Nueva inspección a oficina de Comisionado de Paz por permisos al Eln

En menos de una semana, la Fiscalía inspecciona por segunda vez la Oficina del Alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, dentro de la investigación por el permiso que el gobierno Santos le extendió a Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, jefe del Eln, para que viajara a Cuba, en 2018, sin que se le levantaran las órdenes de captura.



Luego de que EL TIEMPO revelara en exclusiva las pesquisas, el 22 de febrero se hizo una primera inspección en la que se llevaron 36 documentos con los que Rodrigo Rivera, comisionado de Paz de Santos, sustentó el salvoconducto.



¿Qué buscan ahora?



La Fiscalía indaga quién autorizó la salida de varios miembros del Rln para una reunión de 2014, que corresponde a esta foto, que ya está en manos de los investigadores. Foto: Archivo Particular

EL TIEMPO estableció que, desde las 8 de la mañana de este viernes, llegó un grupo de investigadores preguntando por al menos 10 autorizaciones más que se expidieron desde 2014 y que, además de 'Gabino', permitieron la movilización de otros integrantes de las Farc.



Ese periodo incluye decisiones y permisos expedidos tanto por Rivera como por Sergio Jaramillo.



Rivera le dijo a EL TIEMPO que dichos permisos de movilización están respaldados legal, diplomática y políticamente, por las facultades que la Constitución y la ley le otorgan al Presidente. Además, que fieron blindados por la oficina jurídica de su oficina y de Palacio.

Esta fue la respuesta del entonces comisionado jaramillo cuando se le preguntó por el estatus de Gabino. Foto: EL TIEMPO

La indagación

Sin embargo, se encontró una carta en la que la propia Fiscalía le preguntó a Jaramillo por el estatus de Gabino, en abril de 2017.



Para los investigadores, la respuesta recibida no aclaró ni el procedimiento ni el estatus del jefe guerrillero que hoy continúa en la isla sin soporte del gobierno Colombiano.



Además, como EL TIEMPO lo había anticipado, se indaga el permiso para que la comandante 'Paula' se desplazara a Cuba para recibir atención médica.

Sergio Jaramillo, excomisionado de Paz. Foto: Juan Pablo Gutiérrez / Revista BOCAS

Esta fue la respuesta que jaramillo le envió a la Fiscalía. Foto: EL TIEMPO

La Fiscalía indaga si hubo omisiones legales o no y, además, qué hizo la Fiscalía de la administración de Néstor Humberto Martínez, cuando el entrante comionado Ceballos pidió que se investigara el permiso otorgado a 'Gabino'.



Ceballos radicó la solicitud el 4 de septiembre de 2018 y, hasta el momento, no se conocen resultados.



Altas fuentes de esa administración le dijeron a EL TIEMPO que, una vez recibida la alerta, se procedió a citar a la Interpol para reactivar todas las circulares rojas contra Gabino. Sin embargo, aún no se ha establecido si hubo alguna indagación sobre el procedimiento con el que se aprobaron los permisos.

