Documento enviado desde Cuba deja en evidencia crisis en el Eln

“Este mensaje lleva todas las llaves de encriptamiento sobreseguro. No debe circular por la red (...) una vez desencriptado y estudiado, debe quemarse de manera inmediata (...) La seguridad de nuestra organización queda en mano de la disciplina de cada uno de ustedes”.



Este es el encabezado de un documento que miembros de la máxima dirigencia de la guerrilla del Eln enviaron desde Cuba, en noviembre pasado, a todos los mandos de lo que ellos denominan el Estado Mayor, las llamadas direcciones de frente de guerra (DFG), las comisiones especiales, las direcciones de frente de guerra urbano-nacional (DFGUN), la dirección nacional y otros órganos de poder de esa estructura armada ilegal.



(Lo invitamos a leer: Los 11 elenos que EE. UU. pide en extradición por narcotráfico)

El documento del Eln arranca advitiendo que el mensaje está encriptado, que no debe ser revelado y que se debe destruir después de analizarlo. Foto: EL TIEMPO

EL TIEMPO corroboró la existencia del mensaje con fuentes estatales que coinciden en que se trata de un demoledor documento en el que el Eln admite que está fraccionado internamente y que el tema del narcotráfico ha golpeado a algunos de sus llamados comandantes. Además, que consideran urgente que la cúpula –con órdenes de captura activas en Colombia– retorne al país.



((Le puede interesar: ¿Quién era y cómo operaba 'Uriel', el terror del Eln en Chocó?)



La distribución del memorando en Colombia y también en Venezuela –que llegó impreso en su mayoría– se tardó algunas semanas y coincidió con la decisión de Estados Unidos de incluir de nuevo a Cuba en la lista de “Estados patrocinadores del terrorismo”, de la que había sido retirada en 2015 por el gobierno de Barack Obama (2009-2017), durante el llamado “deshielo” de la relación bilateral.

Por el narco alias Carlos Puerco, Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares. Foto: EL TIEMPO

En su decisión, anunciada nueve días antes de que Joe Biden asumiera el poder, se hizo mención expresa de la negativa de La Habana de extraditar a los 10 líderes del Eln, que han sido requeridos por la justicia de Colombia tras el atentado terrorista en la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander (enero de 2019), que dejó un saldo de 22 muertos y más de 90 heridos.



(Además: Confirman vendetta por coca en las entrañas del Eln ) Un mes antes de que enviaran el documento encriptado, EL TIEMPO reveló en exclusiva nombres y fotos de 11 cabecillas del Eln pedidos por Estados Unidos en extradición por narcotráfico. Por uno de ellos, alias el Puerco, se ofrecen 5 millones de dólares.

El memorando admite que hay duna clara fractura en la organizaicón y que la coca golpea a varias de sus estructuras. Foto: EL TIEMPO

Carlos Emilio Marín es el verdadero nombre de alias Pablito, del Eln, encarna el ala guerrerista de esa organización ilegal. Foto: Archivo particular

¿Dos Eln?

Buena parte del memorando se centra en la grave división interna de esa guerrilla que, de entrada, permite dar por hecho que van a salir a negarlo todo.



(En contexto: La verdadera identidad del mayor asesino del Eln)



“El enemigo nos ha dividido internamente, ha fracturado la unidad del Comando Central y la Dirección Nacional, y no solamente porque estamos separados físicamente como organismo, sino también por las repercusiones que la desmovilización de las antiguas Farc ha tenido sobre la conciencia revolucionaria y sobre nuestra incidencia en la política nacional”, dice el texto.

Dicen que es urgente que los miembros del COCE regresen al país, así sea "simulando un proceso de paz". Foto: EL TIEMPO

Sobre esa división, agregan que en la mentalidad de lo que denominan la militancia ha venido calando la idea de que existen dos Eln: uno en Venezuela y otro en Colombia.



“Que quienes luchan desde el territorio hermano se han aburguesado y alejado de los problemas del Eln en Colombia. Esto es una mentira que el enemigo ha difundido para ponernos unos en contra de otros y de paso distanciarnos del pueblo”.



(En contexto: Lo que alias 'Uriel' escondía en el campamento en el que murió)



En ese contexto se da la orden de consolidar la presencia en grandes ciudades y el trabajo urbano que, dicen, no han pasado de ser “aparatos de operatividad militar transitoria”.

Efecto Farc y coca

También abordan directamente el tema del narcotráfico y de otros efectos que ha tenido la desmovilización de las Farc, ahora partido de los Comunes.



(Sobre el tema: Los videos del emisario del Eln jurando lealtad total a Nicolás Maduro) Al respecto, dicen que esa desmovilización ha tenido “repercusiones sobre la conciencia revolucionaria” y sobre la incidencia del Eln en la política nacional. Y se refieren a la “dolorosa situación” que vive “el partido de la Rosa” y los efectos del surgimiento de sus disidencias.

Sin ahondar más en ese tema, el texto hace hincapié en que la política del Eln ha sido “de deslinde total de la actividad del narcotráfico”. Y se advierte que “cualquier violación a esa orientación será sancionada severamente”.



Pero admiten que el cuestionamiento que se les hace por su nexo con el narcotráfico los afecta seriamente y se agudiza tras haber constatado que hay comandantes y estructuras vinculadas a esa actividad “antiética y antirrevolucionaria”.



(Además: La nueva estrategia del Eln para sacudir a Bogotá y otras capitales)



Y tras advertir que se deben oponer al regreso del glifosato, dicen que Gobierno, militares y medios al servicio de la burguesía los acusan de vulgares narcos para dividirlos y deslegitimarlos internacionalmente.

En el documento queda claro que la dictadura de Nicolás Maduro protege a cabecillas del Eln. Foto: Prensa Miraflores. Efe

Paz, Venezuela y vecindario

Sobre Venezuela, además de admitir que tienen comandantes en su territorio, señalan que deben reactivar lo que llaman la proyección geopolítica ‘Nuestra América’, que incluye solidaridad con ese país “a la luz del internacionalismo y la revolución bolivariana con los países vecinos”.



(Lo invitamos a leer: El audio en el que se planeó ataque a Bogotá en el sur y en Rosales) Ya el año pasado, EL TIEMPO reveló una articulación en Bolivia, Ecuador y Chile para infiltrar las movilizaciones populares.

Y anticipan que sin importan quién gane la presidencia en Estados Unidos, los miembros del Eln seguirán siendo considerados narcotraficantes, terroristas y traidores de la patria.



Finalmente, la carta –que ya está siendo analizada por expertos en inteligencia– advierte que el Eln debe tomar correctivos inmediatos que incluyen, incluso, maniobrar ante un potencial acercamiento de paz con el gobierno de Iván Duque.



(Podría ser de su interés: La poderosa mujer señalada de ser el enlace entre el Eln y Maduro)



Y aquí lanzan lo que sería un portazo a posibles acercamientos con el actual gobierno: “De nuestra parte, tenemos que replantearnos de fondo la dinámica política a través de los diálogos o procesos de paz. Quedamos físicamente atrapados en medio de la dinámica del proceso de diálogo que veníamos desarrollando. Tenemos que tomar una medida táctica que nos permita salir de esa situación, así sea simulando un proceso de paz”.

Y rematan diciendo que en este momento cualquier posibilidad de diálogo con el gobierno Duque está condicionada al retorno de la delegación en Cuba al país y a la agenda ya pactada con el gobierno anterior (el de Juan Manuel Santos).



Al respecto, ‘Pablo Beltrán’, cabecilla del Eln en Cuba, dijo a finales de 2020 que hay algún tipo de acercamiento para volver a una mesa de diálogo. Pero Miguel Ceballos, alto comisionado de Paz, salió a advertir que el gobierno Duque no ha autorizado a nadie para tender ese tipo de puentes con la cúpula del Eln.



(Además: El video y la evidencia del supuesto plan para derrocar a Maduro)



Y Ceballos también reaccionó al documento revelado por EL TIEMPO: “No hay ni habrá diálogos directos con el Eln por parte de nuestro Gobierno hasta cuando deje de secuestrar y cometer actos criminales, y su dirigencia supere sus divisiones y decida de una vez por todas, si quiere o no la Paz.

La dictadura de Maduro le hace gran daño a la paz de Colombia permitiendo que el Eln se mueva y delinca en su territorio, mirando para otro lado cuando cometen crímenes atroces acá y se refugian allá FACEBOOK

TWITTER

Comisionado para la Paz reacciona al documento

EL TIEMPO consultó el contenido del documento con Miguel Ceballos, alto comisionado para la Paz, quien dijo que este “confirma las declaraciones públicas de los voceros del Eln, las cuales reflejan una disparidad de criterios entre sus cabecillas”.



Según Ceballos, “unos hablan de paz desde La Habana y otros ordenan crímenes de lesa humanidad desde Venezuela, como alias Pablito, quien reconoció la autoría del asesinato de 22 cadetes de la Escuela General Santander; o alias Antonio García, quien también desde Venezuela justifica constantemente acciones criminales, como los atentados contra el oleoducto o los secuestros”.

Miguel Ceballos, alto comisionado para la Paz del Gobierno, dice que el video confirma denuncias de Colombia ante la ONU. Foto: Claudia Rubio. Archivo EL TIEMPO

Para Ceballos, si no unifican su posición, seguirán existiendo dos Eln: “El que dice querer la paz desde Cuba y el que quiere dinamitar toda posibilidad de avanzar en una paz real”. Y explicó que los 5 miembros del Comando Central –dos en Cuba y tres en Venezuela– han estado fuera casi tres años y su lejanía con la realidad es notoria.



“La dictadura de Maduro le hace un gran daño a la paz de Colombia permitiendo que el Eln se mueva y delinca a sus anchas en su territorio, y mirando para otro lado cuando cometen crímenes atroces en nuestro país y se refugian en Venezuela”, aseguró el funcionario.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Y advirtió: “No hay ni habrá diálogos directos con el Eln hasta cuando deje de secuestrar y cometer actos criminales; su propia dirigencia supere divisiones y decida, de una vez por todas, si quiere o no la paz.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

En Twitter: @Uinvestigativa ET