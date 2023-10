La versión de candidato de carro en el que iban fusiles y publicidad de Pacto Histórico

La incautación de varios fusiles, uniformes camuflados, material de guerra y publicidad política en un vehículo tipo camioneta, en carreteras del Meta, sorprendió a las autoridades.



En medio de los pertrechos de guerra que al parecer iban para las disidencias de las Farc había publicidad del Pacto Histórico.

El vehículo fue interceptado en la vía Granda - Fuente de Oro. Foto: Suministrada

Daniel Quintero. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

EL TIEMPO investigó y encontró que el carro en el que iba la munición está a nombre Luis Gonzaga Acevedo Vélez, aspirante a la alcaldía de San José del Guaviare.



Se trata del candidato del partido Independientes, cuya cabeza es el exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

'Ya no tiene control del carro'

Entre el arsenal incautado también había volantes del Pacto Histórico. Foto: Suministrada

EL TIEMPO contactó hace 24 horas al candidato Acevedo, quien admitió que el carro sí era suyo, pero no respondió si conocía la procedencia de las armas o si el carro lo tenía un tercero y dijo que denunciaría la llamada.



Este diario volvió a buscar al candidato y esta vez quien respondió fue una asesora de la campaña, quien dijo que el hecho era un claro ataque al candidato a pocos días de las elecciones.



Según la mujer, quien dijo que prefiere no ser identificada, Acevedo, a lo largo de su vida como empresario ha hecho muchos negocios, incluso con compra y venta de vehículos.



"El candidato ya no tiene el poder sobre ese vehículo, él lo vendió hace más de ocho años y así como ese que aparece a nombre de él hay muchos más", dijo la asesora.

Luis Gonzaga Acevedo tiene el aval del partido Independientes. Foto: Archivo particular

Cuando se le preguntó a quién le vendieron el vehículo aseguró: "Estamos haciendo la trazabilidad con las empresas del candidato para determinar a quién se le vendió el vehículo. Afortunadamente, hubo un capturado y contamos con que hable y diga que fue lo que sucedió".



EL TIEMPO consultó a un miembro del partido Independientes en Medellín, pero aseguró por ahora es el candidato el que se va a pronunciar, no el partido.

El proceso de extinción

Estación de servicio Gasollano, en Villavicencio. Foto: Suministrada

Sobre Acevedo Vélez se sabe que es el propietario de la conocida estación de servicios Gasollano, en Villavicencio.



La empresa hizo parte de algunos bienes afectados con extinción de dominio a Acevedo Vélez. Sin embargo, según una resolución de la SAE de marzo de 2016, el bien fue restablecido al empresario.



Según ese expediente, Acevedo era investigado por presuntos nexos con el exjefe paramilitar Pedro Oliverio Guerrero, alias Cuchillo, quien murió en 2010 en un operativo de la Policía.



Además, se supo que dentro del proceso de extinción el empresario y hoy candidato denuncio presuntas exigencias de dinero para que se frenara la extinción de la gasolinera.

UNIDAD INVESTIGATIVA

