juan Carlos Prías.



Ambos atenderán también el caso ante la Unidad de Extinción de Dominio, a la que se le compulsó copias del expediente.



EL TIEMPO estableció que Gilberto Sanclemente, hermano del embajador y representante legal de la empresa familiar, ya rindió entrevista ante la Fiscalía el 24 de febrero.



