La iniciativa de crear un fondo internacional para subsidiar al Eln ha empezado a arrojar varios interrogantes. Lo que hasta ahora se sabe es que, en medio de las negociaciones que se llevan a cabo entre el Gobierno colombiano y el Eln, versiones señalan que uno de los puntos que se podrían adelantar es la creación de ese fondo multidonante.



Negociadores de paz que hacen parte de la delegación del Gobierno le dijeron a EL TIEMPO que ese punto aún no se ha tocado en la mesa de diálogos y que tampoco se tiene conocimiento de dicho fondo.

Este es el listado del Departamento de Estado de Estados Unidos de Organizaciones terroristas extranjeras. Foto: Departamento de Estado de EE. UU.

Además, desde Estados Unidos le dijeron a EL TIEMPO que personas o gobiernos que hagan aportes a grupos que aparezcan en listas de terroristas pueden ser sancionados. Y el Eln aparece no solo en el listado del gobierno Biden sino en el de la Comunidad Europea.



"Más allá de la operatividad del fondo y de garantizar que no sigan secuestrando y extorsionando, se debe estudiar su viabilidad a la luz de estas sanciones internacionales", explicó un analista.



Y aseguró que si bien la comunidad internacional está lista a apoyar el proceso de paz en Colombia, no se pueden saltar esas listas.

Gustavo Petro y Pedro Sánchez en la declaración conjunta de mayo. Foto: Presidencia

La solicitud del presidente Petro

De hecho, recordaron que el propio presidente Petro le solicitó apoyo a España para que el Eln fuera eliminado de ese listado.



En efecto, en una rueda de prensa en medio de su visita de estado -en mayo pasado- Pedro Sánchez respondió que España "estudiará" esa petición, aunque la condicionó al “avance en ese proceso de negociación y diálogo”.

