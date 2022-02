Los ataques terroristas que el Eln ha ejecutados dentro del llamado paro armado del 23 de febrero (que se extendería por 72 horas) son tan solo parte de una estrategia terrorista con miras a interferir y sabotear las elecciones legislativas y presidenciales en Colombia.



(Lo invitamos a leer: Fotos de campamento en Venezuela donde fue atacado 'Antonio Medina')



Así lo señala un documento, fechado el pasado 31 de enero y atribuido al Estado Mayor de esa organización ilegal, en el que se da instrucciones a las tropas y hace "una necesaria aclaración" sobre los enfrentamientos que sostiene con disidencias de las Farc en Venezuela y en Arauca.

Facebook Twitter Linkedin

En la vía Popayán - Cali quemaron un camión. El flujo vehicular está temporalmente suspendido. Foto: Archivo particular

Arrancan haciendo un recuento de las 19 acciones terroristas que ejecutaron el primer mes del año, empezando por el atentado al Esmad en Cali hasta llegar a la emboscada a una patrulla del Ejército, en San Pablo de Cáceres, Antioquia.



Y se concentran inicialmente en dar instrucciones para "consolidar la frontera binacional", con nuevas acciones en Arauca y Norte de Santander especialmente.



(Le puede interesar: Así fue el rastreo que acabó con 'Romaña' y ‘el Paisa’ en Venezuela)



En efecto, en las últimas horas, coincidiendo con el documento, ejecutaron un atentado en Cúcuta y otro más en la vía Panamericana, dejando un saldo inicial de 9 personas heridas. Además, volaron con explosivos un puente en Cesar.



"Se trata de establecer a lo largo del territorio una red de inteligencia que nos permita detectar los movimientos de tropas enemigas en la frontera binacional. Ubicar las bases militares extranjeras y nacionales situadas hasta 100 kilómetros de los límites fronterizos", se lee en el documento en poder de agencias de inteligencia.

Facebook Twitter Linkedin

Así lucía la zona donde ocurrió la explosión en Sangil, Santander. Foto: De video

Valledupar y La Guajira, en la mira

"No basta tener el control territorial en los municipios de la región fronteriza si a la par no se construyen movimientos de masas, poder electoral y poder popular". FACEBOOK

TWITTER

Tras advertir que tienen que ejercer el control total en los pasos fronterizos en Arauca y Catatumbo, hablan de una avanzada urbana en ciudades intermedias: "Importante seguir fortaleciendo la estructura militar y miliciana del área metropolitana de Cúcuta, abriendo nuevas rutas por Valledupar y La Guajira".



(Además: Paro armado del Eln: explosión en la vía Bogotá-Bucaramanga deja 8 heridos)



En este punto, aseguran que las alianzas que tienen en Venezuela les permiten moverse por un corredor territorial y afianzar el control de varias poblaciones. Sin embargo, aseguran que no es suficiente: "No basta tener el control territorial en los municipios de la región fronteriza si a la par no se construyen movimientos de masas, poder electoral y poder popular.

Faltando 20 días para las elecciones, los terroristas del ELN anuncian paro armado y después un candidato habla de darles perdón social. Aquí no van a amedrentar a los colombianos para que luego otros los perdonen.



Aquí los combatimos con contundencia y #ConTodasNuestrasFuerzas pic.twitter.com/lZ5tZz88te — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) February 23, 2022

'Conyutura electoral'

Facebook Twitter Linkedin

El ministro de Defensa Diego Molano asegura que el Eln buscan sembrar miedo de cara a las elecciones. Foto: Ministerio de Defensa

Y, bajo el título 'Coyuntura electoral', hacen un análisis del panorama electoral y dan instrucciones.



Según el documento atribuido al Eln, "el bloque de poder oligárquico está fraccionado, descompuesto y sin vigencia histórica". Y entran a hablar de cada una de las campañas, incluida la de la izquierda.



(Sobre el tema: ¿Por qué el Gobierno se bajó del vuelo a Estocolmo donde hablaría del Eln?)



En efecto, señalan que, debido a disputas internas por cuotas de poder, la derecha "se hace pedazos" y la unidad de la izquierda es frágil. Y se refieren en específico al Uribismo y a otros movimientos como "colchas de retazos".



Por eso, dicen, ante la antesala de un amplio voto en blanco, se debe impulsar el discurso de una "nueva constituyente hacia un gobierno de nación, paz y equidad".



Además, un proceso de paz binacional: "Recuperar el propósito del libertador, de luchar por la unidad de Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela".

Otros atentados

En la última parte del documento se refieren a los enfrentamientos de enero con las disidencias de las Farc, en donde ambos bandos fueron, casa por casa, sacando personas y ajusticiándolas: "Es necesario hacer una evaluación de fondo de los hechos acaecidos, tomar las medidas a las que diere lugar y proceder con criterio revolucionario".



Según fuentes de inteligencia, después de difundir el documento, el Eln ordenó ejecutar actos terroristas urbanos en las próximas semanas.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Al respecto, el ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que esa guerrilla busca generar temor de cara a las elecciones.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET