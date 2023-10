Embajada de Italia dice que empresario que denunció robo en Medellín no es diplomático

Las autoridades de Medellín siguen investigando un extraño robo a un ciudadano italiano que se movilizaba el pasado jueves, 12 de octubre, por Medellín en una camioneta de alta gama que supuestamente tenía placas diplomáticas.



(Lo invitamos a leer: ¿Italiano que se presenta como diplomático y es padre de cantante miente sobre robo?)



Lo que hasta ahora se sabe es que se presenta como un influyente empresario italiano, que vive en Cartagena y que acababa de recoger a su hijo, un cantante de reguetón que llegaba en un vuelo privado desde Miami. Este último, le dijo a EL TIEMPO que su padre figura como consejero de la embajada italiana en Colombia.

Facebook Twitter Linkedin

El italiano dice ser heredero de Silvio Berlusconi. Foto: AFP

Además de joyas, la denuncia dice que le quitaron dinero y documentos diplomáticos. Además, se asegura que Di Nunzio manifiesta ser uno de los herederos del recién fallecido Silvio Berlusconi.



Al ser consultada por este diario, la embajada de Italia en Colombia informó: "Con relación a unas noticias publicadas en algunos medios de comunicación, desea señalar que el señor Marco Di Nunzio no pertenece al personal de esta Embajada, ni diplomático ni no-diplomático".



(Además: La identidad de extranjero que sicarios mataron en hotel del centro de Medellín)



Y agregan en un comunicado oficial: "El señor Di Nunzio es miembro de un Organismo representativo de la Comunidad italiana de Bogotá, COMITES (Comité de los Italianos en el Extranjero), que no es un organismo gubernamental italiano y por lo tanto no puede de ninguna manera ser adscrito como personal de esta Embajada ni de otros organismos gubernamentales italianos en el Exterior".

Policía investiga piezas que no encajan

Facebook Twitter Linkedin

Marco Alexandro Di Nunzio, MarKiller. Foto: Suministrada

Además de la aclaración de la embajada italiana, las autoridades de Medellín investigan otros puntos de la versión del robo que no parecen encajar.



Según lo denunciado por Di Nunzio, los ladrones se habrían llevado un monto cercano a los 1.200 millones de pesos colombianos. Además, una cadena de oro y diamantes avaluados en 50.000 dólares; documentos diplomáticos y dos celulares.



(También: Los empresarios detrás de la caleta con $6.350 millones que cayó en Bogotá)



Según las autoridades, Di Nunzio aseguró que llevaba esa cantidad de dinero en efectivo porque no le gusta guardarlo en el banco y dijo que no tenía un fin específico con este.



Aunque por el robo fueron capturados 4 hombres, identificados como Jorge Eliécer Álvarez Mesa, de 25 años; Édison Humberto Beltrán Alzate, de 36 años; Duván Felipe Ospina, de 27 años, y Ernesto Alonso Jaramillo Jiménez, de 32 años, las autoridades indagan si detrás del robo hay algo mayor.

Facebook Twitter Linkedin

Del aeropuerto Olaya Herrera, de Medellín salieron el empresario italiano y su hijo. Foto: Aerocivil

EL TIEMPO contactó a Marco Di Nunzio, conocido en el mundo de la música como Markiller, hijo del empresario italiano robado, quien empezó por asegurar que los ladrones le apuntaron a la cabeza con el arma y en efecto le dejaron un mensaje relacionado con la herencia.



(Le puede interesar: El poderoso empresario al que le congelaron su fortuna por supuesta trampa a Dian)



"Nos dijeron que no siguiéramos con los trámites de la herencia, para nosotros los ladrones fueron contratados desde Italia por gente cercana a la familia Berlusconi, seguro a través de ellos se conoció que nosotros teníamos ese cheque desde hace dos semanas", le dijo a EL TIEMPO Markiller.

Facebook Twitter Linkedin

El general Rosemberg Novoa, comandante de la Policía del Valle de Aburrá. Foto: Policía Nacional

El brigadier general Rosemberg Novoa, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, señala que hay puntos por esclarecer en las versiones de ciudadano italiano.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



El principal está relacionado con el origen de los recursos que está moviendo. Además, la supuesta cadena que le hurtaron no parece tener los diamantes que asegura. Y ahora se busca verificar la versión de la herencia de Berlusconi.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook